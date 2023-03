ELLE a încercat… Rujul Hydramatic AVON

Probabil nu te-ai aștepta să auzi asta din partea unui beauty editor, însă trebuie să recunosc că nu sunt o fană înrăită a produselor de make-up. Nu mă înțelege greșit, ador să le testez și să fiu la curent cu toate lansările, dar în viața de zi cu zi prefer să port cât mai puțin machiaj sau chiar deloc. Iar de cele mai multe ori, singurul produs la care apelez e un ruj hidratant. Și asta pentru că, pentru mine, rujul a avut întotdeuna un soi de putere magică, nu doar la nivel fizic, ci și psihic. O simplă urmă de ruj roșu e suficientă pentru a-mi face ziua mai bună, a-mi da un boost de încredere și a-mi schimba întregul look. Iar dacă și tu rezonezi cu asta, atunci articolul ăsta e pentru tine.

În calitate de beauty editor, una dintre misiunile pe care mi le-am atribuit în urmă cu mult timp a fost găsirea rujului perfect. În mod evident, perfect pentru nevoile mele, pentru buzele mele, pentru culoarea pielii mele, ș.a.m.d. Iar pentru a obține un loc în clasament, rujul trebuie să îndeplinească câteva condiții esențiale: să fie hidratant, să reziste timp îndelungat și să aibă un raport preț-calitate corect. În teorie, câteva caracteristici absolut normale și ușor de îndeplinit. În realitate, o misiune extrem de dificilă. Să luăm exemplul rujurilor mate. Deși în primele zece minute de la aplicare pot arăta spectaculos, situația se schimbă dramatic după câteva ore. Se usucă extrem de tare, dându-le buzelor un aspect complet inestetic, nu îți oferă o senzație plăcută și se strâng într-un mod complet bizar. La polul opus, cele hidratante au grijă de buzele tale, făcându-le să arate natural și mai voluminoase, însă de cele mai multe ori rezistența lor e minimă. E suficient să bei o cană de cafea și rujul a dispărut. Iar dacă analizăm raportul preț-calitate, atunci lista rujurilor pe care chiar merită să le cumperi se reduce considerabil.

Însă nu îți pierde încrederea, există o urmă de speranță! Iar aceasta vine din partea companiei AVON. Zilele trecute am avut șansa să testez cel mai nou produs al brand-ului, rujul Hydramatic și trebuie să recunosc că am fost absolut șocată. În primul rând, fiindcă este singurul ruj mat pe care l-am încercat care mi-a oferit hidratarea unui balsam. Iar aceasta este, de fapt, cea mai mare inovație. În urma cercetărilor, echipa de oameni de știință și experți AVON a reușit să creeze un nucleu special, care conține un amestec exclusiv de ingrediente de îngrijire a pielii – acid hialuronic și glicerină – înconjurat de o culoare mată intensă. Iar astfel a luat naștere Hydramatic, primul ruj mat din lume cu nucleu hidratant de acid hialuronic.

Practic, e ca și când ai avea două produse într-unul singur: un balsam de buze extrem de hrănitor, ce îți hidratează buzele în profunzime, și un ruj mat, ce îți oferă o culoare perfectă și intensă.

Însă beneficiile sale nu se opresc aici. Vrând să îi testez rezistența, am fost extrem de atentă la modul în care se comportă de-a lungul unei zile. Așa că l-am aplicat înainte de a lua prânzul cu prietenele mele. Fiind mijlocul zilei și abordând ideea de no make-up make-up, am ales nuanța Nude, o culoare extrem de naturală, care se integrează perfect în orice look. Cum nu mizasem pe o culoare puternică, nu mă așteptam ca noul meu ruj să fie remarcat, însă chiar am primit o mulțime de complimente din partea prietenelor mele. După ce am terminat prânzul consistent și am băut și o cafea, am mers la baie pentru a verifica starea rujului. Iar spre surprinderea mea, chiar dacă mâncasem și trecuseră câteva ore bune de la aplicare, era aproape intact. Își mai pierduse puțin din intensitate, dar nu se uscase, iar buzele erau în continuare hidratate. Însă fiindcă urma să vedem o piesă de teatru, și știam că nu voi mai avea când să îmi retușez look-ul, am decis să mai aplic o mică cantitate de ruj. Până am ajuns acasă, nu m-am mai uitat într-o oglindă și nici nu mi-am mai corectat machiajul. Cu toate astea, am fost extrem de surprinsă să observ că deși trecuseră ore bune de la aplicare, rujul arăta la fel de bine. Își păstrase culoarea, nu se strânsese într-un mod inestetic, iar buzele mele erau în continuare hidratate.

Așadar, bifa două dintre caracteristicile esențiale pe care le căutam la un ruj. În ceea ce privește cel de-al treilea aspect, și anume raportul calitate-preț, Hydramatic este de departe marele câștigător. Deși costă doar 35,99 lei, poate concura cu ușurință împotriva produselor de make-up luxury.

În plus, un alt beneficiu major e că vine într-o multitudine de nuanțe, potrivite pentru orice moment al zilei. Rujul Hydramatic este disponibil în 15 nuanțe îndrăznețe care se adaptează fiecărui ton de piele: Hydra Coco, Hydra Siren Red, Hydra Flame, Hydra Fawn, Hydra Garnet, Hydra Ruby, Hydra Rosy, Hydra Purple, Hydra Pink, Hydra Peony, Hydra Plum, Hydra Blush, Hydra Mauve, Hydra Violia Grey și Hydra Nude.

Iar dacă eu nu am reușit să te conving că Hydramatic e un must-have (deși mă îndoiesc), atunci poate o face Irina Rimes, noua ambasadoare AVON, care se declara o fană înfocată a acestui ruj.

Rujul Hydramatic este disponibil prin intermediul reprezentanților Avon și poate fi comandat online de pe avon.ro, la prețul de 35,99 lei.

