Ispite cosmetice de februarie – cele mai noi și tentante lansări beauty

În sezonul rece ai nevoie de formule performante de îngrijire, care să dea rezultate în cel mai scurt timp, dar și de parfumuri cu note puternice.

Nu ignora puterea de seducție a unui machiaj îndrăzneț, pune accent în lunile reci pe îngrijirea corpului și încearcă pe îndelete cele mai noi parfumuri.

Fantezie florală

Dolce&Gabbana Beauty ne ispitește cu noua apă de toaletă Dolce Lily, o aromă fuctat-florală delicată, dar în același timp senzuală, creată de parfumierii Nathalie Cetto și Nisrine Grillie și având-o ca imagine pe Deva Cassel, fiica celebrei Monica Bellucci. Parfumul combină notele delicate de crin roz cu acordurile exotice de fructul pasiunii, tonuri sofisticate de bergamotă italiană și trandafir, mosc elegant, pe o bază puternică de lemn de santal și vanilie.

Chanel look

La Pausa de Chanel este numele colecției de machiaj Chanel pentru primăvară-vară 2022, fiind inspirată de frumusețea vilei La Pausa, construită de Gabrielle Chanel în Roquebrune-Cap-Martin. Colecția cuprinde o versiune unică a paletei de farduri de pleoape Les 4 Ombres, fard de pleoape lichid Ombre Première Laque, farduri de obraz Blush Lumière, două nuanțe ale lacului de unghii Le Vernis, dar și Rouge Coco Baume, un nou balsam de buze nuanțator și hidratant.

Efecte multiple

Cu IT Cosmetics Your Skin But Better Foundation + Skincare ai într-un singur produs cremă colorată îmbogățită cu serum hidratant anti-rid, dar și protecție SPF 50+ UVA/UVB. Crema colorată poate fi utilizată drept o cremă hidratantă, serum cu efect de anti-îmbătrânire, primer, fond de ten sau cremă cu factor de protecție solară pentru față. Oferă o acoperire ridicată, cu un finisaj cu aspect natural. Disponibil exclusiv în parfumeriile Douglas.

Look strălucitor

Celebra pudră Givenchy Prisme Libre este acum disponibilă și în varianta compactă, cu binecunoscuta armonie de patru nuanțe ce oferă matifiere, uniformizare și luminozitate. Nuanțele au la bază o formulă unică, cu pigmenți ce reflectă lumina, conferind strălucire tenului, în timp ce estompează imperfecțiunile. Textura pielii devine netedă, vizibil îmbunătățită, cu un finish perfect. Disponibilă exclusiv în magazinele Sephora.

Acorduri de orhidee

Flowerbomb Ruby Orchid este cea mai recentă lansare parfumată a brand-ului Viktor & Rolf, având ca inspirație superbul și senzualul dans de cabaret. O aromă floral-orientală, care debutează cu note delicate de frezie și tonuri dulci de piersică, în inima parfumului regăsim orhideea rubin și acordurile de iasomie, în timp ce tonul captivant este dat de notele de vanilie roșie.

Fresh glow

Emblematicul iluminator Killawatt Freestyle de la Fenty Beauty by Rihanna este acum disponibil într-o formulă lichidă, sub numele Liquid Killawatt. Se aplică fără efort, având o formulă hrănitoare ce oferă o strălucire proaspătă și modernă și creează un efect ultra-lejer, rezistent la transfer. Este disponibil într-o gamă generoasă de nuanțe pentru toate tonurile pielii și îl găsești exclusiv în magazinele Sephora.

Produse esențiale

Setul Iconic Essentials de la Make Up For Ever conține patru produse care te vor ajuta să obții un machiaj perfect. Este vorba de baza de machiaj Step 1 Primer Hydra Booster (hidratează tenul, pregătindu-l pentru machiaj), pudra liberă Ultra HD Powder (reduce liniile fine și imperfecțiunile), mascara Smoky Extravagant (pentru gene definite și cu volum) și rujul Rouge Artist. Găsești setul exclusiv în magazinele Sephora.

Ediție limitată

Pregătește-te de venirea primăverii cu un un buchet senzual de trandafiri pe care îl găsești în noua apă de parfum în ediție limitată DIPTYQUE Eau Rose. Aroma poartă semnătura cunoscutului parfumier Fabrice Pellegrin și are la bază note de trandafir Damascena și trandafir Centifolia, două dintre cele mai puternice note de trandafir din parfumerie, dar și acorduri fructate de litchi, mușețel și ambroxan. Parfumul este disponibil în Madison Perfumery.

Îngrijire profesională

Dispozitivul de microdermabraziune PMD Personal Microderm Elite Pro Rose este un aparat revoluționar destinat îngrijirii tenului chiar în confortul casei tale. Tratamentele săptămânale au un efect extraordinar și reduc apariția ridurilor, petelor, și micșorează porii dilatați. Puterea de exfoliere este oferită de discurile rotative încrustate cu cristale de oxid de aluminiu, ce îndepărtează celulele moarte, iar capetele detașabile ajută la eliminarea punctelor negre. Disponibil pe xpertbeauty.ro.

