Vergeturi – Sfaturi și recomandări

Vergeturile apar din cauza întinderii excesive a pielii, care duce la ruperea fibrelor de colagen. Acestea sunt cicatrici tegumentare de mici dimensiuni ce apar sub forma unor dungi și se pot ivi la orice vârstă atât la femei, cât și la bărbați. Sunt mai comune în rândul femeilor, atunci când trec prin perioada sarcinii.

Recomandări pentru estomparea vergeturilor

Vergeturile nu reprezintă un pericol și nu sunt dureroase, dar îți pot crea disconfort din punct de vedere vizual. Nu există tratament complet pentru vergeturi, dar pot fi estompate cu ajutorul următoarelor proceduri:

Lumină intens pulsată (IPL)

Prin terapia cu lumină intens pulsată, pielea este stimulată pentru a produce colagen și elastină. Este o procedură pe care medicii o recomandă cu precădere vergeturilor recent apărute. Această metodă se recomandă îndeosebi persoanelor care au pielea deschisă, întrucât tenul închis ar putea suferi decolorări.

Laser

Vergeturile superficiale pot fi estompate cu ajutorul laserului fracționat CO2, ce stimulează producția de colagen. Sunt necesare mai multe ședințe, iar în urma lor, aspectul cicatricilor poate fi îmbunătățit cu până la 60% în ceea ce privește grosimea și dimensiunea.

Microdermabraziune

Microdermabraziunea presupune utilizarea unor cristale de dimensiuni foarte reduse pentru a exfolia fin primul strat de piele. Această procedură poate diminua vergeturile, dar se recomandă acordul unui medic dermatolog înainte, pentru a te asigura că este o metodă sigură pentru tipul tău de piele.

Microneedling

Această metodă implică utilizarea unui dispozitiv ce are atașate ace fine care au rolul de a străpunge vergeturile îndeajuns de mult pentru a stimula mecanismele de naturale de reparare a pielii. Microneedling-ul contribuie la formarea colagenului, ceea ce modifică aspectul vergeturilor, îngustându-le și atenuându-le.

Intervenții chirurgicale

Pe cale chirurgicală se pot elimina vergeturile, iar gradul de reușită este înalt. Acestea însă implică riscurile caracteristice operațiilor, motiv pentru care pot fi și persoane cărora nu le sunt recomandate.

Produse cu acțiune topică

Există creme, unguente, geluri sau uleiuri cu formule ce au rol în hrănirea și hidratarea pielii, putând atenua vergeturile. În general, cremele pentru vergeturi sunt recomandate femeilor însărcinate, dar le poate utiliza oricine, cu acordul medicului.

Printre tipurile de ulei ce pot fi aplicate ca atare pe piele se află:

uleiul de argan;

uleiul de migdale;

uleiul de cocos;

uleiul de măsline;

uleiul de măceșe.

Sfaturi pentru prevenirea vergeturilor

Apariția vergeturilor poate fi prevenită prin abordarea unor obiceiuri sănătoase care să devină parte din rutina zilnică. Acestea presupun:

adoptarea unei diete sănătoase și echilibrate, care să asigure necesarul zilnic de vitamine A, C, și minerale, precum seleniu și zinc;

efectuarea exercițiilor fizice adecvate organismului, în funcție de sfaturile medicului;

hidratarea adecvată, care constă în circa șase, până la opt pahare de apă plată în fiecare zi;

dacă ești însărcinată, urmează recomandările ginecologului cu privire la alimentație, pentru a îi oferi organismului aportul necesar de nutrienți, fără a face excese care ar putea duce la apariția vergeturilor. Masează delicat pielea, frecvent, folosind uleiuri sau creme naturiste.

Menținerea sau estomparea vergeturilor reprezintă o alegere pur personală, întrucât nu pun în pericol sănătatea. Unele persoane se simt confortabil cu ele, pe când altele doresc să le diminueze. În cazul în care preferi atenuarea acestora, discută cu un medic pentru a alege metoda cea mai potrivită pentru organismul tău.

