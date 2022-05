Ispite cosmetice de mai – cele mai noi și tentante lansări beauty

În acest sezon ne plac rujurile, fardurile de pleoape și lacurile de unghii în nuanțe tari, dar și parfumurile florale și fructate.

În spiritul zilelor cu soare, inspiră-te din aceste propuneri de primăvară pentru un machiaj actual, un ten revitalizat și alege arome puternice pentru un răsfăț complet.

Culori intense

Chanel ne încântă în această primăvară cu noile rujuri Rouge Allure L’Extrait, o colecție de 20 de nuanțe îndrăznețe, ce variază de la bej intens la roșu aprins sau roz puternic. Având o concentrație mare de pigmenți și o formulă îmbogățită cu uleiuri naturale și ceară din plante, rujurile hidratează și protejează buzele, conferindu-le o culoare pătrunzătoare, care rezistă întreaga zi.

Gene irezistibile

Pentru că machiajul ochilor iese cel mai repede în evidență, pune-ți în valoare frumusețea ochilor cu noua mascara Bourjois Twist Up The Volume Balm Booster. Peria unică rotativă are două caracteristici: alungește vizibil genele și conferă volum încă de la prima aplicare. Peria se adaptează în funcție de rezultatul dorit: perii rari alungesc, definesc și separă, iar perii deși dau volum genelor.

Beneficii naturale

Nediluate, fără alcool și fără parfumuri adăugate, noile ape botanice vegane de la Sabon oferă pielii tale un plus de hidratare și revigorare. Această apă naturală se obține prin distilarea tradițională cu abur, pentru a păstra calitățile esențiale ale plantelor, astfel încât fiecare conține 99% ingrediente de origine naturală. Completează perfect orice rutină de înfrumusețare, adaptându-se nevoilor tenului pe tot parcursul anului.

Acoperire și luminozitate

Fondul de ten Max Factor Miracle Pure oferă o acoperire medie, uniformizează nuanța pielii și retușează micile imperfecțiuni. Formula sa infuzată cu 89% ingrediente de îngrijire a pielii, inclusiv un complex de stimulare a producției de colagen, vitamina C și acid hialuronic, hidratează tenul și îi conferă elasticitate, fermitate și luminozitate. În plus, minimizează deteriorarea prematură a pielii, datorită factorului de protecție SPF 30.

Tenul perfect

Laboratoarele Givenchy și-au direcționat cercetările către crearea unei game de skincare care să ofere tenului un aspect sănătos, radiant. Produsele Skin Perfecto au o formulă cu un mix activ de vitamine și garantează o piele intens hidratată, cu aspect mai neted, uniform, întinerit și o strălucire sănătoasă. Exclusiv în magazinele Sephora.

Parfum unisex

Atelier Cologne Bohemian Orange Blossom este o creație olfactivă florală, unisex, cu o concentrație de 15% a ingredientelor aromatice. Debutează cu aroma portocalelor din America, care se contopesc cu notele centrale de ulei de neroli, obținut din portocalii din Maroc. De altfel, aroma florilor de portocal din Maroc constituie baza întregii compoziții.

Un păr superb

Londa Professional C.A.L.M, noua gamă de produse pentru îngrijirea părului, oferă protecție scalpului în timpul serviciilor de colorare, dar și după. Aceasta integrează ingrediente care ajută la stabilirea unui pH prietenos cu scalpul și nu conține siliconi. Substanța vedetă este uleiul de marula, ce are proprietăți de regenerare, calmează inflamația scalpului, reduce roseața pielii și ajută la îngrijirea părului deteriorat.

Pentru zona ochilor

Serumul pentru zona ochilor L’Oréal Paris Revitalift Filler are o formulă complexă, cu 2,5% acid hialuronic, 1% cafeină și 4% niacinamidă, care asigură o hidratare profundă, combate cearcănele și pungile de sub ochi, iluminează și netezește tenul. Are un aplicator inovator, care oferă o senzație plăcută de răcorire în timpul folosirii.

Miami vibes

Creează cele mai inedite machiaje de primăvară cu noua paletă de farduri de pleoape essence Welcome to MIAMI. Cele 12 farduri de pleoape foarte pigmentate, în nuanțe de roz, violet, turcoaz și verde, cu finisaje atât mate cât și metalice, au o textură foarte ușor de aplicat și combinat.

