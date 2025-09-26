Vans x SZA: când muzica, moda și cultura pop scriu un nou capitol în stilul Off The Wall

Vans intră într-o nouă eră creativă alături de una dintre cele mai influente voci ale prezentului: SZA. Artista premiată cu cinci Grammy devine Artistic Director pentru brand și marchează începutul unui parteneriat multi-anual ce transcende moda, muzica și cultură.

Cu o estetică ce sfidează genurile și o atitudine care inspiră generații, SZA aduce în Vans o viziune în careindividualitatea și comunitatea coexistă. Împreună, cei doi creatori culturali lansează prima campanie comună, un manifest vizual semnat de fotografa Sophie Jones și stilista Alejandra Hernandez – o celebrare a vulnerabilității, a feminității puternice și a stilului personal, construit în jurul unuia dintre modelele preferate ale artistei: Knu Skool în Black/White.

„În Vans mă simt liberă!' spune SZA. „Brandul a avut mereu un ethos în care m-am regăsit. Pentru mine, moda, arta și comunitatea nu sunt lucruri separate – toate fac parte din același univers în care curajul și curiozitatea sunt stilul de viață. Vans a fost mereu acolo.'

Lansat pentru prima dată în 1997, Vans Knu Skool reinterpretează clasicul Old Skool™ pentru o nouă generație. Cu o siluetă inspirată de skateboarding, detalii bold – de la limbă supradimensionată și Sidestripe 3D la șireturi chunky – sneakerul revine acum în centrul atenției ca simbol al culturii Off The Wall', reinterpretat de SZA pentru prezent.

Colecția Vans x SZA marchează nu doar o colaborare, ci o declarație de stil și identitate: autenticitate pură, energie colectivă și libertate de expresie.

Vans Knu Skool în Black/White este disponibil acum în magazinele Vans selecționate și online pe Vans.com.

