Saptamana Modei de la Londra: cele mai noi tendinte de beauty

Rand pe rand, capitalele modei ne dezvaluie tendintele de beauty – machiaj si coafura –, care ne vor inspira in sezonul urmator. Si de aceasta data, Saptamana Modei de la Londra ne-a atrasta atentia cu cateva repere care contribuie semnificativ in tabloul complet al tendintelor de beauty.

Saptamana Modei de la Londra: ce ne place cel mai mult?

Cu siguranta, in topul celor mai interesante tendinte de beauty se numara machiajul cat-eye, realizat de Charlotte Tilbury, pentru Versus by Versus, buzele imbracate in glitter, de pe podiumul Shrimps, fundele clasice de par, vazute la Erdem, accesoriile pretioase din parul modelelor Simone Rocha sau pielea de casmir, promovata de Burberry.

Tusul de ochi sau creionul khol joaca un rol important, indiferent daca este trasat grafic (vezi Tommy Hilfiger, Erdem sau Versus by Versus), sau estompat ( Emporio Armani, Juliem MacDonald).

Glitterul apare in diferite zone ale fetei, marcand importanta acestuia in machiajul de seara, dar si in look-ul de zi cu zi: Ashish l-a folosit in zona ochilor, ca un strat fin deasupra tusului negru, in timp ce Shrimps a plasat glitterul pe buze, pe o baza transparenta.

Vezi in galeria noastra cele mai frumoase machiaje si coafuri de la Saptamana Modei de la Londra, primavara-vara 2018!

FOTO: IMAXTREE, INSTAGRAM