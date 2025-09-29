UM România se alătură campaniei globale „Stand Against Bland” printr-un eveniment de lansare inovator despre diferențiere, viziune nuanțată, impact cultural, esența unui marketing relevant

Birourile UM din întreaga lume și-au întrerupt activitatea pentru un scop comun: Stand Against Bland – un apel de a respinge uniformitatea și de a readuce diferența în prim-plan.

Într-o eră a AI-ului care uniformizează și apropie totul de medie, filosofia UM Stand Against Bland înseamnă să susținem diferența, să îmbrățișăm complexitatea și să păstrăm brandurile pline de culoare. La UM, credem că esența unui brand stă în diferența sa, iar protejarea acesteia este cea mai sigură cale către creștere

La București, evenimentul a avut loc cu public, într-un format nou, cu paneluri de discuții ce au reunit reprezentanți ai agenției, clienți, trusturi de presă, mediu academic și lideri creativi.

Primul panel, intitulat provocator „Ce se întâmplă când brandurile comunică exclusiv convențional?”, a radiografiat importanța vitală a inovației în comunicarea brandurilor pe diverse piețe. Reprezentanți de la UM, VW Group și Kaufland România, alături de parteneri din trusturi media precum Ringier și specialiști de la McCann Erickson (IPG), au oferit perspective incisive. Moderată de Mihai Trandafir, CEO Mediabrands România, liderii din panel au dezbătut strategii de planificare a inovației în marketing și comunicare într-un context cu multe provocări dar și oportunități. S-a accentuat că datele provenite din multiple surse media și utilizarea inteligentă a inteligenței artificiale pot genera o inovație reală, esențială pentru diferențierea brandurilor într-un peisaj din ce în ce mai automatizat.

Al doilea panel, despre „IA ne ajută pe noi sau noi ajutăm IA?”, a inclus reprezentanți de la KFC, antreprenori digital media și tech, experți în digital planning și creatori de conținut digital. Ei au analizat modul în care autenticitatea comunicării online – de la voce și rol, până la audiențe rafinate – poate duce la diferențierea brandurilor printr-o înțelegere mai profundă a modului în care comunicăm în societatea actuală, aducând diversitate într-un cadru dominat de tehnologie.

Evenimentul s-a incheiat cu un invitat surpriză. Interventia Domnicai Petrovai, expert in leadership, psiholog clinician pr. și psihoterapeut, fondator al organizatiei Mind Education, a aratat in prezentarea despre „(Mai) Uman in era AI”, că in zilele noastre „transformarea noastră este colectivă, dar și că mai umani devenim doar împreună” ca strategii de a depăși frică de a folosi noile tehnlogii în față noilor comportamente aduse de Inteligență Artificială.

„Stand Against Bland nu este doar o zi – este filosofia noastră pusă în practică', a declarat Susan Kingston-Brown, Președinte Global Brand UM. „Stand Against Bland ne ghidează în fiecare zi – în proiectele pe care le realizăm, în parteneriatele pe care le construim și în cultura pe care o promovăm în cadrul agenției. Acest moment global ne amintește că timpul investit în dezvoltarea culturii interne este întotdeauna bine folosit. Atunci când echipa noastră este plină de energie, curioasă și creativă fără teamă, clienții noștri primesc cele mai bune idei – o gândire care prinde viață în culori vibrante”

„Ziua de azi este despre deschiderea către noi perspective și despre a arăta că gândirea curajoasă nu este opțională – ea este cea care face atât brandurile, cât și oamenii cu adevărat de neuitat', a declarat Victor Croitoru, Managing Director UM România.

„Pentru UM, ziua Stand Against Bland este un manifest de recunoastere si incurajare a ingeniozitatii umane in contextul adoptiei rapide a AI in marketing si comunicare. Ne-am intalnit in aceasta zi cu partenerii nostri pentru a contesta impreuna normele industriei, a ajusta tendintele care favorizeaza excesiv tacticile in defavoarea brandului, pentru a împărtăși idei și a ne reîncărca instinctele creative. Ne consolidăm capacitatea de a ajuta brandurile să rămână diferentiate, vibrante și relevante, si prin asta să evite efectul de uniformizare adus de AI” a adaugat Mihai Trandafir, CEO Mediabrands România.

