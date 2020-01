Cum reacționează fiecare semn zodiacal în timpul unei discuții în contradictoriu

Iată modul în care reacționează fiecare zodie în timpul unei discuții.

Berbec

Cand este vorba de o ceartă, Berbecii vor o explicație imediată și o rezolvare rapidă a problemei. Dau vina pe tine chiar dacă nu este neapărat a ta. Abia dupa ce s-au calmat, pot recunoaște cu usurință că vina a fost a lor.

Taur

Sunt cei care cred ca vor rezolva totul pe cont propriu. Dacă îi ataci prea mult, izbunesc și fac ca un tren care vine puternic către tine. Se supăra foarte greu, dar odată ce se înfurie, le va lua o perioadă și mai lungă de timp pentru a se calma. Cel mai potrivit lucru de făcut este să vorbești cu ei după ce au trecut două sau trei zile de la ceartă.

Gemeni

În timpul unei discuții, Gemenii vor dori întotdeauna să scape. Ei vor pleca din cameră, vor schimba subiectul sau vor face orice ca să evite discuția în contradictoriu. Dar dacă insiști să ai o ceartă cu ei, ar fi bine să te pregătești pentru consecințe. Ei te vor pune la locul tău imediat și vor intoarce discuția într-o așa manieră încât nu îți mai dorești s-o fi început.

Rac

Racii nu au nevoie de cuvinte sa stie ca ceva nu este in regula. Simt acest lucru in toata fiinta lor. Acestia prefera sa rezolve problemele intr-o maniera blanda si pe un ton linistit. Daca totusi reusesti sa ii implici intr-o discutie in contradictoriu, mai mult ca sigur ca vor da toata vina pe tine.

Leu

Un Leu insultat își va schimba imediat tonul și va lua o atitudine foarte distantă. Dacă vrei să rezolvi un conflict cu el, trebuie să îi vorbești foarte calm și să nu folosești niciodată insulte, pentru că îl vei pierde pentru totdeauna.

Fecioară

Sunt extrem de sensibili până și la cea mai mică critică. O pot considera cea mai mare umilință și o vor întoarce înapoi cu nenumărate critici la adresa ta. Dacă ai un conflict cu o Fecioară, există o singură modalitate de a-l rezolva. În primul rând, trebuie să o convingi că ai cele mai bune intenții față de ea și că îi apreciezi toate calitățile și abia după aceea îi poți spune ceea ce te supără în modul ei de a acționa.