Pentru luminozitate

MÁDARA SUPERSEED Radiant Energy este un ulei facial organic concentrat creat pe baza a nouă uleiuri preţioase și rare care conferă tenului luminozitate și amplifică puterea naturală de regenerare şi hidratare a pielii. Uleiurile din seminţele de afine, mur pitic, merişor, pline de antioxidanţi, sunt perfect combinate cu uleiurile revitalizante de mure, chimion negru şi pătrunjel, dar și cu un trio cu efect emolient obţinut din uleiuri de seminţe de dovleac, limba mielului şi jojoba auriu. Disponibil pe miobio.ro.

Manichiură de efect

O.P.I. Velvet Vision Gel Effects este un gel cu formulă magnetică, ce creează un efect extraordinar de strălucire catifelată pe unghii. Realizat pe baza unei formule inovatoare și încorporând pulbere magnetică și pigmenți translucizi, noul gel O.P.I. este disponibil în șase nuanțe care dau impresia unei iluzii optice. Cel mai mare atu este faptul că îți permite să creezi o manichiură inedită și fără limite de creativitate.

Esență modernă

Un nou capitol din povestea parfumată Burberry se scrie în acest sezon odată cu lansarea noii ape de toaletă Burberry Her. Un parfum modern, în care notele florale de bujor se amestecă senzual cu tonurile de pară verde, cu cele de trandafir și lonicera, pe o bază lemnoasă. Pentru a marca feminitatea și vivacitatea acestei arome, sticla Burberry Her are acum tonuri verzi, păstrând însă designul cu care ne-a obișnuit.

Violet de legendă

Shiseido lansează Ginza Eau de Parfum Murasaki, o aromă ce exprimă feminitate prin notele senzuale, designul sticlei și culoarea ei, violet Murasaki, o nuanță prețioasă, în trecutul Japoniei simbolizând rafinament și onoare. Parfumul floral-fructat-lemnos are la vârf note de violete, mere Fuji și rodie, notele de mijloc sunt reprezentate de un buchet de iasomie, glicină și frezii, pe o bază de lemn de santal și ambră.

All about the eyes

Cum poți realiza rapid un machiaj al ochilor cu care să impresionezi? Este simplu, dacă ai produsele potrivite. Noi îți recomandăm mascara Eyes To Kill și fardurile lichide de pleoape Eye Tint Liquid Eyeshadow de la Armani Beauty. Mascara asigură volum, alungire si definire genelor, în timp ce fardurile de pleoape oferă culori intense, vibrante, perfecte pentru un machiaj durabil și de impact.

Culori puternice

Paleta de machiaj Natasha Denona Glam Face Palette conține cinci farduri de pleoape ultra-pigmentate și două iluminatoare, perfecte pentru a realiza rapid un make-up intens și de durată. Nuanțele au fost realizate cu pigmenți de culoare pură de cea mai înaltă calitate, iar formula hidratantă a iluminatoarelor acordă strălucire de maxim efect tenului. Paleta este disponibilă exclusiv în magazinele Sephora.

Pentru un păr sănătos

Dacă îți dorești să redai vitalitatea părului uscat, atunci trebuie să încerci produsele din gama Structure Repair de la Maria Nila. Acestea îi oferă părului hidratarea necesară, întărind totodată firul deteriorat, datorită extractului de alge. În plus, complexul Colour Guard ajută la menținerea culorii, protejând părul de radiațiile UV și radicalii liberi. Disponibile exclusiv în saloane și în magazinele Xpert Beauty și www.xpertbeauty.ro.

De încercat și de adorat:

Apă de toaletă REPLICA When the Rain Stops, Maison Margiela, 100 ml, 520 lei

Apă de parfum Gucci Guilty Intense pour Femme, Gucci, 90 ml, 775 lei

Apă de parfum Rouge Malachite, Armani Privé by Giorgio Armani Beauty, 100 ml, 1.349 lei (în parfumeriile Douglas și Armani Boutique)

Corector The Multi-Tasker, Rimmel London, 49,49 lei

Cremă hidratantă Essential Energy Hydrating Cream, Shiseido, 314 lei

Cremă hidratantă SOS CICA RICH HYDRA-BARRIER, MÁDARA, 157 lei (disponibilă pe miobio.ro)

Cremă de noapte Collagène Nuit, PAYOT, 272 lei (disponibilă pe expertcosmetics.ro)

Mască hidratantă pentru păr Wella Oil Reflections Luminous Mask, Wella Professionals, 70 lei

Paletă de farduri de pleoape Wish upon a star, essence, 38.99 lei

Ruj de buze Le Rouge Sheer Velvet, Givenchy, 179 lei (exclusiv în magazinele Sephora)

Serum pentru ten Just Niacinamide 10% Daily Moisturiser, REVOX, 30 lei

Serum anti-îmbătrânire Red Camellia Revitalizing Serum N° 1 de CHANEL, Chanel, 563 lei

Tratament pentru păr Split End Seal, Oribe, 280 lei (în Madison Perfumery)

