Care este tipul de bărbat care ți se potrivește, în funcție de zodia ta

Fiecare dintre noi își dorește alături un iubit în care să aibă încredere, pe care să se bazeze în orice situație, dar mai ales față de care să aibă sentimente extrem de puternice. Iar pe lângă asta, în momentul în care ai o relație cu un bărbat, un rol extrem de important îl are și chimia dintre voi doi. Important este să experimentezi și să îți dai seama care sunt calitățile pe care tu le apreciezi la un partener și contează să știi și ce anume îți dorești. Foarte multe femei aleg să nu mai investească timp într-o relație deoarece nu se simt extrem de sigure de sentimentele lor.

Fiecare femeie este construită într-un anumit fel și își dorește cu totul și cu totul alte lucruri de la un bărbat. Experiențele pe care le avem ne ajută să ne dăm seama cine suntem noi cu adevărat, dar și care sunt persoanele pe care ar trebui să le avem alături.

Foarte multe femei se mulțumesc cu foarte puțin într-o relație sau acceptă parteneri nepotriviți deoarece se tem să nu rămână singure. Chiar dacă pe toate ne afectează singurătatea, într-un mod sau altul, este mult mai bine să fii singură decât într-o relație toxică și care te face nefericită.

Iată care este tipul de iubit de care ai nevoie, în funcție de zodia ta:

1. Berbec

Femeia Berbec întotdeauna va obține ceea ce își dorește, într-un mod sau altul. Iar când vine vorba de relații, va încerca întotdeauna să experimenteze, chiar dacă poate avea și relații nepotrivite și care nu o fac fericită. Iubitul de care ai nevoie ar trebui să fie alături de tine în orice situație, extrem de pasional, dar mai ales dispus să facă orice pentru tine. De asemenea, pentru tine contează să fie și spontan, capabil să țină pasul cu planurile tale și care să îți dea libertatea de care ai nevoie.

2. Taur

Femeia Taur are nevoie alături de un iubit care să fie extrem de atent, grijuliu cu ea și care să o aprecieze pentru ceea ce este ea. În același timp, pentru tine contează foarte mult ca partenerul pe care îl ai să fie răbdător și să te facă să te simți mereu confortabil. Gesturile mici întotdeauna au contat pentru tine, iar când vine vorba de un partener care îți va lăsa bilețele pe masă dimineață și își va ține promisiunile, în mod cert te va cuceri.

3. Gemeni

Femeile Gemeni se pot plictisi foarte ușor, chiar și când vine vorba de relații, iar astfel au nevoie să aibă alături o persoană spontană și care să țină pasul cu ele. Vei aprecia întotdeauna un bărbat care va spune lucrurilor pe nume atunci când este nevoie, dar și care este extrem de inteligent. Iubitul tău ar trebui să te înțeleagă și să fie mereu atent la nevoile tale, oferindu-ți sprijinul de care ai nevoie.

4. Rac

De cele mai multe ori, femeile Rac își complică viața amoroasă, mai ales când nu este cazul deoarece sunt perfecționiste și își doresc întotdeauna ca lucrurile pe care le fac să fie perfecte, oricât de conștiente ar fi de faptul că perfecțiunea nu există. Ar trebui să ai alături un iubit care să te înțeleagă și mai ales să știe când ești supărată sau fericită. De asemenea, vei aprecia un bărbat care este atent, foarte grijuliu.

5. Leu

Femeile Leu sunt extrem de încăpățânate, iar atunci când își propun un anumit lucru, vor face orice le stă în putință pentru a-și atinge acel scop. Când vine vorba de relații, au nevoie alături de un bărbat extrem de dedicat, să fie acolo lângă ele în orice situație, dar mai ales de un partener care să le înțeleagă că au nevoie și de momente pe care să le petreacă singure. Încrederea este foarte importantă pentru o femeie Leu și contează să aibă încredere deplină în partener, mai ales înainte de a avea o relație cu el.

6. Fecioară

Femeia Fecioară niciodată nu se va da bătută și mereu va vedea tot ceea ce este mai bun în oameni, oricât de dezamăgită a fost până în acel moment. Pentru o femeie Fecioară, este important să aibă alături un bărbat care să o înțeleagă în momentele în care nu se simte bine și când are nevoie să fie singură. Bărbatul pe care îl are alături trebuie să o considere prioritatea lui și să își dea seama de cât de importantă este în viața lui.

7. Balanță

Pentru femeia Balanță, contează ca iubitul pe care îl are să nu îi ceară niciodată să se schimbe și să o accepte așa cum este. Femeia Balanță își va dori ca relația pe care o are să fie una serioasă, iar astfel și partenerul trebuie să își dorească același lucru. De asemenea, contează ca iubitul tău să fie deschis și să nu te judece pentru alegerile pe care le faci.

8. Scorpion

Femeia Scorpion întotdeauna va aprecia un bărbat care este atent și care o poate face să zâmbească, mai ales în momentele grele. Are nevoie să aibă alături și un bărbat matur, care știe care sunt momentele în care trebuie să glumească, dar și cele în care trebuie să fie serios. Pentru ea, este important să păstreze un echilibru, atât în viața amoroasă, cât și în cea profesioanală.

9. Săgetător

Încredere, seriozitate, respect, de toate aceste lucruri are nevoie femeia Săgetător într-o relație. Iubitul pe care îl ai trebuie să îți aprecieze optimismul, dar să fie alături de tine în momentele grele și să te încurajeze în toate proiectele pe care le ai. De asemenea, nici nu ar trebui să își dorească o relație serioasă cu tine încă de la început, ci doar să aștepte până când vei fi pregătită pentru o relație.

10. Capricorn

Pentru femeia Capricorn, bărbatul pe care îl are alături trebuie să o înțeleagă și să fie alături de ea, mai ales atunci când nu are extrem de multă încredere în ea și are nevoie de sprijin. Iubitul femeii Scorpion ar trebui să aibă același spirit de aventură pe care îl are și ea, dar și aceleași idealuri, mai ales în ceea ce privește viitorul pe care ar vrea să îl aibă alături de el.

11. Vărsător

În ceea ce privește relațiile, femeia Vărsător știe că iubitul ei ar trebui să fie atent și să îi înțeleagă momentele când trebuie să fie singură. Cel mai mult vei aprecia la un bărbat faptul că îți poți pune încrederea în el. În același timp, contează și să aveți aceleași interese, mai ales în ceea ce privește filmele și muzica deoarece prin acest fel veți petrece și mai mult timp împreună și veți ajunge să vă cunoașteți mai bine.

12. Pești

Romantismul joacă un rol extrem de important pentru femeia Pești, chiar dacă în zilele noastre bărbații nu mai sunt la fel de romantici. Pentru ea, iubitul ideal ar fi acela care îi acceptă punctele de vedere, fie că sunt diferite față de ale lui și care reușește de fiecare dată să o facă să se simtă bine, fie și cu o vorbă bună spusă la momentul potrivit.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro