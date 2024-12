Cel mai cool produs de machiaj al momentului, pe care trebuie neapărat să îl încerci

Pentru mine, fondul de ten cu o acoperire mare e ca un sutien cu push up. Arăt grozav cu el, dar de-abia aștept să ajung acasă și să-l dau jos. Dacă și tu ai aceeași senzație și ești în căutarea unui produs care să-ți ascundă micile imperfecțiuni ale pielii, dar care să fie lejer și ușor de purtat, trebuie să încerci ASAP un skin tint. Dacă fondul de ten e un sutien, imaginează-ți că skin tint-ul e un hanorac. Te simți confortabil în el și în același timp arăți și super cool. Lăsând comparațiile vestimentare la o parte, skin tint-ul e un soi de produs hibrid, o combinație între make-up și skincare, un serum cu pigmenți, dacă vrei. Are o textură lejeră, nu îți încarcă deloc tenul, nu se strânge în liniile fine din jurul ochilor și, fiindcă e bogat în ingrediente hidratante și hrănitoare, îi oferă pielii tale un plus de strălucire și luminozitate.

Ce trebuie să mai știi despre acest produs înainte de a-l adăuga în coșul de cumpărături e că nu se comportă neapărat ca un fond de ten. Pigmenții din compoziția sa oferă tenului o culoare uniformă, dar nu sunt atât de puternici încât să acopere toate problemele pielii. Adică petele pigmentare foarte accentuate, porii dilatați sau cicatricile nu vor fi în totalitate ascunse. Cel mai probabil oamenii vor crede că nu ești machiată, ci doar că ai apelat la un tratament facial care ți-a lăsat tenul hidratat și strălucitor. Iar asta cred că e, de fapt, ceea ce toate ne dorim. Pe lista beneficiilor aș mai adăuga că e ideal pentru zilele călduroase care se apropie, când ultimul lucru pe care ți-l doreși e să porți un full face make-up, că e potrivit inclusiv pentru tenurile sensibile sau uscate și că se aplică foarte ușor (poți folosi liniștită degetele).

În ultima perioadă aproape toate brand-urile de beauty au dezvoltat un astfel de produs, așa că dacă nu știi ce să alegi, am selectat pentru tine câteva variante, ce te vor ajuta să obții ușor și rapid celebrul no make-up make-up look.

Hourglass Veil Hydrating Skin Tint Foundation a devenit rapid senzația Internetului, după ce Hailey Bieber și Sofia Richie l-au folosit în video-urile lor de tipul get ready with me. Prețul său e un pic cam piperat, dar e genul de produs care chiar face ceea ce promite. Adică îți hidratează intens tenul și îl lasă strălucitor. Cum are o formulă foarte lejeră, aproape transparentă, nu ți-l recomand dacă vrei ca micile imperfecțiuni ale pielii tale să dispară complet. Pentru asta poți folosi Huda Beauty Glowish Multidew Skin Tint Foundation. Deși îți oferă un aspect dewy și natural, are o acoperire mai mare decât celelalte skin tint-uri de pe piață, și în plus, e bogat în extract de piper roșu și ulei de trandafir de Damasc, două substanțe ce promit să amelioreze în timp aspectul petelor pigmentare. Rămânând în zona ingredientelor benefice pentru piele, formula skin tint-ului Chanel Les Beiges Eau De Teint Water-Fresh Tint conține 75% apă, fiind cel mai hidratant produs din această categorie. În plus, pigmenții din compoziția sa se topesc la contactul cu pielea, uniformizând culoarea tenului și oferindu-i o doză suplimentară de strălucire.

Hidratare e cuvântul de bază și pentru Iconic London Super Smoother Blurring Skin Tint, bogat în aminoacizi de origine vegetală, extract de mazăre și extract de floare de piersic, dar și pentru Glossier Perfecting Skin Tint, în a cărui compoziție vei găsi glicerină și dimeticonă. Dacă, în schimb, preferi un aspect mat, trebuie să încerci Fenty Beauty Eaze Drop Blurring Skin Tint. Îți oferă un finish natural, ține sub control excesul de sebum, are o acoperire bună, uniformizând cu succes culoarea pielii, și e disponibil în 25 de nuanțe. O altă variantă excelentă pentru tenul gras este NARS Pure Radiant Tinted Moisturiser. Deși îți conferă strălucire, formula sa este non-comedogenică și nu conține ulei, așa că îl poți folosi liniștită și dacă te confrunți cu episoade acneice.

