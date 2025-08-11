Ultimul capitol de vară, în pași comozi: Wendy & Wally Stretch Canvas

August e luna cu cele mai multe contraste. Încă te bucuri de soarele puternic și de vibrațiile relaxate ale verii, dar în același timp începi să simți apropierea toamnei. E luna în care savurezi ultima vacanță, ultimele apusuri târzii pe plajă, ultimele călătorii spontane fără bagaj mare și fără planuri rigide. Este momentul ideal să pleci într-un city break, să explorezi locuri noi sau să te întorci într-un loc drag, cu promisiunea că te vei bucura de fiecare zi până la capăt.

Pentru toate aceste planuri de sfârșit de sezon, ai nevoie de încălțăminte ușoară, versatilă și pregătită să țină pasul cu tine. În acest context, HeyDude îți propune modelele Wendy Stretch Canvas și Wally Stretch Canvas, două siluete esențiale pentru garderoba de vară târzie, perfecte pentru orice escapadă de august – fie ea pe malul unei ape, printr-un oraș mediteranean sau într-un weekend de reconectare cu natura.

Wendy Stretch Canvas

Un model feminin, aerisit și colorat, perfect pentru ținute lejere și plimbări lungi:

Upper din material canvas elastic , care se mulează ușor pe forma piciorului;

, care se mulează ușor pe forma piciorului; Sistem „easy-on' cu șireturi elastice și construcție slip-on;

Branț moale, detașabil, talpă flexibilă și greutate redusă – rețeta ideală pentru confort zilnic;

Disponibil în nuanțe potrivite pentru toate stările de vară: Navy, Turquoise, Bay Blue, Neon Pink, Black și White.

Wally Stretch Canvas

Un model casual, potrivit pentru bărbații care preferă libertatea de mișcare și versatilitatea:

Design slip-on cu șiret elastic, ideal pentru călătorii sau purtare zilnică;

Partea superioară din canvas flexibil , respirabil și ușor de întreținut;

, respirabil și ușor de întreținut; Branț detașabil și talpă ultra-ușoară, adaptată oricărei suprafețe;

Vine într-o paletă de culori naturale și neutre: Light Grey, Navy, Black, White, Stone White, Tan și Black/White.

Ready for the last trip of summer?

Modelele Stretch Canvas sunt ideale pentru finalul verii – ușor de împachetat, ușor de purtat, ușor de iubit. Combină-le cu piese lejere din in, tricouri largi sau rochii fluide, și lasă-le să te însoțească în fiecare moment de relaxare și explorare. Fie că urmează o fugă spontană de weekend sau o vacanță planificată, Wendy și Wally Stretch Canvas îți vor completa perfect planurile de vară târzie.Descoperă întreaga colecție pe www.heydude.ro și bucură-te de ultimele capitole de vară în pași comozi, colorați și bine susținuți.

Sursa foto: heyDude

