Virgin Radio Romania dă trezirea cu un duo fresh: Oana Paraschiv & Andreas Petrescu fac echipă la noul matinal

De luni, 29 septembrie, diminețile de la Virgin Radio România primesc o doză nouă de energie: Oana Paraschiv și Andreas Petrescu formează echipa Virgin Radio Breakfast și vin cu vibe-ul perfect pentru începutul de zi.

Oana Paraschiv este jurnalist și realizator de radio cu peste un deceniu de experiență în media. Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din București, Oana și-a construit cariera în radio, devenind o voce recognoscibilă și apreciată de public. Energică, spontană și îndrăgostită iremediabil de microfon, Oana spune despre sine că „mănâncă radio pe pâine' și că nu își imaginează viața fără vibrația din studio.

Andreas Petrescu este actor, regizor, scenarist și creator de conținut cunoscut în lumea teatrului și televiziununii.

Deși experiența lui principală e în actorie și regie, o parte din activitatea sa include și scris și producție, ceea ce îi oferă un bagaj creativ solid.

Cu multă energie, umor și dorința de a conecta publicul, Andreas intră în provocarea matinalului cu entuziasm — pregătit să transforme fiecare dimineață într-o experiență plăcută și surprinzătoare.

De acasă, din trafic sau direct de la birou – diminețile prind viață cu noile rubrici și concursuri fresh semnate de Oana Paraschiv și Andreas Petrescu, zilnic între 6:30 și 10:00.

Oana Paraschiv: „Sunt super entuziasmată să revin la radio, mai ales în studioul Virgin Radio Romania, care are o energie incredibilă. Îmi place noua provocare, îmi place Andreas – partenerul meu de dimineți și promit că și trezitul cu noaptea-n cap va deveni mai fun de acum.'

Andreas Petrescu: „Îmi place să fac oamenii să râdă, iar acum provocarea e să o fac înainte ca lumea să-și bea cafeaua. Accept misiunea și abia aștept să dau tonul dimineților cu bună dispoziție.'

Noua formulă marchează debutul sezonului de toamnă, în noul studio Virgin Radio Romania.

