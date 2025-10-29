Un pas mare împotriva violenței domestice

Un pas mare împotriva violenței domestice

Femicidul, un concept nou în Codul Penal – proiect de lege în Parlamentul României; Campania Știrilor Kanal D „Să nu ucizi.', o voce care susține schimbarea în bine

În România, violența domestică a devenit o urgență națională, una care necesită legi mai ferme și acțiuni din partea instituțiilor statului. Femicidul este o realitate ce nu mai poate fi ignorată, iar campania Știrilor Kanal D „Să nu ucizi.' trage un puternic semnal de alarmă asupra uneia dintre cele mai grave realități sociale și expune, în cadrul principalului grupaj informativ, în fiecare marți, de la ora 19:00, cazuri de femicid care au cutremurat o țară întreagă. Reporterul Știrilor Kanal D, Claudia Costandiș, investighează, stă de vorbă cu autorități, apropiați ai victimelor, supraviețuitoare, specialiști criminaliști, psihiatri, pentru a oferi răspunsuri și a aduce împreună voci puternice și decizii care pot schimba în bine această realitate îngrijorătoare.

Un pas uriaș pentru victimele violenței domestice și ale femicidului, dar și pentru societatea românească, în ansamblul ei, a fost făcut astăzi, prin depunerea în Parlament a primului proiect de lege pentru combaterea femicidului și a violențelor care îl preced. Este o inițiativă a unei coaliții transpartinice, care are șanse uriașe să schimbe ceva semnificativ. Necesitatea introducerii conceptului de femicid în legislația românească, pentru a combate o formă de violență sistematică, îndreptată asupra femeii, devine astfel catalizatorul unor eforturi uriașe și susținute.

În România nu există în Codul Penal o infracțiune etichetată . Uciderea femeilor este urmărită penal în conformitate cu legile generale privind omuciderea, de cele mai multe ori clasificată drept omor involuntar, cu o pedeapsă de la 1 la 7 ani de închisoare. Ne dorim ca prin intermediul campaniei , dincolo de conștientizarea și mobilizarea împotriva femicidului, și o schimbare a legii. Este o victorie importantă faptul că astăzi acest pas decisiv a fost făcut, aducând în prim-plan nevoia recunoașterii femicidului ca formă distinctă de crimă. Este mai mult decât o modificare legislativă — este un semnal că societatea românească începe să privească femeile cu demnitatea, protecția și respectul pe care acestea le merită', a spus Mihai Ghita, managerul Ştirilor Kanal D.

În această seară, Victoria Stoiciu (n.r. – senator PSD), una dintre vocile care au susținut proiectul de lege antifemicid, vorbește în cadrul Știrilor Kanal D despre acest proiect atât de important, oferind mai multe detalii despre parcursul unei inițiative salutare și efectele acesteia pe termen lung.

Echipa Știrilor Kanal D continuă campania „Să nu ucizi.' și te invită să fii alături de victimele abuzului. Doar prin solidaritate, acțiune și responsabilitate putem opri violența și crimele împotriva femeilor.

Sursa foto: Kanal D

