Your Cozy Is Showing

Octombrie e luna fanilor Crocs din toată lumea — luna în care confortul devine o declarație de stil, iar fuzzy devine fashion. Pentru că este Croctober, brandul care a redefinit ideea de confort aduce în prim-plan o selecție irezistibilă de siluete cozy, perfecte pentru zilele reci care urmează.

Anul acesta, Crocs transformă fiecare pas într-o experiență „Unfurgettable' — cu siluete emblematice reinterpretate în texturi moi, detalii de blană vegană și nuanțe care te îmbie la relaxare.

Easy to Love. Just Like Our Fans.

Colecția Classic Unfurgettable surprinde perfect spiritul acestui sezon: modele atemporale, reimaginate în variante tactile și sofisticate. Fie că alegi Classic Unfurgettable Clog în nuanțele Mushroom, Quartz sau Black, versiunea Sueded Clog cu finisaj catifelat, ori Classic Unfurgettable Boot în Milk Chocolate sau Black, fiecare pereche promite confort instant și un look cozy cu atitudine.

The Classic Only Cozier

Modelele lined rămân favoritele fanilor Crocs, iar în acest Croctober vin cu un update plin de culoare. Classic Fleece Lined Clog aduce o notă fresh în nuanțele Hydrangea și Mint Tint, în timp ce Bae Lined Clog mizează pe contraste cool – Quartz, Stucco și Black. Pentru iubitoarele de platforme, Classic Platform Lined Clog se reinventează în Pink Milk, Bone, Black și Latte, păstrând același mix de căldură și stil.

Toate aceste modele se remarcă prin liner-ul moale, fit-ul clasic, greutatea redusă și, bineînțeles, posibilitatea de personalizare cu Jibbitz — detaliul playful care transformă fiecare pereche într-una cu adevărat a ta.

Cozy, dar cu personalitate

Într-o perioadă în care confortul a devenit o parte esențială din stilul de zi cu zi, Crocs reușește să găsească echilibrul perfect între funcționalitate și autoexprimare. Croctober celebrează nu doar ideea de confort, ci și pe cea de libertate — libertatea de a te simți bine în pielea ta (și în perechea ta de Crocs). Fie că le porți acasă, la birou sau în oraș, fiecare model devine o extensie a personalității tale: versatil, jucăuș, dar mereu actual. În plus, prin Jibbitz, fanii pot adăuga o notă personală fiecărei perechi, creând combinații unice care spun o poveste la fiecare pas.

Stay In and Stay Cozzzy

Pentru momentele în care cozy-ul devine prioritate absolută, Classic Cozzzy Slipper oferă 360° de confort: blană vegană shearling, footbed moale și talpă aderentă, ideală pentru interior sau exterior. Este alegerea perfectă pentru diminețile leneșe sau serile reci de toamnă, când tot ce-ți dorești este să te relaxezi — cu stil.

Crocs sărbătorește confortul sub toate formele sale – de la modelele Unfurgettable la noile variante lined și până la papucii ultra-soft. Fiecare pereche devine o invitație de a te bucura de micile momente de răsfăț din fiecare zi.

Descoperă întreaga selecție pe www.crocs.ro și lasă-ți cozy-ul să vorbească de la sine.

Sursă foto: Crocs





