Today Tomorrow Always: The Moment, parfumul care transformă momentele speciale în amintiri de neuitat

AVON a lansat săptămâna trecută, în cadrul unui eveniment spectaculos, presărat cu magia Crăciunului, noul parfum Today Tomorrow Always: The Moment.

Dintre toate cele cinci simțuri pe care le avem, mirosul ajută la crearea celor mai puternice amintiri. Nimic nu are puterea de a ne purta înapoi în timp precum aroma unui parfum memorabil. Iar Today Tomorrow Always: The Moment este cadoul care reușește să transforme momentele speciale în amintiri de neuitat.

Noul parfum este o aromă inspirată de puterea notelor, emoțiilor și a amintirilor, creată cu ingrediente care te vor ajuta să retrăiești unele dintre cele mai dragi clipe. Parfumul For Her mizează pe un mix de flori de neroli, note de magnolie și esență de ambră, iar varianta For Him conține neroli, lavandă și note de lemn de cedru.

The Moment a fost creat de maestrul parfumier Olivier Cresp, artistul din spatele primului parfum din colecția Today Tomorrow Always, lansat în urmă cu aproape 20 de ani, dar și a altor arome iconice ale unor branduri de lux renumite.

Într-o nouă variantă modernă a poveștii de dragoste Today Tomorrow Always, The Moment a fost creat printr-o colaborare unică între două generații de parfumieri: de către Olivier alături de fiul său, Sebastien.

„Noi, parfumierii, suntem experți în crearea de amintiri. Am creat acordul Magnolia pentru Today Tomorrow Always: The Moment pentru EA gândindu-mă la plimbările mele în Grădina Botanică din Geneva. Mirosul său delicat și suav te face să călătorești prin amintiri dulci. Ambra se află în inima paletei parfumierilor, iar eu am folosit-o pentru a face ca momentele speciale trăite alături de persoana iubită să dureze mai mult de fiecare dată când purtați parfumul', a spus Olivier.

„Fiecare parfum din colecția Today Tomorrow Always, cea mai iubită din portofoliul AVON, înseamnă și o donație pentru a susține inițiativa noastră împotriva violenței domestice. Ne dorim să avem un impact social, puternic și vizibil, prin care să ajutăm femeile să se bucure de respectul și dragostea pe care le merită', a declarat Angela Crețu, CEO AVON Worldwide.