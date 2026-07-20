Titan sau zirconiu: cum alegi materialul implantului dentar

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Alegerea materialului pentru un implant dentar nu este o decizie estetică, ci una clinică. Titanul și zirconiul au profile diferite de performanță, iar confuzia dintre ele, sau dintre implant și coroană, poate duce la așteptări greșite și la decizii luate pe criterii irelevante. Înțelegerea diferențelor reale dintre cele două materiale începe cu datele clinice, nu cu preferințele de culoare.

De ce titanul rămâne standardul de referință

Titanul domină implantologia dentară din motive documentate riguros: o rată de succes cuprinsă între 95% și 97% și zeci de ani de urmărire clinică în studii independente. Mecanismul prin care funcționează este osteointegrarea, adică fuziunea directă a implantului cu osul maxilar sau mandibular, un proces pe care titanul îl permite cu o eficiență demonstrată consecvent în studii cu perioade de urmărire de până la câteva decenii. Primul implant dentar din titan a fost inserat în 1965, de chirurgul suedez Per-Ingvar Brånemark, iar de atunci titanul a acumulat date clinice pe care nicio altă alternativă nu le poate egala deocamdată.

Pe lângă istoricul clinic, titanul are avantaje practice clare. Este un material cu rezistență mecanică ridicată, ceea ce îl face potrivit pentru zonele posterioare, unde forțele masticatorii sunt considerabile. Implanturile de tip All-on-4 sau All-on-6, care susțin arcade întregi, se realizează exclusiv din titan tocmai din acest motiv. Geometria implantului poate fi mai variată, ceea ce permite medicului să adapteze soluția la condiții osoase dificile.

O meta-analiză publicată în Journal of Clinical Medicine în 2024 a comparat direct cele două materiale și a constatat că, la 12 luni de la inserare, implanturile din titan aveau o rată de supraviețuire mai bună (77,6% față de 70,3% pentru zirconiu) și o pierdere osoasă marginală mai mică (0,18 mm față de 0,42 mm). Diferența este statistic semnificativă și susține poziția titanului ca alegere primară în absența unor indicații specifice pentru zirconiu.

Când zirconiul devine alegerea corectă

Zirconiul nu este o versiune inferioară a titanului, ci un material cu o nișă clinică bine definită. Principalul argument în favoarea sa este biocompatibilitatea ridicată: fiind un material ceramic, fără nicio componentă metalică, prezintă un răspuns inflamator mai scăzut și elimină riscul de reacții alergice sau de sensibilitate la metale. Pacienții cu alergii documentate la metale sau cu sensibilitate a gingiei la componente metalice sunt candidații cei mai direcți pentru un implant din zirconiu.

Al doilea argument este estetic, dar trebuie înțeles corect. Culoarea albă a zirconiului nu este relevantă pentru implantul propriu-zis, care se află în interiorul osului și nu este vizibil în condiții normale. Avantajul estetic real apare la nivelul bontului și al gingiei din jurul lui: studii de evaluare a scorului estetic roz (PES) au înregistrat valori mai bune pentru zirconiu (10,33-11,38) față de titan (8,14-11,56), ceea ce înseamnă că gingia din jurul unui implant ceramic arată mai natural, fără nuanțe cenușii care pot apărea la pacienții cu gingie subțire. Aceasta este diferența vizibilă, nu culoarea implantului în sine.

Zona frontală, unde cerințele estetice sunt ridicate și forțele masticatorii sunt mai moderate, este tocmai mediul în care zirconiul performează cel mai bine. Pe termen scurt, ratele de supraviețuire sunt comparabile cu titanul, iar studii cu perioade de urmărire de până la 111 luni au raportat rate de supraviețuire de 96,31% pentru implanturile din zirconiu cu două piese. O estimare cumulativă pe 10 ani indică o rată de 95,1%, cu valori ale pierderii osoase comparabile cu titanul, ceea ce sugerează că zirconiul poate fi o alternativă fiabilă în condițiile potrivite.

Limitele zirconiului merită, însă, aceeași atenție. Materialul este rigid și mai fragil la solicitări mecanice complexe, ceea ce crește riscul de fractură în zonele posterioare sau în cazul bruxismului sever. Din acest motiv, indicația sa se concentrează pe lucrări unidentare în zona frontală, nu pe reabilitări extinse sau pe zone cu forțe masticatorii mari. Datele pe termen lung rămân insuficiente comparativ cu titanul, iar studiile actuale acoperă preponderent 12-80 de luni, nu decenii.

Soluția hibridă și confuzia frecventă despre coroane

Există o distincție importantă pe care mulți pacienți o trec cu vederea: implantul dentar din zirconiu versus titan este o alegere despre structura inserată în os, nu despre coroana vizibilă. Marea majoritate a coroanelor montate pe implanturi din titan sunt, de fapt, din zirconiu. Prin urmare, un pacient poate beneficia simultan de rezistența mecanică a titanului și de estetica ceramicii, fără niciun compromis.

Această soluție hibridă, în care implantul este din titan și bontul protetic este din zirconiu, este frecvent utilizată în zona frontală tocmai pentru că oferă aspectul natural al gingiei specific zirconiului, menținând totodată soliditatea mecanică a titanului. Este o opțiune validată clinic și considerată sigură, recomandată în special atunci când pacientul dorește estetică maximă, dar anatomia sau localizarea dintelui nu justifică un implant ceramic integral.

Cum se traduce alegerea în costuri

Prețul unui implant dentar complet include trei componente distincte: implantul propriu-zis (fixtura inserată în os), bontul protetic și coroana. Prețurile afișate ca „de la” se referă, de regulă, doar la prima componentă, ceea ce poate crea o imagine distorsionată asupra costului real. Pe piața românească, un implant complet ajunge în prezent la 4.800-7.900 lei în cazurile standard, iar când este necesară adiție de os, intervalul urcă la 7.500-11.500 lei.

Procedurile adiționale, cum ar fi augmentarea osoasă sau sinus lift-ul, influențează semnificativ costul total și sunt necesare atunci când volumul osos disponibil este insuficient. Indicația lor se stabilește exclusiv după evaluare clinică și investigații imagistice 3D, nu înainte. La clinica LLL Dental, cu tradiție de trei generații în implantologie, prețul stabilit după primul consult rămâne ferm pe toată durata tratamentului, indiferent de complicații, ceea ce elimină una dintre sursele frecvente de incertitudine financiară în astfel de tratamente.

Criteriul practic pentru decizie

Titanul rămâne alegerea implicită pentru zona posterioară, pentru reabilitări extinse și pentru orice situație cu solicitări mecanice ridicate. Zirconiul este indicat în zona frontală, la pacienți cu sensibilitate la metale și atunci când estetica gingiei este o prioritate documentată clinic. Pacienții care doresc să înțeleagă mai bine implantul dentar din zirconiu vs titan pot solicita o evaluare completă înainte de a lua o decizie. Soluția hibridă acoperă o parte importantă din cazurile în care cele două obiective, estetica și rezistența, trebuie îndeplinite simultan. Decizia finală aparține medicului, după o evaluare completă a osului disponibil, a localizării, a obiceiurilor parafuncționale și a stării generale de sănătate.

Surse

Journal of Clinical Medicine – Morena D. et al., „Comparative Clinical Behavior of Zirconia versus Titanium Dental Implants: A Systematic Review and Meta-Analysis of RCTs”, 2024

Clinical Oral Investigations – Calciolari E. et al., „Survival and success of zirconia compared with titanium implants: a systematic review and meta-analysis”, 2023

Dentistry Journal – Fernandes P.R.E. et al., „Clinical Performance Comparing Titanium and Titanium-Zirconium or Zirconia Dental Implants: A Systematic Review of RCTs”, 2022

PMC/NCBI – „Clinical behavior of two-piece zirconia implants. A systematic review”, 2025

MDPI Prosthesis – „The Survival Rate of Zirconia Versus Titanium Dental Implants: A Systematic Review”, 2025

Sursa foto: pexels.com

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