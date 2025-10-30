Zâmbetul copiilor noștri începe cu echilibrul nostru

Zâmbetul unui copil este primul limbaj al încrederii. Înainte să rostească un cuvânt, el își exprimă siguranța, curiozitatea sau teama prin acel mic gest care luminează tot în jur.

În cabinetul stomatologic, acel zâmbet devine busola care arată dacă un copil s-a simțit înțeles, dacă părintele i-a transmis liniște, dacă între ei s-a construit acea punte invizibilă de încredere.

În ultimii ani, tot mai mulți specialiști în stomatologia pediatrică observă că sănătatea dentară a copiilor nu ține doar de periuță, pastă sau tratamente — ci și de echilibrul emoțional al familiei. Copilul simte. Simte frica părintelui, graba, neîncrederea, dar și blândețea, calmul, bucuria de a fi acolo. Și reacționează instinctiv.

Legătura invizibilă dintre emoții și dinți

Pentru Dr. Asma Battah, medic dentist pediatru, coordonator al Departamentului de Stomatologie Pediatrică Regina Maria și voluntar la „Zâna Merciluță', această legătură este esențială. Ea crede că teoria atașamentului a lui John Bowlby, deși născută în psihologie, își găsește ecoul și în stomatologie.

Copiii care cresc într-un mediu sigur, cu predictibilitate și tandrețe, dezvoltă o mai mare toleranță la disconfort, o curiozitate sănătoasă și o relație de încredere cu medicul. În schimb, cei care trăiesc anxietatea sau presiunea — chiar și subtilă — se închid, se apără, plâng, refuză. „Atunci, fiecare consultație devine un dans fin între tehnică și emoție', explică Dr. Battah.

De aceea, în cabinetul său nu există doar scaun, lampă și instrumente. Există povești, personaje, glume și, mai ales, timp. „Timpul e un ingredient terapeutic subestimat. Copilul are nevoie să simtă că nu e grăbit, că e văzut, că poate avea control asupra unui spațiu nou.'

Când părintele respiră, copilul zâmbește

Medicul povestește despre o mamă care a venit la cabinet cu fetița ei de patru ani. „Copilul tremura, dar nu din cauza mea — ci a tensiunii mamei, care strângea poșeta cu ambele mâini. I-am spus încet că totul începe cu respirația ei. Că dacă ea respiră, și fiica ei o va face.'

În câteva minute, atmosfera s-a schimbat complet. Copilul s-a relaxat, iar zâmbetul a apărut firesc. „Am înțeles din nou cât de mult copiii ne citesc dincolo de cuvinte', spune Dr. Battah.

Pentru Dr. Asma Battah, sănătatea dentară a copiilor începe acasă, cu ritualuri simple: spălatul pe dinți împreună, în joacă, fără predici. Cu zâmbete și răbdare, nu cu amenințări sau comparații. „Dinții de lapte nu sunt temporari; sunt fundația încrederii lor în medici, în corp, în lume.'

Dincolo de carii: încrederea ca tratament

În stomatologia pediatrică modernă, nu se mai „luptă cu frica'. Ea se ascultă, se înțelege și se transformă în curaj.

Pentru Dr. Battah, consultația nu este o intervenție, ci o întâlnire între două lumi: cea a copilului, plină de emoții, și cea a adultului, plină de cunoaștere.

„Dacă reușim să le unim printr-un gest mic — o poveste, un zâmbet, o clipă de răbdare — tratamentul devine o experiență de creștere, nu de durere.'

Zâmbetul, moștenirea emoțională a copilăriei

Copiii care învață că pot merge la dentist fără frică vor deveni adulți care merg prin viață fără anxietate de control, fără rușine, fără neîncredere în sine.

Pentru Dr. Asma Battah, fiecare vizită la dentist este o lecție despre siguranță emoțională, nu doar despre igienă.

„Părinții nu trebuie să fie perfecți', spune medicul. „Doar prezenți, conștienți și blânzi cu ei înșiși. Pentru că zâmbetul copiilor începe cu echilibrul nostru interior.'

„Un copil care zâmbește cu încredere într-un cabinet stomatologic este un copil care a fost iubit corect.'

