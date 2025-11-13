Zzzumzet de Black Friday la Spring Farma: cadouri, surprize și prețuri mici pentru toată familia!

Sfârșitul toamnei vine mereu cu o agitație aparte. Pe deoparte, e fuga de vântul tăios și ploaia măruntă, iar, pe de altă parte, e fuga după oferte!

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 13.11.2025, 17:22,  de  ELLE
Zzzumzet de Black Friday la Spring Farma: cadouri, surprize și prețuri mici pentru toată familia!

Sfârșitul toamnei vine mereu cu o agitație aparte. Pe deoparte, e fuga de vântul tăios și ploaia măruntă, iar, pe de altă parte, e fuga după oferte! Pentru că, să recunoaștem, e perioada aceea din an când toată lumea vânează reduceri, când lista de dorințe crește de rapid și când multe dintre favorite ajung, în sfârșit, în coșul de cumpărături. 

Da, a venit momentul acela mult așteptat: Black Friday! Și dacă în anii trecuți te-ai înarmat cu răbdare pentru a prinde gadgeturi, haine, încălțăminte și fel de fel de accesorii, anul acesta poți încerca ceva diferit – un Black Friday pentru sănătate și un plus de grijă pentru tine și familia ta. Pentru că, moda se schimbă, trendurile trec, dar sănătatea e important să rămână. 

Ca acest lucru să se întâmple, albinuțele de la Spring FARMA – Farmacia la preț mic s-au pus serios pe treabă. S-au pregătit cum se cuvine pentru a te ajuta să-ți menții starea de bine. 

Zum zum zum, Black Friday e chiar acum!

În perioada 7 – 16 noiembrie, Spring FARMA dă startul celui mai dorit eveniment al toamnei – Black Friday cu zzzumzet de oferte, cadouri și surprize pentru toată familia!

Și nu, nu vorbim doar despre reduceri de neratat, ci despre o adevărată sărbătoare a cumpărăturilor inteligente, în stilul inconfundabil Spring FARMA. De Black Friday, bucuriile se țin lanț: 

  • Fiecare comandă plasată în perioada campaniei aduce un cadou garantat în colet.
  • Cumpărăturile de peste 149 lei intră automat în tragerea la sorți pentru cele 10 premii speciale oferite.
  • Comenzile de peste 349 de lei îți aduc șansa de a câștiga una dintre cele 3 albinuțe de aur – premii-simbol al campaniei, într-un gest de apreciere pentru faptul că ești parte din comunitatea Spring.
  • Transport gratuit la easybox, pentru toate comenzile de minimum 149 lei, toată luna noiembrie!

Pe scurt, Black Friday la Spring Farma înseamnă mult mai mult decât reduceri. Înseamnă în primul rând bucurie reală și convingerea că ai făcut o alegere bună. Pentru că atunci când cumperi de la Spring, nu alegi doar prețuri mici, ci și siguranța că primești produse de cea mai bună calitate, depozitate corespunzător, ambalate cu grijă și livrate la timp. 

De ce iubim Spring FARMA

În primul rând, pentru că într-o lume în care totul se întâmplă pe repede înainte, Spring FARMA reușește să păstreze o abordare caldă și să fie aproape de oameni. Nu e doar o farmacie online, ci un partener de încredere, pe care chiar te poți baza oricând și oriunde. 

„Farmacia la Preț Mic' – așa cum o știi deja – este locul unde găsești, la doar un click distanță, tot ce ai nevoie pentru tine și familia ta – de la produse farmaceutice, suplimente și vitamine, până la cosmetice și produse de îngrijire. Toate la prețuri care chiar țin cu buzunarul tău, tot anul, nu doar de Black Friday.

Ceea ce o diferențiază însă cu adevărat de alte platforme adesea reci și impersonale este prețuirea pentru ineracțiunea autentică, umană. Comenzile nu sunt procesate automat de un robot, ci o echipă formată din oameni dedicați, care verifică atent fiecare produs și se asigură că totul ajunge în siguranță la tine. Fiecare client este ascultat, fiecare întrebare primește un răspuns, iar acest detaliu – aparent mic – este cel care construiește încrederea zi de zi.

Așa se face că astăzi, la peste 2 milioane de comenzi livrate și mai bine de 950.000 de clienți mulțumiți Spring FARMA are un rating de satisfacție de 9,7/10 pe Trusted.ro – o dovadă că profesionalismul și grija sunt observate și apreciate. 

Mai mult, Spring FARMA nu s-a limitat doar la mediul online. A făcut trecerea și în offline, deschizând deja 18 farmacii fizice – 16 în București, una în Craiova și una în Satu Mare. În felul acesta, brandul îți oferă posibilitatea să combini confortul cumpărăturilor online cu siguranța unor interacțiuni directe dintr-o farmacie reală.

