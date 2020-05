Despre frumusețe cu Hailey Bieber: trucurile de beauty ale celebrului model

Doar uitându-te la silueta ei extrem de tonifiată și de sculptată, îți poți da seama că este o fostă balerină. Mai mult decât atât, are și un ten perfect. Hailey Bieber adoră look-urile simple și produsele cu formule naturale. Așa că, nu e de mirare că recent a devenit ambasadoarea brandului bareMinerals.

Mă trezesc… Când nu practic distanțarea socială, mă trezesc la 8:30-9:00. Programul de somn din ultima perioada, în schimb, îmi ocupă mult timp. Am nevoie de doar opt ore de somn, dar pot dormi foarte mult, și o fac. Am dormit și 15 ore.

Îmi încep ziua… Îmi curăț dinții, beau un suc de țelină, îmi spăl tenul, îl hidratez și îmi iau vitaminele după ce am mâncat.

La micul dejun… Un smoothie sau ouă fierte cu șuncă sau terci de ovăz.

În frigider… Avem multe băuturi, kombucha, apă, La Croix (iubim La Criox), Coca-Cola dietetică, apă de cocos. De asemenea, ouă, lapte, suc de portocale… lucruri normale. În dulap cel mai probabil găsești paste, ceva bunătăți ambalate în conserve, sos de paste, chipsuri, prăjituri și crakers.

Trucurile de frumusețe salvatoare… Dacă îmi simt fața umflată, folosesc o rolă din jad, sau dacă îmi aduc aminte să pun linguri în congelator, le aplic pe zona de sub ochi.

Am grijă de părul meu… Făcându-mi măști homemade. Îmi fac o mască cu miere, ulei de măsline, ulei de cocos și un ou, ce îmi lasă părul extrem de strălucitor. De asemenea, îmi plac și tratamentele leave-in precum Olaplex. Îi oferă părului proteine. Nu folosesc întotdeauna balsam, fiindcă părul meu e destul de subțire și se îngrașă ușor.

Îmi coafez părul… Îmi las părul să se usuce natural. De obicei e perfect drept când se usucă și obișnuiesc să îl prind. O cărare pe mijloc și prins la spate e coafura pe care o folosesc și atunci când părul meu are o zi bună și când are una proastă.

Rețeta mea preferată de frumusețe DIY este… O mască făcută în casă cu ouă, miere și turmeric.

Cel mai bun sfat de frumusețe pe care l-am primit… De la mama mea. M-a învățat multe despre alimentație și sănătate în general. Am crescut într-un mediu în care se mânca sănătos, organic, fără junk food și am încercat să mențin același stil, fiindcă ce mănânci se reflectă la exterior. Mama îmi spunea mereu să beau multă apă și să folosesc miere manuka pentru tăieturi și arsuri. De asemenea, tot de la ea am descoperit și bareMinerals, în mod special fondul de ten Original Loose Mineral. E atât de curat și de pur că poți dormi cu el. Formula sa vegană a fost lansată în urmă cu 25 de ani și conține doar cinci ingrediente minerale și nu are chimicale sau aditivi. Nu îți încarcă porii și nici nu îți provoacă acnee, chiar dacă uiți să te demachiezi!

Produsul de frumusețe fără care nu pot să trăiesc… Un balsam de buze. Nu pot să mă culc dacă am buzele uscate!

Rutina mea de frumusețe… E super simplă, nimic complicat! Dacă port machiaj, de obicei folosesc puțin anticearcăn care îmi oferă o acoperire redusă. Apoi puțin bronzer, blush pentru pomeți, mascara, iluminator, gel pentru sprâncene și un lip gloss.

Dacă ies în oraș seara… Ador un machiaj al ochilor bronzat și buze nude. Folosesc bareMinerals MINERALIST Hydra-Smoothing Lipstick în nuanța Grace – are o formulă cremoasă și hidratantă.

Parfumul meu preferat… Laura Mercier Ambre Vanillé.

Mă uit în oglindă și văd… O persoană care a crescut mult și care încă mai are multe de învățat.

Îmi cresc încrederea cu… Îmi place să fiu activă. Ador să fac pilates, hot pilates, hot yoga și să mă antrenez la sală cu antrenorul meu.

Nu respect regulile… Nu mă cântăresc niciodată. Doar când mă duc la medic!

Cel mai nebunesc lucru pe care l-am făcut pentru frumusețe… Am făcut PRP cu microneedling. Să îți injectezi sângele e destul de nebunesc, dar am făcut-o.

La prânz… De obicei mănânc paste fără gluten sau pui cu legume…sau sushi! Dar sunt deschisă să încerc multe lucruri la prânz. Încerc să consum doar mâncare fără gluten și să stau departe de alimentele la care sunt sensibilă. Recent am făcut câteva teste pentru a vedea ce alergii am la mâncare. Locul preferat pentru prânz din LA este South Beverly Grille!

Mă relaxez cu… Fac o baie, exerciții fizice, un tratament facial.

Cel mai recent produs de beauty pe care l-am cumpărat… O sumedenie de uleiuri și săpunuri pentru baie și uleiuri pentru corp.

Obsesia în materie de frumusețe… Dermaroller. Și cred că e un lucru știut de toată lumea, dar nu pot să trăiesc fără Aquaphor.

Ritualul de frumusețe de seară… E o combinație. Întotdeauna mă demachiez cu șervețele sau balsam de curățare, îmi spăl fața cu un produs de curățare, folosesc un serum, apoi îmi hidratez tenul și folosesc un spray cu apă de trandafir. Folosesc colecția bareMinerals PURENESS – gelul de curățare este extrem de delicat, iar crema Soothing Light îți oferă o hidratare instantă și de durată.

Ultima masă pe care aș avea-o… Îmi place așa mult să mănânc! Îmi plac prea multe lucruri… Dar dacă ar trebui să aleg unul singur, atunci ar fi sushi!

TEXT: Virginie Dolata

FOTO: Yana Kalina

