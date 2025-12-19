Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 22-28 decembrie 2025

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 22-28 decembrie 2025, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.
Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 22-28 decembrie 2025, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.
Deși nu știi să „joci” de pe o poziție defensivă, sunt situații în care te lași ghidată de intuiție. Prima jumătate a săptămânii, în mare parte, va fi dedicată dezvoltării personale. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec
Atunci când vei simți că este momentul oportun, vei acționa într-o anumită direcție. Influența pe care o primești din partea astrelor te face ca în zilele următoare să alegi dintre totul sau nimic, mai ales în anumite relații. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur
Această săptămână va fi dificilă din punct de vedere profesional. Ai de finalizat proiecte importante și vei fi concentrată exact pe ceea ce este de făcut. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni
La birou nimic nu pare să fie ușor de îndeplinit. Echipa nu mai este atât de închegată ca altădată și asta se vede clar în modul în care sunt îndeplinite obiectivele. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac
Din punct de vedere profesional, lucrurile stagnează destul de mult. Ai făcut multe compromisuri în acest sens. Acum te simți blocată și nu mai poți ieși din zona de confort. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu
Consideri că îți cunoști limitele, dar viața îți arată de multe ori contrariul. Sunt persoane care te scot destul de des din zona de confort și te provoacă să acționezi defensiv. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară
Succesul este de partea ta atâta timp cât rămâi persoana consecventă dintotdeauna. Cu toate astea, ești conștientă că ai mai pierdut din motivație din cauza eșecurilor de care ai avut parte. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță
Lipsa de educație emoțională și rigiditatea propriilor prejudecăți preluate de la părinți, și persoane de referință din viața ta, nu te lasă să vezi lucrurile dincolo de aparențe. Ajungi să îi rănești cu ușurință chiar și pe cei dragi. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion
Simți că ești destul de tensionată din punct de vedere psihic și vei încerca să cauți ajutor la cei dragi. Unele persoane vor veni către tine și te vor ajuta să te regăsești, iar altele îți vor face mai mult rău. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător
În perioada aceasta din an te simți mult mai melancolică decât de obicei. Ai nevoie să retrăiești în plan mental anumite evenimente din trecut. Sărbătorile sunt pentru tine o sursă de stres. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn
Atunci când este necesar, adresează întrebările pe care le ai în minte. Nimic nu este mai confortabil decât a fi cât mai fi siguri de realitatea care ne înconjoară! Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător
Este important să te îngrijești de limitele pe care le impui în raport cu cei din jur. Odată ce vei reuși să faci din propria stare de bine o prioritate, asta va veni de la sine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești
