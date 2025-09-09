YOUR CHOICE: trei perechi de pantofi Nike, trei povești ale alergării moderne

Nike transformă aceste alegeri în experiențe prin trei noi modele de alergare care redefinesc ideea de performanță: Vomero Plus, Structure 26 și Pegasus Premium.

Nike Vomero Plus – ritualul confortului absolut

Există zile în care alergarea e mai mult despre a-ți asculta pașii decât despre a urmări recorduri. Vomero Plus este perechea care înțelege nevoia de protecție și recuperare. Talpa intermediară completă din spumă ZoomX aduce o amortizare generoasă, oferind senzația de plutire pe asfalt. Inspirat de Invincible 3, dar mai stabil și mai moale, Vomero Plus e companionul perfect pentru alergări lungi, când fiecare kilometru devine un moment de liniște și echilibru.

Nike Structure 26 – stabilitatea care inspiră încredere

Pentru alergătorii care își doresc să se simtă în control la fiecare pas, Structure 26 este alegerea firească. Moștenind o tradiție de peste trei decenii, acest model combină platforma ReactX cu o susținere biomecanică inteligentă. Rezultatul? Tranziții line, un pas sigur și libertatea de a te concentra pe ceea ce contează cu adevărat: ritmul tău. Cu partea superioară din mesh respirabil și detalii premium, Structure 26 e acel pantof care îți devine partener de încredere zi după zi.

Nike Pegasus Premium – energia care te propulsează înainte

Pegasus este, dintotdeauna, sinonim cu versatilitatea. Dar Pegasus Premium duce povestea mai departe, integrând prima unitate Air Zoom vizibilă și încapsulată integral. Fiecare pas e încărcat cu energie, fiecare tranziție de la călcâi la vârf e mai fluidă ca niciodată. Combinând spuma ZoomX cu ReactX, acest model oferă o alergare propulsivă și un design futurist care transformă tehnologia într-o declarație de stil.

Alegerea îți aparține

Fie că îți dorești confortul protector al lui Vomero Plus, stabilitatea elegantă a lui Structure 26 sau energia explozivă a lui Pegasus Premium, Nike îți oferă libertatea de a decide cum vrei să trăiești alergarea. Pentru că, în fond, performanța înseamnă să te exprimi în felul tău.

Noile modele sunt disponibile în magazinele Nike din România, dar și pe Nike.com.

Sursă foto: nike.com

