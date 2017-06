Cele mai bune 8 trucuri de make-up pe perioada verii

De asemenea, pe perioada sezonului estival, este necesar sa acordati o atentie deosebita make-up-ului si sa il adaptati asa incat sa arate impecabil pe tot parcursul zilei, iar pentru asta exista opt pasi care trebuie urmati:

1. Foloseste un exfoliant pentru fata

Fie ca folosesti un exfoliant facut chiar de tine sau unul cumparat, este ideal sa il transformi intr-un riatual pentru a avea o fata sanatoasa si stralucitoare. Prin exfolierea blanda a fetei, poti indeparta suprafata de celule moarte pentru a avea o fata fina si curata, pregatita pentru un make-up perfect. In conditii normale, ar fi normal sa folosesti un exfoliant pentru fata de doua ori pe saptamana, insa daca ai un ten sensibil, s-ar putea sa fie prea mult. In caz contrar, daca tentul tau este gras, ar trebui sa folosesti un exfoliant mai mult de doua ori pe saptamana. Dupa acest ritual, iti putem garanta ca aplicarea make-up-ului va deveni mult mai usoara si acesta va arata impecabil pe toata durata zilei.

2. Evita sa folosesti prea multe produse

Atunci cand temperatura de afara este extrem de ridicata, iar temperatura corpului nostru creste si ea, devine destul de incomod sa folosim prea multe produse de make-up. Gandeste-te la cat de mult sufera fata ta incercand sa respire, iar pentru a evita acest lucru ar fi ideal sa renunti la rutina ta de make-up, pe durata sezonului estival, si incearca sa folosesti doar ceea ce ai nevoie, precum un concealer pentru acoperirea cearcanelor si a petelor.

3. Nu uita sa folosesti un primer, cel putin

Daca totusi nu poti renunta la fondul de ten, macar incearca sa iti setezi un nou obicei din a folosi intotdeauna un primer inainte de aplicarea acestuia. Din moment ce majoritatea fondurilor de ten au tendinta de a matifia, foloseste o baza de stimulare a stralucirii. In plus, acesta are si remarcabila abilitate de a iti diminua porii si liniile fine.

4. Incearca un BB cream hidratant

Daca nu poti suporta sa iesi din casa fara nimic pe fata, mai ai inca o optiune si anume sa folosesti un BB cream hidratant. De asemenea, iti poti face chiar tu unul acasa, combinand fondul de ten cu o crema hidratanta oil-free, truc pe care il folosesc chiar si Adriana Lima si Julianne Moore.

5. Investeste in pensulele potrivite

Majoritatea prefera sa aiba doar o baza usoara pe fata pe timpul verii, dar daca nu este aplicata corect, aceasta ar putea sa dispara si sa creeze un aspect foarte uleios. Pentru a evita acest lucru, cel mai bine este sa aplici fondul de ten sau BB cream-ul cu o pensula sintetica, deoarece aceasta tehnica ajuta fondul de ten sa dureze mai mult pe fata si sa nu mai apara aspectul uleios.

6. Foloseste un produs care este bun la toate

Investeste intr-un produs care este bun la toate – pentru buze, pleoape si obraji. Nu ocupa mult loc in geanta si iti ofera un look soft, in nuante monocromatice.

7. Rasfata-te cu un bronz sanatos

Rasfata-ti fata cu un bronz sanatos cu ajutorul unei pudre bronzante si cu foarte mult SPF. Dupa aplicarea acesteia pe toata fata pentru stabilizarea fondului de ten, iti poti accentua pometii cu un blush bronzant iluminator pentru a avea o fata sclipitoare.

8. Foloseste produse waterproof

Nu este nimic mai rau decat sa te trezesti cu urme de mascara sau de eyeliner pe fata, datorita caldurii excesive. Evita ochisorii de panda prin a investi in varianta waterproof a produselor tale preferate, cu atat mai mult pe perioada sezonului estival.

Text: Alexandra Cristina Miu

Foto: Instagram