Vremea rece: Cum îți poate afecta părul și ce poți face în acest sens

Cu toții știm că vremea caldă și umedă poate să ne afecteze modul în care ne coafăm părul. Cu toate acestea, există o mulțime de produse de îngrijire a părului pe care le putem folosi pentru a-l stiliza mai ușor pe timpul verii. Dar cum rămâne cu vremea rece? Debutul vremii reci supune părul la factori dăunători, cum ar fi schimbările rapide de temperatură, lipsa de umiditate din aer (care usucă scalpul) și poluarea.

Poluarea. Conform unui studiu din 2019, cercetătorii din cadrul Academiei Europene de Dermatologie și Venereologie au descoperit că expunerea la poluanții atmosferici obișnuiți a scăzut nivelul unei proteine specifice în celulele foliculilor de păr – chiar proteina care stimulează creșterea părului. Cu alte cuvinte, atunci când celulele foliculilor de păr au fost expuse la poluanții atmosferici obișnuiți (inclusiv la subprodusele rezultate din arderea combustibililor fosili și particule de praf în general), capacitatea lor de a produce regenerarea părului a încetinit.

Pălăriile. Sezonul rece ne obligă să purtăm mai des o pălărie sau o căciulă. Acoperirea capului împiedică rădăcinile să respire, iar scalpul transpiră mai mult, stimulând producția de sebum. Prin urmare, părul poate avea un aspect neplăcut până la sfârșitul zilei.

Temperaturile scăzute cu care ne confruntăm în lunile de iarnă pot face ca aerul să fie uscat și dăunător pentru piele, inclusiv pentru scalp. Atunci când scalpul este uscat, este posibil să apară mai des fulgii de mătreață, mâncărimi și iritații.

Acum că am stabilit că temperaturile scăzute, uscăciunea și poluarea sunt cei mai mari dușmani ai părului în timpul lunilor de iarnă, există 3 pași simpli, dar foarte eficienți, pe care îi poți face pentru a-ți proteja părul.

Hidratarea părului. Unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja părul în această iarnă este să îi oferi o doză suplimentară de hidratare. Dacă părul tău e mai fragil și are vârfuri despicate în această perioadă a anului, încearcă să folosești un șampon hidratant și un balsam mai hrănitor. Un șampon hidratant nu numai că îți va hrăni părul, dar va păstra și o parte din uleiurile naturale pe care scalpul tău le produce pentru a-ți hidrata părul și a-l menține sănătos.

Alimentația corectă. Consumul de alimente care sunt bogate în uleiuri naturale, minerale și vitamine va contribui la a-i oferi organismului tău tot ce ai nevoie pentru ca părul să arate mai sănătos. Încearcă să incluzi în dieta ta atât vitaminele C, A, E, cât și fierul și seleniul, care pot fi găsite într-o varietate de fructe și legume proaspete, carne, pește, nuci și cereale.

Protejează-ți părul de căldura excesivă. Căldura de la o placă sau un uscător de păr, combinată cu temperaturile scăzute de afară, poate duce la o schimbare rapidă a temperaturii, lucru ce afectează sănătatea părului tău. Dacă majoritatea uscătoarelor de păr deteriorează firul de păr din cauza cantității mari de căldură pe care o emană, uscătorul Dyson Supersonic integrează tehnologii inovatoare, printre care se numără și controlul inteligent al căldurii ce previne deteriorarea firului de păr. Uscătorul de păr Dyson Supersonic funcționează pe baza efectului Coandă și are un accesoriu împotriva firelor rebele care folosește Efectul Coandă și este ideal pentru coafuri elegante, pe păr drept. Acesta ascunde firele rebele pentru un păr cu aspect neted și strălucitor. În plus, acest uscător de păr are si un accesoriu Gentle Air proiectat pentru a fi blând cu părul subțire și scalpul sensibil, creând un mix de aer rece și cald – uscând rapid părul, în același timp. De asemenea, Dyson Supersonic are 4 setări precise de căldură: 100°C pentru uscare și coafare rapidă, 80°C pentru uscare obișnuită, 60°C pentru uscare și difuzare cu aer rece și 28°C pentru flux constant de aer rece.

