Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 1-7 septembrie 2025

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 1-7 septembrie 2025, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 1-7 septembrie 2025

Ești mult prea vulcanică în acțiuni și în vorbe. Sunt multe situații când un astfel de comportament este contraindicat, mai ales când este vorba de relații importante pentru tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 1-7 septembrie 2025

Cuvintele pot deveni inamicul tău, mai ales în acele situații în care ți-ai dori ca punctul tău de vedere să fie validat de anumite persoane. Dar nevoia aceasta de validare este cea care trebuie să îți atragă atenția. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 1-7 septembrie 2025

Atunci când este nevoie să aduci schimbări radicale propriei vieți, este nevoie de determinare și consecvență. Nimic nu este ușor de atins. Trebuie să ai mereu în minte o mantră puternică ce să te ajute să treci de obstacolele minții. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 1-7 septembrie 2025

La începutul săptămânii au loc multe schimbări bruște de situație, iar energia negativă pe care o resimți îți adâncește starea de apatie. Lucrurile din jurul tău pare că au ritm amețitor. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 1-7 septembrie 2025

Acum este momentul să fii mai categorică în raport cu alegerile pe care le faci. Ești conștientă că nu te poți simți responsabilă de deciziile celor din jur, dar asta nu îți anulează starea de disconfort pe care o resimți. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 1-7 septembrie 2025

Alinierea deosebită a planetelor îți face viața sentimentală mai interesantă. Această săptămână se află sub o aură specială pentru tine, mai ales din punct de vedere emoțional. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 1-7 septembrie 2025

Este de preferat să nu mai fi atât de retrasă în plan social. Este nevoie să interacționezi cu persoane care pot aduce aporturi importante pentru evoluția ta profesională. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 1-7 septembrie 2025

Chiar dacă sunt destul de multe contexte care ne aduc dezamăgiri, nereușite, tristețe, nu trebuie să uităm că resursele se află în noi. Indiferent că suntem de acord sau nu cu acest adevăr, avem puterea să modificăm „șinele” propriului drum. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 1-7 septembrie 2025

Prezența Soarelui rămâne destul de activă în zodia ta pe parcursul întregii săptămâni. De multe ori, alegi doar să vorbești, iar acțiunile tale nu susțin nimic în acest sens. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 1-7 septembrie 2025

Simți că ești destul de tensionată din punct de vedere psihic și vei încerca să cauți ajutor la cei dragi. Unele persoane vor veni înainte ta și te vor ajuta să te regăsești, iar altele îți vor face mult mai mult rău. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 1-7 septembrie 2025

Venirea toamnei este percepută mereu prin prisma acestei dorințe de a face lucrurile altfel. De multe ori, tot ceea ce îți propui se și îndeplinește. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 1-7 septembrie 2025

Indiferent de reușitele pe care le ai, este important să crezi în tine. Săptămâna aceasta de început de toamnă te încarcă energetic din toate punctele de vedere. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

