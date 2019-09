Zodiile predispuse să își saboteze singure relația

În toată dorința noastră de a cuceri un bărbat, nu ne dăm seama că ne putem sabota singure. Nesiguranțele noastre își pot spune cuvântul și pot ieși la iveală chiar în momentul în care nu ne dorim acest lucru. Desigur, există și cazuri în care doar unul dintre parteneri luptă pentru relație și își dorește să funcționeze, iar atunci intervin frustrări, care sunt de la sine înțelese.

În momentul în care sesizezi că relația ta nu mai funcționează, vorbește cu partenerul tău în mod deschis și vedeți care este problema care a dus la ruptura dintre voi. Important este să îți dai seama dacă ceea ce faci este bine pentru relația pe care o ai sau nu, dar mai ales dacă este bine pentru tine să mai fii în relația respectivă. Foarte multe femei acceptă o relație, fie și ea toxică și care în mod cert nu le face fericite, din teama că nu vor mai găsi un alt partener și că vor fi singure. Trebuie să îți dai seama că și singurătatea are scopul ei în dezvoltarea ta și poate fi chiar benefică, dacă vine la momentul potrivit.

Nu spunem că este ușor deoarece într-o relație pot interveni extrem de multe probleme, de la nesiguranță, idei și valori diferite, până la infidelitate. Ce ar trebui să faci este să conștientizezi dacă relația ta merge în direcția potrivită și dacă poți avea un viitor alături de partenerul pe care îl ai. Fiecare femeie are modul său prin care își rezolvă problemele sentimentele, iar din acest motiv trebuie să îți dai seama ce anume funcționează. Iar în acest context, unele femei își pot sabota relația fără să știe.

Află dacă și zodia ta este predispusă să își saboteze relația:

1. Balanță – cel mai puțin predispuse să își saboteze relația

Femeile Balanță știu foarte bine ce anume trebuie să facă într-o relație, și ce anume nu. Prioritatea lor este să își vadă partenerul fericit, iar astfel se vor preocupa să îi fie cât mai bine. Balanța este una dintre zodiile care se adaptează extrem de ușor oricărui tip de comportament și nici nu depune foarte mult efort în acest sens. Firea ei romantică o ajută să își surprindă cu fiecare ocazie partenerul. Pentru ea, contează foarte mult să aibă alături un partener care își dorește același lucru pe care și-l dorește și ea, și anume o relație sigură și de lungă durată.

2. Taur – nu face nimic greșit într-o relație

Femeia Taur nu are nicio șansă să își saboteze relația deoarece este foarte sigură de deciziile pe care le face, având în spate un raționament extrem de întemeiat. Firea sociabilă pe care o are o face mereu să comunice orice problemă ar avea și să găsească împreună cu partenerul o soluție. Își dorește ca relația pe care o are să treacă la nivelul următor și poate avea momente când mândria ei merge mult prea departe. Însă, din dorința de a nu-și supăra partenerul, va renunța la acea atitudine.

3. Pești – înțeleg perfect nevoile partenerului

Femeia Pești face parte din categoria femeilor care înțeleg perfect ce anume își dorește un partener. Știe că nu este perfectă și că e posibil ca unele lucruri să le facă greșit, însă încearcă mereu să își asume greșelile pe care le face. Este extrem de empatică și intuitivă, astfel că este capabilă să își înțeleagă perfect partenerul. Știe perfect atunci când face un pas greșit care poate afecta relația, însă va conștientiza rapid asta până când nu va fi prea târziu.

4. Rac – relația e mult prea importantă pentru ea

Pe când unor femei le surâde idea de a fi singure, altora nu le place deloc să fie singure și caută mereu să se afle într-o relație. Pentru femeia Rac însă, contează să aibă alături o persoană loială și care să o iubească la fel precum iubește și ea. Se dedică în totalitate atunci când este într-o relație și vrea ca partenerul pe care îl are să fie extrem de fericit. Îi este extrem de greu să accepte o despărțire, însă cu puțin timp și voință, va face și acest pas.