Pe timpul nopții

Formulată cu peptide naturale derivate prin biotehnologie, fitosteroli, microalge și acid hialuronic, crema de noapte MÁDARA DERMA COLLAGEN Night Source activează ciclurile de reînnoire celulară care se petrec pe parcursul nopții, contribuind la stimularea sintezei de colagen. Hidratează intensiv pielea și reduce apariția liniilor fine și a ridurilor – pentru un ten mai fin, cu aspect mai plin. Disponibilă pe miobio.ro.

Aroma primăverii

Colecția Green Tea de la Elizabeth Arden se îmbogățește cu Lychee Lime, un parfum fresh, infuzat cu un amestec de fructe delicioase și ingrediente naturale, inclusiv citrice aromate. Compoziția cucerește prin strălucirea lime-ului mexican și cea a exoticelor lici, în timp ce mușcata egipteană, magnolia și ceaiul verde persistă ca note deosebite.

À la française

Adopt, un brand inedit, creat și produs în Grasse, Franța, cu ajutorul unor parfumieri de prestigiu, a ajuns acum și în România. Fără testări pe animale, vegan, prietenos cu mediul și având ca simbol reprezentativ pasărea colibri, brand-ul Adopt propune o colecție de 12 arome deosebite, care promit rezistență îndelungată, sunt delicate cu pielea, majoritatea prezentând în compoziție particule strălucitoare.

Multifuncțional

Apreciata gamă de skincare The Body Shop Vitamin C se reinventează cu ambalaje noi și formule modificate parțial pentru a îmbunătăți eficacitatea produselor. De exemplu, acest nou corector multifuncțional are o formulă lejeră, care acoperă coșurile, cearcănele și imperfecțiunile fără a încărca tenul, este disponibil în patru nuanțe și conține 95% ingrediente de origine naturală, printre care și vitamina C de origine naturală.

Pentru părul vopsit

Kérastase inovează piața îngrijirii de lux și lansează Chroma Absolu, o gamă completă pentru îngrijirea tuturor tipurilor de păr vopsit, care susține fibra capilară de la interior la exterior, în orice proces de colorare ai alege. Formula specială a produselor combină trei tipuri de acizi și extract de Centella Asiatica, o plantă medicinală din Asia Centrală, cu proprietăți regenerative și antioxidante.

Hidratare pentru păr

La fel cum pielea are nevoie de hidratare zilnică, așa și părul necesită o îngrijire specială. Noua gamă GLISS AQUA REVIVE este creată pornind de la acest concept, din dorința de a oferi părului tău hidratarea zilnică de care are nevoie, fără a-l încărca. Produsele au la bază o formulă inovatoare, care combină două ingrediente binecunoscute: algele marine și acidul hialuronic.

Emoții olfactive

Un parfum creat pentru celebrarea vieții, BYREDO De Los Santos este un omagiu adus tradițiilor de Día de los Muertos și Ziua Tuturor Sfinților. Olfactiv, această apă de parfum este ca un nor aromat de mosc, străpuns de profunzimea notelor de salvie. Ambra și notele de tămâie sunt construite în jurul unui pat de rădăcină de iris. Disponibil în Madison Perfumery.

De încercat și de adorat:

Apă de parfum Alien, Mugler, 60 ml, 488 lei

Cremă hidratantă și antiaging Hydra-Repair Treatment Cream: Camellia, Geranium Blossom, Grown Alchemist, 246,5 lei

Cremă hidratantă Intensive Vitamine C Gel-Creme, Institut Esthederm, 339 lei

Dispozitiv de curățare facială Clean Pro Blush Rose Quartz, PMD, 849 lei (disponibil pe xpertbeauty.ro)

Exfoliant pentru corp Refreshing Passionfruit, The Body Shop, 107 lei

Gene False Aqua Lash, Ardell Professional, 35 lei (disponibile pe xpertbeauty.ro)

Loțiune hidratantă de zi Resist Super Light Daily Wrinkle Defense SPF 30, Paula’s Choice, 200 lei

Mascara Volume Effet Faux Cils, Yves Saint Laurent, 186 lei

Parfum pentru păr Honey Infused Perfume, Gisou, 100 ml, 360 lei (exclusiv în magazinele Sephora)

Ruj de buze Rouge Dior Forever Liquid, DIOR, 221 lei

Ruj de buze Rouge is not my name, Sephora Collection, 70 lei

Serum revitalizant Energy Superfruit + Protection Serum, Catrice, 29,99 lei

Tuș de ochi Wonder’Eye Metallic Liner, Miss Sporty, 15 lei

