Cele mai bune autobronzante pe care trebuie să le încerci în această perioadă

Deși toate planurile de vacanță ne-au fost date peste cap în această vară, asta nu înseamnă că nu putem arăta ca și când de-abia ne-am întors dintr-o destinație exotică. Chiar dacă, în realitate, cel mai lung drum pe care îl vom face va fi până la supermarket. Te întrebi cum? Ei bine, autobronzantele sunt salvarea noastră. Nu numai că îți vor oferi un bronz natural, dar te vor scuti și de expunerea prelungită la soare, atât de nocivă pentru piele. Știai că razele UV constituie principalul factor de îmbătrânire, estimându-se că lumina solară este responsabilă de îmbătrânirea prematură a tenului în proporție de 80%? Așa că, cu ajutorul acestor produse, vei reuși să ai o piele bronzată și sănătoasă.

Iată care sunt autobronzantele noastre preferate în această vară:

Douglas Sun, 26 lei

Este o loțiune autobronzantă pe care o poți folosi pe tot corpul, pentru a căpăta un bronz uniform și natural. Are o textură catifelată, deloc lipicioasă, care se aplică extrem de ușor pe piele. În plus, formula sa este îmbogățită cu semințe de carob, vitamina E și ulei de caise, ce fac ca bronzul să dureze mai mult timp și în același timp îi oferă pielii tale o hidratare optimă.

St. Tropez Self Tan Dry Luxury Oil, 189 lei

Are o formulă care se usucă rapid și care îi oferă pielii o hidratare profundă ce durează până la șapte zile. În plus, fiindcă știm că mirosul autobronzantelor nu este unul tocmai plăcut, această loțiune de la St. Tropez conține grapefruit, citronela și Neroli, tocmai pentru a te putea bucura nu doar de un bronz natural, ci și de o aromă proaspătă.

Collistar Self-Tanning Spray 360, 169 lei

Incredibil de ușor de aplicat, acest spray garantează un bronz perfect. Asigură distribuirea uniformă a produsului pe toată suprafața corpului, inclusiv în zonele mai greu accesibile, precum partea din spate a picioarelor. Mulțumită vitaminei E din compoziția sa, hidratează, protejează și are efect anti-aging. Partea cea mai bună este că pătrunde instant în piele, astfel încât te poți îmbrăca imediat după aplicare, fără să îți fie teamă că îți vei păta hainele.

Avène Sun Self Tanning, 80 lei

Acest autobronzant de la Avène poate fi aplicat atât pe corp, cât și pe față. Pe lângă bronzul intens pe care ți-l va oferi, îți va hrăni și proteja pielea. În plus, este un preparat non-comedogenic și hipoalergenic, astfel încât îl poți folosi chiar dacă ai un ten sensibil.

Sephora Tinted Self-Tanning Body Mist, 70 lei

Acest spray nuanțat de la Sephora înfrumusețează pielea, conferindu-i instant un bronz auriu natural și omogen. Formula sa conține extract de mango și o substanță activă hidratantă, ce catifelează pielea. De asemenea, este prevăzut cu un pulverizator, ceea ce face ca aplicarea să fie extrem de ușoară.

Nu Skin Sunright Insta Glow, 152.86 lei

Sunright Insta Glow a fost creat special pentru a-ți oferi într-un mod gradual și natural aspectul bronzat. Mulțumită ingredientelor hidratante, precum dimeticonă, butilenglicol și pentilenglicol, această formulă cu acțiune dublă te ajută să obții o piele netedă, fină la atingere, oferindu-ți în același timp și un aspect bronzat. Se usucă extrem de repede, nu se transferă la atingere, iar datorită texturii ușoare, este ușor de folosit.

Dior Bronze Self-Tanning Jelly Body, 267 lei

Self-Tanning Jelly Gradual Glow oferă pielii un bronz natural și uniform. Mulțumită uleiului de migdale dulci, pielea ta este hrănită pe termen lung. Totodată, formula sa inovativă nu permite transferul produsului pe haine.

Mádara Fake It Natural Look, 125 lei

Cu o formulă îmbogățită cu acid hialuronic și ulei de jojoba, Fake It Natural Look de la Mádara hidratează și catifelează pielea, în timp ce îi oferă un bronz natural. În doar patru ore de la aplicare, pielea ta va căpăta strălucirea specifică verii. Produsul este cruelty free, nu conține gluten, iar în plus are o aromă fresh, ideală pentru timpul verii.

Vita Liberata Fabulous Self Tanning Gradual Lotion, 92 lei

Această loțiune autobronzantă este ideală pentru hidratarea de zi cu zi a pielii. De asemenea, poate fi folosită de toate tipurile de ten, de la cele uscate până la cele sensibile. O poți aplica atât pe față, cât și pe corp, iar datorită tehnologiei Flash Dry, produsul se va usca instant pe pielea ta.

Clarins Self Tanning Instant Gel, 121 lei

Self Tanning Instant Gel de la Clarins conține ingrediente active autobronzante ce asigură un bronz natural, chiar și tenurilor deschise. Are o textură lejeră, non-grasă, deloc lipicioasă, ce pătrunde rapid în piele și oferă un bronz uniform și care rezistă timp îndelungat.

Citește și:

Tot ce trebuie să știi despre exfoliere și importanța acestui pas în ritualul de frumusețe

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro