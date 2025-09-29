UM România se alătură campaniei globale „Stand Against Bland” printr-un eveniment de lansare inovator despre diferențiere, viziune nuanțată, impact cultural, esența unui marketing relevant

Birourile UM din întreaga lume și-au întrerupt activitatea pentru un scop comun: Stand Against Bland – un apel de a respinge uniformitatea și de a readuce diferența în prim-plan.

Într-o eră a AI-ului care uniformizează și apropie totul de medie, filosofia UM Stand Against Bland înseamnă să susținem diferența, să îmbrățișăm complexitatea și să păstrăm brandurile pline de culoare. La UM, credem că esența unui brand stă în diferența sa, iar protejarea acesteia este cea mai sigură cale către creștere

La București, evenimentul a avut loc cu public, într-un format nou, cu paneluri de discuții ce au reunit reprezentanți ai agenției, clienți, trusturi de presă, mediu academic și lideri creativi.  

Primul panel, intitulat provocator „Ce se întâmplă când brandurile comunică exclusiv convențional?”, a radiografiat importanța vitală a inovației în comunicarea brandurilor pe diverse piețe. Reprezentanți de la UM, VW Group și Kaufland România, alături de parteneri din trusturi media precum Ringier și specialiști de la McCann Erickson (IPG), au oferit perspective incisive. Moderată de Mihai Trandafir, CEO Mediabrands România, liderii din panel au dezbătut strategii de planificare a inovației în marketing și comunicare într-un context cu multe provocări dar și oportunități. S-a accentuat că datele provenite din multiple surse media și utilizarea inteligentă a inteligenței artificiale pot genera o inovație reală, esențială pentru diferențierea brandurilor într-un peisaj din ce în ce mai automatizat. 

Al doilea panel, despre „IA ne ajută pe noi sau noi ajutăm IA?”, a inclus reprezentanți de la KFC, antreprenori digital media și tech, experți în digital planning și creatori de conținut digital. Ei au analizat modul în care autenticitatea comunicării online – de la voce și rol, până la audiențe rafinate – poate duce la diferențierea brandurilor printr-o înțelegere mai profundă a modului în care comunicăm în societatea actuală, aducând diversitate într-un cadru dominat de tehnologie.

Evenimentul s-a incheiat cu un invitat surpriză. Interventia Domnicai Petrovai, expert in leadership, psiholog clinician pr. și psihoterapeut, fondator al organizatiei Mind Education, a aratat in prezentarea despre  „(Mai) Uman in era AI”, că in zilele noastre „transformarea noastră este colectivă, dar și că mai umani devenim doar împreună” ca strategii de a depăși frică de a folosi noile tehnlogii în față noilor comportamente aduse de Inteligență Artificială.

„Stand Against Bland nu este doar o zi – este filosofia noastră pusă în practică', a declarat Susan Kingston-Brown, Președinte Global Brand UM. „Stand Against Bland ne ghidează în fiecare zi – în proiectele pe care le realizăm, în parteneriatele pe care le construim și în cultura pe care o promovăm în cadrul agenției. Acest moment global ne amintește că timpul investit în dezvoltarea culturii interne este întotdeauna bine folosit. Atunci când echipa noastră este plină de energie, curioasă și creativă fără teamă, clienții noștri primesc cele mai bune idei – o gândire care prinde viață în culori vibrante”

De la New York la Singapore, fiecare piață UM aduce Stand Against Bland la viață în felul său – reflectând energia locală, dar rămânând fidelă unei filozofii comune. La București, evenimentul a avut loc cu public, într-un format nou, cu paneluri de discuții ce au reunit reprezentanți ai agenției, clienți, publisheri și lideri creativi. Dezbaterile au evidențiat nu doar importanța diferențierii pentru un brand într-un cadru tot mai automatizat, ci și dinamica în evoluție dintre oameni și AI, explorată în toată complexitatea ei. Noua filozofie aduce o înțelegere mai profundă a modului în care comunicăm în societatea de astăzi. Într-o eră a comunicării personalizate, UM România promovează trecerea de la o perspectivă uniformă la o diversitate de puncte de vedere, esențiale pentru a descoperi potențialul de creștere – atât la nivel personal, cât și pentru afacerile clienților.

„Ziua de azi este despre deschiderea către noi perspective și despre a arăta că gândirea curajoasă nu este opțională – ea este cea care face atât brandurile, cât și oamenii cu adevărat de neuitat', a declarat Victor Croitoru, Managing Director UM România.

„Pentru UM, ziua Stand Against Bland este un manifest de recunoastere si incurajare a ingeniozitatii umane in contextul adoptiei rapide a AI in marketing si comunicare. Ne-am intalnit in aceasta zi cu partenerii nostri pentru a contesta impreuna normele industriei, a ajusta tendintele care favorizeaza excesiv tacticile in defavoarea brandului, pentru a împărtăși idei și a ne reîncărca instinctele creative. Ne consolidăm capacitatea de a ajuta brandurile să rămână diferentiate, vibrante și relevante, si prin asta să evite efectul de uniformizare adus de AI” a adaugat Mihai Trandafir, CEO Mediabrands România.

Despre UMUM este o agenție media globală, dedicată susținerii brandurilor pentru a-și atinge potențialul maxim de creștere prin puterea tiparelor, brand patterns, prin lărgirea  imaginii de perspectivă a unui brand și respingerea deciziilor de marketing alb-negru. Ca principala rețea media globală din IPG Mediabrands, UM operează în peste 100 de țări, cu mai mult de 3.000 de angajați care deservesc un portofoliu de clienți locali dintre care mentionam Kaufland, KFC, Dedeman, Kober, și dintre clienții globali de rețea, Dyson, Mattel, Manner. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați https://www.umww.com/.

Sursa foto:  https://www.umww.com

