De ce pun unele persoane Beautyblender-ul în cuptorul cu microunde

Nici ție nu îți face plăcere să cureți Beautyblender-ul sau pensulele de machiaj, nu? Deși știm că pensulele și burețelul de machiaj trebuie să fie menținute curate, într-o condiție bună, nu este atât de plăcut să îți faci mereu timp pentru ele.

Din fericire, în cazul Beautyblender-ului este posibil să îți faci un nou prieten, cuptorul cu microunde. Dacă în cazul alimentelor ar fi bine să încerci să îl folosești cât mai puțin, se pare că pentru acest burețel razele microunde fac minuni, eliminând toate bacteriile.

LADIES I PUT MY BEAUTY BLENDERS IN THE MIRCOWAVE FOR 1 MINUTE AND LOOK WHAT HAPPENED 😭😭😭😭♥️♥️♥️ pic.twitter.com/iT0448Mctq

Tot ce ai de făcut pentru a obține un burețel curat, aproape nou este să îl pui într-un vas cu apă și apoi pune-l în cuptorul cu microunde timp de 1 minut. Apoi, scoate vasul din cuptor și lasă-l la răcit. Ai grijă să nu atingi Beautyblender-ul înainte ca apa să se răcească. O mulțime de persoane au povestit pe Twitter cum s-au ars din cauza faptului că n-au mai așteptat și au stors burețelul înainte ca apa să se răcească, așa că n-ai vrea să fii și tu în această situație.

WHY NOBODY TOLD ME HOW HOT THE WATER IS AFTER YOU TAKE THE BEAUTY BLENDER OUT THE MICROWAVE. I just burnt my self so bad.

— ❥ (@LULSAVMAE) March 28, 2018