Produse premium la prețuri… Black Friday

Pentru că una dintre valorile Spring FARMA este grijă pentru întreaga familie, de la cei mai mici până la cei mari, campania de Black Friday aduce în prim-plan produse de top, la prețuri accesibile. Două exemple perfecte? Unele dintre cele mai apreciate produse de către clienți, unul pentru cei mici și altul pentru adulți:

RILASTIL DERMASTIL – Gel de curățare păr și corp pentru bebeluși și copii, 400 ml

Când vine vorba de băița celor mici, fiecare detaliu contează. De la temperatura apei până la alegerea unui produs care curăță delicat, fără să irite, fără să usuce și fără lacrimi, exact așa cum este gelul de curățare din gama Dermastil Pediatric, de la Rilastil. 

Creat special pentru bebeluși și copii mici, acesta este formulat cu ingrediente prietenoase cu pielea și cu pH izolacrimal, ceea ce înseamnă că nu provoacă usturime la contactul cu ochii și garantează o toleranță excelentă chiar și pentru cea mai sensibilă piele.

Conține vitamina E și provitamina B5, două ingrediente esențiale pentru hidratarea, calmarea și protejarea pielii delicate. Curăță eficient, dar blând, păstrând intact filmul hidrolipidic natural – acel strat protector care menține pielea catifelată și sănătoasă.

Textura fină și parfumul discret transformă baia într-un moment plăcut și relaxant, atât pentru copil, cât și pentru părinți. Este un produs sigur, testat dermatologic, potrivit pentru utilizare zilnică, care oferă îngrijirea ideală din primele zile de viață.

DIFEEL – Ulei premium Rosemary & Mint pentru întărirea părului

Dacă visezi la un păr mai puternic, mai sănătos și strălucitor, trebuie să încerci uleiul premium Difeel Rosemary & Mint!

Formula sa concentrată combină extractul de rozmarin, cunoscut pentru proprietățile sale de stimulare a creșterii părului, cu menta revigorantă, care împrospătează scalpul și activează circulația sangvină, ajutând la hrănirea rădăcinilor.

În plus, uleiul este îmbogățit cu biotină, o vitamină esențială pentru sănătatea părului, pielii și unghiilor. Biotina contribuie la întărirea structurii firelor de păr, reducându-le căderea. 

Produsul poate fi aplicat atât pe scalp, cât și pe vârfuri, pentru a hidrata, reface și reda suplețea naturală a părului. Datorită texturii sale ușoare, care nu încarcă, este potrivit pentru toate tipurile de păr, inclusiv pentru cel uscat, deteriorat și lipsit de vitalitate.

Cu Difeel Rosemary & Mint, nu trebuie să faci o gaură în buget pentru a te bucura de un păr frumos, puternic și sănătos zi de zi.

La Spring FARMA, grija și seriozitatea sunt în ofertă mereu

De Black Friday și dincolo de el, la Spring FARMA ai certitudinea unor experiențe fără stres, cu produse verificate și servicii care pun omul pe primul loc.

Fie că alegi să comanzi online sau să treci pragul uneia dintre farmaciile fizice, știi că te bazezi pe o echipă care tratează fiecare comandă cu atenție și responsabilitate. Și mai știi că, dincolo de campanii și promoții, aici vei găsi întotdeauna prețuri corecte. Pentru că la Spring, „Zzzumzetul prețurilor mici' nu se oprește niciodată!

Pregătește-te de cumpărături și lasă albinuțele Spring să îți aducă bucurii în fiecare colet!

