Din 20 iulie, Europa FM e LIVE de la mare

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Vara aceasta Europa FM dă prioritate distracției și muzicii bune și face valuri direct din Mamaia.

Din 20 iulie, emisiunea Drum cu prioritate are vedere la mare și le oferă ascultătorilor un vibe de vacanță autentic, cu ediții speciale transmise live din Mamaia. Timp de cinci săptămâni, Europa FM transformă plaja în studio și dă play verii!

În prima săptămână, Diana Enache și Denis Ciulinaru vor realiza Drum cu prioritate direct de pe nisipul din Mamaia, oferindu-le ascultătorilor cele mai hot hituri ale momentului, cu invitați speciali și surprize pregătite pe tot parcursul emisiunilor.

Din 27 iulie, studioul Europa FM de la mare va fi preluat de Alexandra Gavrilă și Daniel Osmanovici, care vor continua seria edițiilor speciale Drum cu prioritate și vor aduce atmosfera de vacanță atât în difuzoarele ascultătorilor, cât și pe plaja din Mamaia, alături de turiști.

Europa FM va transmite LIVE de la mare, de luni până vineri, între 14:00 și 18:00, iar în weekend, între 10:00 și 12:00, oferind ascultătorilor ediții speciale realizate chiar de pe plajă.

În această vară, Europa FM transformă plaja într-un studio în aer liber și invită publicul să se bucure de muzică bună, distracție și experiențe autentice, în direct din Mamaia.

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