5. Berbec – se dedică în totalitate relației

Dacă nu știai până acum o femeie dedicată complet unei relații, atunci nu ai cunoscut o femeie Berbec. Află că este una dintre femeile care luptă până în pânzele albe pentru cel pe care îl iubește și este în stare să treacă peste orice. Și chiar și atunci când face greșeli, și le asumă și continuă să lupte pentru ceea ce își dorește. Uneori, poate avea tendința de a exagera și va vrea să funcționeze chiar și o relație toxică, doar pentru a nu fi singură.

6. Leu – se autodepășește cu fiecare relație

Femeia Leu este mereu interesată să își depăseașcă limitele și să evolueze. Astfel că își poate sabota relația pe care o are doar pentru că își poate trata partenerul precum un trofeu. Nu spunem că nu își tratează cu respect partenerul, ci doar că uneori uită că de fapt sentimentele sunt cele care contează într-o relație, și nu statutul pe care ți-l oferă un partener. Ceea ce ar trebui să facă este să renunțe ușor ușor la atitudinea de superioritate pe care o are față de partener.

7. Capricorn – nu e pregătită să ofere atenție

O femeie care vrea să dețină controlul într-o situație va fi în stare de orice pentru a-și păstra relația pe care o are. Femeia Capricorn știe când eforturile sale sunt benefice relației și când nu. Astfel că relația ei poate funcționa doar dacă partenerul este înțelegător și este conștient că ea vrea să dețină controlul doar pentru a avea o relație de lungă durată. În același timp, dacă nu are control asupra situației, se simte nesigură pe ea, implicit pe sentimentele ei.

8. Gemeni – își poate pierde ușor relația

Femeia Gemeni are întotdeauna cele mai bune intenții și nimeni nu o poate opri atunci când își propune ceva. Din păcate, uneori îi poate răni pe cei din jur, inclusiv pe cei pe care îi iubește deoarece are idei care nu corespund cu realitatea în care se află. Este în stare să uite de oricine doar pentru a se dedica partenerului pe care îl are. Își poate sabota relația uitând de fapt că ar trebui să se pună pe primul loc, orice ar fi.

9. Fecioară – nesiguranța îi poate afecta relația

Femeia Fecioară este mai mereu nesigură de alegerile pe care le face, iar această nesiguranță îi va afecta și relația pe care o are. Ba mai mult, se îngrijorează și de acele lucruri care nici măcar nu există. Este mereu stresată că poate ceea ce face nu este bine, iar partenerul este nefericit. Nu poți da vina în totalitate pe ea deoarece pentru ea contează ca totul să fie făcut la perfecție. Problema este că partenerul vede asta precum o nepăsare și că nu își va dori să se afle în relația respectivă. Are nevoie să acorde atenție lucrurilor mărunte din viața ei.

10. Săgetător – se simte mult mai bine singură

Femeia Săgetător este printre femeile cărora le place mult mai mult ideea de a fi singure și de a se preocupa doar de ele. Nu își pierde speranța că își va găsi și dragostea la un moment dat, însă are nevoie să fie mai întâi bine cu ea și ulterior să fie într-o relație. Chiar dacă pare să fi găsit partenerul ideal, preferă să facă alegerea de a fi singură o perioadă decât să intre într-o relație doar de dragul de a fi.

11. Scorpion – nu își sabotează relația în mod intenționat

Dacă nu acordă atenție acțiunilor pe care le face, femeia Scorpion își poate pierde partenerul, fără să își dea seama. Personalitatea ei extrem de puternică o face să își spună mereu părerea, fie că îl poate deranja pe partener sau nu acest lucru. Este loială, iubitoare și are grijă de cei din jur, dar poate fi și geloasă, fie și atunci când nu are motive. Dacă partenerul nu îi acordă atenție, se poate simți extrem de deranjată de asta.

12. Vărsător – cea mai predispusă zodie să își saboteze relația

Se pare că femeile Vărsător sunt cele mai predispuse să își saboteze relația. Și nu fac acest lucru în mod intenționat, ci doar pentru că nu știu ce anume le face fericite și ce anume nu. Astfel, au mereu nevoie de experiențe noi, capabile să le facă să iasă din zona de confort. Apreciază fiecare moment pe care îl petrec singure deoarece știu că este în beneficiul lor. Preferă să nu se afle într-o relație decât să aibă alături un partener total nepotrivit.

