Tot ce trebuie să știi despre ingredientele anti-aging

Află care sunt cele mai eficiente ingrediente anti-aging, când ar trebui să le incluzi în rutina ta de îngrijire și descoperă produsele care te vor ajuta să îți menții tenul tânăr cât mai mult timp.

Sintagma „anti-aging' provoacă adeseori confuzie în rândul femeilor. Un lucru, de altfel, deloc surprinzător. De câte ori nu ți s-a întâmplat să vezi produse de îngrijire a pielii care aveau inscripționat pe ambalaj mesajul „bogat în ingrediente anti-aging' și să te întrebi ce înseamnă asta? Care sunt aceste substanțe anti-aging pe care industria de beauty le pomenește atât de des? Care sunt cele mai eficiente? Care sunt cele mai potrivite pentru tipul meu de ten? Care este vârsta de la care ar trebui să încep să le folosesc? Sunt doar câteva dintre întrebările care sunt convinsă că ți-au trecut prin minte măcar o dată.

Când trebuie să introduci în rutina ta de îngrijire ingrediente anti-aging

Ei bine, a venit momentul să elucidăm misterul odată pentru totdeauna. În primul rând, cel mai important lucru pe care trebuie să îl știi despre ingredientele anti-aging e că nu trebuie să aștepți vârsta de 40 sau de 50 de ani pentru a le introduce în rutina ta de îngrijire. Din păcate, producția de colagen și de elastină începe să scadă după vârsta de 20 de ani. Tocmai de aceea, la 30 de ani pot apărea primele riduri și linii fine, iar la 40 de ani, pielea ta se poate confrunta cu riduri și mai accentuate, cu pete hiperpigmentare sau cu un aspect tern. Apoi, odată cu perioada perimenopauzei, a menopauzei sau a postmenopauzei, problemele tenului încep să se amplifice. Din acest motiv, prevenția este crucială. Nu aștepta până când semnele îmbătrânirii se instalează complet pentru a apela la produse anti-aging. Cu cât o faci mai rapid, cu atât vei putea amâna mai mult apariția ridurilor, a liniilor fine sau a petelor.

Structura pielii și ingredientele anti-aging

Pielea este cel mai mare organ al corpului uman și, cu siguranță, reprezintă un subiect complex. Insă, există câteva aspecte esențiale pe care ar trebui să le cunoști dacă vrei să îi oferi pielii tale îngrijirea de care are nevoie. Tocmai de aceea, iată care sunt principalele componente ale pielii asupra cărora ingredientele active cu rol anti-aging acționeză:

Fibroblaste: celule care produc și mențin țesutul conjunctiv.

Colagen: cea mai abundentă proteină din corpul uman. Are o fibră puternică și tare, care oferă suport pielii.

Elastina: o proteină elastică, ce ajută țesuturile să revină la forma lor de dinainte de a fi fost întinse.

Proteoglicani: proteine puternic glicolizate, care contribuie la hidratarea țesuturilor, rezistență și elasticitate.

În timp, aceste componente ale pielii încep să se degradeze. Factorii care influențează această deterioare sunt diverși, și variază de la componenta genetică și până la stilul de viață. Deși nu îi putem ține pe toți sub control, există câteva lucruri pe care le putem face pentru a amâna cât mai apariția primelor semne ale îmbătrânirii. De exemplu, știai că îmbătrânirea pielii se datorează în proporție de 80% expunerii prelunginte la soare (fotoîmbătrânire)? Radiațiile UV provoacă semne vizibile de îmbătrânire cutanată precum riduri, pete, pierderea elasticității și, în unele cazuri, inclusiv afecțiuni grave precum keratoza actinică și cancer de piele.

Ingredientele anti-aging de care pielea ta are nevoie

Iată care sunt cele mai eficiente ingrediente anti-aging pe care trebuie să le incluzi în rutina ta de îngrijire!

Vitamina C

Vitamina C, faimoasă pentru capacitatea sa de a reda luminozitatea pielii, este un antioxidant puternic care combate stresul oxidativ și ajută la menținerea nivelului de colagen din piele. În plus, are rolul de a inhiba acțiunea tirosinasei, enzima care stimulează producerea de melanină. Astfel, vitamina C contribuie la prevenirea apariției petelor cauzate de soare, precum și la ameliorarea celor deja existente.

Produse bogate în vitamina C

Dacă vrei ca rezultatele să fie vizibile, rapide și să persiste timp îndelungat, atunci trebuie să folosești produse inovatoare, a căror eficiență a fost dovedită clinic. Tocmai de aceea, îți recomand să încerci brand-ul ISDIN. Compania a dezvoltat împreună cu cei mai buni specialiști ai lumii produse dermato-cosmetice eficiente și sigure, ușor de aplicat și cu texturi potrivite pentru toate tipurile de ten. Fondat în 1975, brand-ul are o experiență vastă în dezvoltarea produselor cu fotoprotecție și cu rol activ în combaterea fotoîmbătrânirii și a efectelor nocive pe care razele soarelui le au asupra pielii.

Flavo-C este un ser antioxidant, ce reduce semnele îmbătrânirii provocate de soare, hidratează pielea și îi oferă un aspect mai neted și mai luminos. Este bogat în vitamina C și în extract de frunze de Ginkgo Biloba, un alt antoxidant puternic care neutralizează și reduce efectele negative ale radicalilor liberi.

Îl poți folosi dimineața și/sau seara pe tenul curat. Tot ce trebuie să faci e să aplici cinci picături de ser în palmă și apoi să masezi ușor fața și gâtul.