Foto: Spring Farma

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Design german, spirit newyorkez – CYBEX deschide primul magazin de referință în New York
Advertorial
Design german, spirit newyorkez – CYBEX deschide primul magazin de referință în New York
De la cicatrici la riduri fine: află cum laserul CO₂ reface textura perfectă a pielii
Advertorial
De la cicatrici la riduri fine: află cum laserul CO₂ reface textura perfectă a pielii
Cum să eviți problemele dentare înainte să apară
Advertorial
Cum să eviți problemele dentare înainte să apară
Pași de urmat pentru renovarea casei în stil vintage
Advertorial
Pași de urmat pentru renovarea casei în stil vintage
Studiu Herbalife: 82% dintre români se consideră „performeri de top”. Ce înseamnă acest lucru!
Advertorial
Studiu Herbalife: 82% dintre români se consideră „performeri de top”. Ce înseamnă acest lucru!
Cum să îți planifici vacanța de vis cu ajutorul unui credit 
Advertorial
Cum să îți planifici vacanța de vis cu ajutorul unui credit 
Libertatea
Suma totală pe care ar fi primit-o Gabi Tamaș și Dan Alexa după ce au câștigat Asia Express 2025. Mai mulți bani decât la ultimul contract ca fotbaliști
Suma totală pe care ar fi primit-o Gabi Tamaș și Dan Alexa după ce au câștigat Asia Express 2025. Mai mulți bani decât la ultimul contract ca fotbaliști
Cum au fost „ajutați” Dan Alexa și Gabi Tamaș să câștige Asia Express 2025. Fanii acuză Antena 1: Actori „plasați” să le rezolve probele
Cum au fost „ajutați” Dan Alexa și Gabi Tamaș să câștige Asia Express 2025. Fanii acuză Antena 1: Actori „plasați” să le rezolve probele
Câte kilograme are Gina Pistol după ce a slăbit spectaculos. Cum își menține greutatea. „Sunt mai multe legate de acest subiect”
Câte kilograme are Gina Pistol după ce a slăbit spectaculos. Cum își menține greutatea. „Sunt mai multe legate de acest subiect”
Cum a apărut Răzvan Fodor alături de soția lui, în finala „Asia Express” 2025. „Aștia suntem! Precum niște magicieni, dau suflet aventurii noastre”
Cum a apărut Răzvan Fodor alături de soția lui, în finala „Asia Express” 2025. „Aștia suntem! Precum niște magicieni, dau suflet aventurii noastre”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Magicianul Robert Tudor a trecut printr-o intervenție chirurgicală. De ce a fost internat și cum se simte în prezent
Magicianul Robert Tudor a trecut printr-o intervenție chirurgicală. De ce a fost internat și cum se simte în prezent
Cea mai frumoasă femeie din lume potrivit proporției de aur. Ce vedetă de la Hollywood ocupă prima poziție în top
Cea mai frumoasă femeie din lume potrivit proporției de aur. Ce vedetă de la Hollywood ocupă prima poziție în top
Cine sunt fostele soții ale lui Horia Moculescu. Compozitorul a fost căsătorit de patru ori
Cine sunt fostele soții ale lui Horia Moculescu. Compozitorul a fost căsătorit de patru ori
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Gabriela Prisăcariu. Soția lui Dani Oțil nu a mai fost activă în mediul online
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Gabriela Prisăcariu. Soția lui Dani Oțil nu a mai fost activă în mediul online
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Dan Alexa și Denise Rifai, împreună la restaurant. Ea, în fustă scurtă, sexy, el, relaxat, în geacă de piele. În ce ipostaze au fost fotografiați / Foto
Dan Alexa și Denise Rifai, împreună la restaurant. Ea, în fustă scurtă, sexy, el, relaxat, în geacă de piele. În ce ipostaze au fost fotografiați / Foto
Băiețelul lui a fost diagnosticat cu autism, dar celebrul artist refuză să îi mărească pensia alimentară, spunând că nu are bani! Între timp, și-ar fi cumpărat un apartament de 500.000 euro
Băiețelul lui a fost diagnosticat cu autism, dar celebrul artist refuză să îi mărească pensia alimentară, spunând că nu are bani! Între timp, și-ar fi cumpărat un apartament de 500.000 euro
catine.ro
Meserii potrivite pentru zodia Scorpion. Ce cariere ar trebui să urmeze acești nativi
Meserii potrivite pentru zodia Scorpion. Ce cariere ar trebui să urmeze acești nativi
Horoscopul zilei de 14 noiembrie 2025. Peștii îmbrățișează schimbările. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 14 noiembrie 2025. Peștii îmbrățișează schimbările. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Sean Diddy Combs ar putea petrece mai mult timp în închisoare. Data eliberării ar fi fost amânată din cauza unor presupuse încălcări ale regulilor
Sean Diddy Combs ar putea petrece mai mult timp în închisoare. Data eliberării ar fi fost amânată din cauza unor presupuse încălcări ale regulilor
Din ce cauze simți că ți-e frig în mod constant. Ce arată specialiștii
Din ce cauze simți că ți-e frig în mod constant. Ce arată specialiștii
Mai multe din advertorial
Shopilo.ro – locul unde reducerile chiar funcționează
Shopilo.ro – locul unde reducerile chiar funcționează
Advertorial

Hai să recunoaștem: trăim într-o perioadă în care cumpărăturile online au devenit sport național.

+ Mai multe
Cum să îți cumperi bunuri scumpe fără să afectezi bugetul lunar
Cum să îți cumperi bunuri scumpe fără să afectezi bugetul lunar
Advertorial

Dorința de a cumpăra anumite bunuri scumpe se poate intersecta uneori cu celelalte responsabilități financiare care sunt elementare.

+ Mai multe
Magia sărbătorilor capătă un nou sens: Rituals lansează colecția de Calendare Advent 2025
Magia sărbătorilor capătă un nou sens: Rituals lansează colecția de Calendare Advent 2025
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC