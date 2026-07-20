Sooo Whimsical! Cum să transformi locuința într-un spațiu desprins din povești

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  . Actualizat 20.07.2026, 11:58,  de  ELLE
Sooo Whimsical! Cum să transformi locuința într-un spațiu desprins din povești

În ultimii ani, interioarele minimaliste au dominat tendințele de design, punând accent pe simplitate, funcționalitate și linii curate. Însă, pe măsură ce casa a devenit un refugiu personal și un spațiu în care petrecem tot mai mult timp, mulți dintre noi simt nevoia de mai multă căldură, personalitate și bucurie în decorul de zi cu zi.

Astfel apare una dintre cele mai fermecătoare tendințe ale momentului: „Whimsical Living', un stil care invită la creativitate, culoare și imaginație. Inspirată din universul basmelor, această estetică transformă locuința într-un spațiu jucăuș și plin de farmec, unde obiectele decorative spun povești, iar fiecare colț devine o sursă de inspirație.

O paletă de culori care aduce optimism

Universul basmelor este definit de culoare, iar această tendință nu face excepție. Nuanțele pastelate ocupă locul principal în amenajare, creând o atmosferă luminoasă și relaxată. Albastrul delicat al cerului, rozul pudrat, verdele inspirat de pădurile fermecate sau tonurile calde de galben și lavandă contribuie la construirea unui decor care inspiră optimism și stare de bine.

Aceste culori pot fi introduse prin textile, mobilier, obiecte decorative sau accesorii de mici dimensiuni, oferind personalitate spațiului fără a-l încărca vizual.

Obiecte decorative care spun povești

Unul dintre elementele-cheie ale stilului whimsical este alegerea unor accesorii neobișnuite, inspirate din natură și din universul fantastic. Formele organice și detaliile surprinzătoare aduc un aer ludic și transformă obiectele de zi cu zi în adevărate piese de conversație.

Lămpile în formă de ciupercă, vazele miniaturale inspirate de elementele naturii, platourile cu forme de pești sau accesoriile decorate cu motive florale și animale sunt doar câteva dintre detaliile care pot introduce această estetică în locuință. Aceste piese adaugă farmec și creează senzația că fiecare obiect are propria poveste.

Texturi confortabile și colțuri pline de magie

Pentru a amplifica senzația de confort, tendința pune accent pe materiale moi și texturi tactile. Canapelele și fotoliile cu tapițerii pufoase, finisajele catifelate sau modelele cu dungi și imprimeuri delicate adaugă un plus de căldură și personalitate.

Covoarele cu motive inspirate de natură, flori, animale sau forme abstracte ce amintesc de valuri și mișcare pot transforma complet atmosfera unei încăperi. Aceste elemente contribuie la crearea unui spațiu primitor, în care imaginația și confortul coexistă armonios.

Natura, personaj principal în decor

Plantele și florile sunt esențiale într-un interior inspirat de povești. Ghivecele decorative cu forme inedite, vazele colorate și aranjamentele florale aduc prospețime și completează perfect această estetică.

Prin integrarea elementelor naturale, locuința capătă un aer viu și dinamic, iar legătura dintre interior și natură devine mai puternică. Rezultatul este un decor care inspiră liniște și bucurie în egală măsură.

Oglinzile care adaugă magie spațiului

Niciun decor inspirat din basme nu este complet fără o oglindă spectaculoasă. În această tendință, ramele devin adevărate elemente decorative, realizate din lemn sculptat, materiale textile sau forme organice care atrag privirea.

Pe lângă rolul funcțional, oglinzile contribuie la amplificarea luminii naturale și creează efecte vizuale care adaugă profunzime și mister încăperii. Ele devin astfel adevărate puncte de atracție în amenajare.

Locuința ca refugiu al imaginației

Tendința „Sooo Whimsical!' ne amintește că designul interior nu trebuie să fie doar despre reguli și funcționalitate. Uneori, cele mai frumoase spații sunt cele care reușesc să ne surprindă, să ne inspire și să ne aducă zâmbetul pe buze în fiecare zi.

Prin culori delicate, obiecte cu personalitate și detalii inspirate din natură și din universul fantastic, orice locuință poate deveni un spațiu care pare desprins din povești. Pentru că, indiferent de vârstă, puțină magie își găsește întotdeauna locul acasă.

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Sursa foto: http://www.westwing.ro

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