Un alt produs bogat în vitamina C este serul corector pentru uniformizarea tenului Melaclear. Ajută la ameliorarea aspectului petelor hiperpigemntare, oferă o luminoziate sporită pielii și uniformieaza culoarea tenului.

La fel de eficiente sunt și fiolele Flavo-C Ultraglican și Flavo-C Melatonin. Primele dintre acestea protejează pielea împotriva radicalilor liberi, activează producția de colagen, îi oferă pielii elasticitate și luminozitate și tratează liniile de expresie. Pe lângă vitamina C, fiolele Flavo-C Ultraglican sunt bogate în ultraglicani – o combinație de proteoglicani și pre-proteoglicani, care susțin fermitatea și elasticitatea pielii și îi oferă strălucire – și acid hialuronic. Aplică o jumătate de fiolă pe față, gât și decolteu în fiecare dimineață pe tenul curat și uscat.

În rutina de seară poți introduce fiolele Flavo-C Melatonin. Acestea acționează în timpul nopții, stimulând sistemul natural de apărare a pielii și combătând stresul oxidativ care are loc în timpul zilei.

Acidul glicolic

Acidul glicolic este un ingredient de bază în orice rutină de îngrijire, fiind un exfoliant prin excelență. Nu doar că stimulează reînnoirea pielii prin acțiunea sa de exfoliere, ci și ajută ca celelalte ingrediente să pătrundă mai bine în piele. În plus, ajută la uniformizarea pielii și stimulează proliferarea celulară (procesul de reînnoire a celulelor).

Produse bogate în acid glicolic

Dacă îți dorești un ten cu un aspect uniform și lipsit de pete, trebuie să incluzi în rutina ta produse care au acid glicolic, cum sunt serurile din rutina de depigmentare ISDIN Night Peel și Pigment Expert.

ISDIN Night Peel conține o combinație de acizi alfa hidroxi – glicolic, tartaric și malic – care stimulează exfolierea celulelor superficiale ale pielii pentru a ajuta la estomparea imperfecțiunilor, a liniilor fine și a ridurilor. În plus, stimulează producția de colagen pentru a ajuta la reducerea semnelor de fotoîmbătrânire, oferind totodată și o hidratare profundă.

ISDIN Pigment Expert conține o combinație eficientă de compuși cu proprietăți de depigmentare care ajută la prevenirea și la ameliorarea aspectului petelor pigmentare. De asemenea, conține și agenți de exfoliere care susțin proliferarea celulară, ajutând la obținerea unui aspect mai uniform și mai tânăr al pielii.

Acidul hialuronic

Acidul hialuronic este unul dintre cele mai cunoscute ingrediente hidratante care se găsește în mod natural în corpul uman. Acesta funcționează ca un burete care reține umiditatea la nivelul tuturor țesuturilor, ajutând astfel pielea să își păstreze hidratarea timp îndelungat.

Produse bogate în acid hialuronic

După vârstă de 25 de ani, poți introduce în rutina ta de îngrijire un produs bogat în acid hialuronic. Încearcă serul cu acid hialuronic concentrat de la ISDINCEUTICS, brand-ul estetic al companiei ISDIN, creat pentru a oferi rutine performante de îngrijire a pielii în vederea prevenirii și corectării fotoîmbătrânirii. ISDINCEUTICS valorifică înțelegerea profundă a nevoilor de îngrijire e pielii acumulată în decenii de cercetare și inovare în laboratoarele ISDIN și produsele sunt dezvoltate cu ingrediente active inovatoare, pentru a dezvălui o frumusețe naturală.

Serul conține două tipuri de acid hialuronic, cu greutate moleculară medie și mică, ce oferă o hidratare intensă, reduce aspectul ridurilor, îmbunătățește elasticitatea și funcția de barieră a pielii.

Retinoizii

Retinoizii sunt derivați ai vitaminei A, care ajută la stimularea formării de colagen și accelerează procesul de reînnoire a pielii. Fiindcă acționează atât asupra stratului exterior al pielii, cât și asupra celui interior, retinozii sunt unele dintre cele mai eficiente ingrediente anti-aging.

Carnozina

Îți prezent cel mai bun aliat al pielii tale: carnozina sau ingredientul care îți protejează pielea împotriva degradării fibrelor de colagen (provocată de glicație). Proprietățile sale antiglicație ajută la menținerea structurii de susținere a pielii, îmbunătățind fermitatea și elasticitatea acesteia.

Produse bogate în carnozina

Crema A.G.E. Reverse Day de la ISDINCEUTICS are o triplă acțiune anti-aging: anti-poluare, remodelare și anti-glicare. Aceasta combate laxitatea pielii și procesul de glicosilare, îmbunătățind textura, fermitatea și elasticitatea tenului. De asemenea, are un efect anti-poluare, care protejează tenul de daunele provocate de radicalii liberi și oferă pielii o hidratare intensă ce durează până la 12 ore.

Peptide

Ai auzit de aceste molecule? Peptidele sunt proteine ​​mici care pot pătrunde adânc în straturile pielii. Aplicarea locală a acestui ingredient poate ajuta la stimularea sintezei de colagen și la activarea metabolică a pielii.

Produse bogate în peptide

Datorită peptidelor Q10, Fotoultra Age Repair SPF50 ISDIN ajută la promovarea producției de colagen, la reducerea ridurilor și la îmbunătățirea strălucirii pielii, oferindu-ți în același timp o protecție eficientă împotriva razelor solare.