Timp pentru sănătatea emoțională și pentru sănătatea fizica

Dacă ar fi să te gândești la 3 lucruri de preț, lucruri pe care le poți investi în tine, ce ți-ar veni prima oara în minte? Te-ai gândit? Timpul cu tine și exclusiv pentru tine ce loc ocupă? În era în care viteza ne conduce viețile pe fast forward, uitam adesea să învățam să ne dăruim timp! Timp atât pentru sănătatea emoțională cât și pentru sănătatea fizica. Și nu întâmplător am ales să spunem că uităm să învățăm' – ne ocupăm de familie, de sarcinile de la birou, de afaceri, de prieteni, însă cumva ajungem să ne punem pe ultimul loc. Iar daca nu ești TU motorul pentru tine, iar acel motor nu este în echilibru, cum să poți face față tuturor încercărilor? Oare ai învățat cum să iți acorzi timp?

Beauty Connection este un loc aparte, având o locație în București, dar și în Cluj-Napoca, în care experiență clientelor este pe primul loc. O experiență și o abordare diferite fata de clasicele clinici de tratamente corporale și epilare definitiva. Un loc în care iți lași grijile la ușa și încet-încet te relaxezi într-o atmosfera care ne aduce aminte de spa-urile thailandeze, o oaza de liniște în cadrul căreia terapeuții își dedică timpul pentru bunăstarea ta, atât fizică cât și psihică!

În acest an, determinați să ajute la propagarea acestui mesaj – de a învață femeile să își acorde macar câteva ore doar pentru ele – Beauty Connection a lansat probabil unul dintre cele mai inedite proiecte: Abonamentul Me First. Acesta înglobează 4 vizite/lună la salon într-un pachet special care include toate serviciile pe care Beauty Connection le pune la dispoziție (epilare definitiva, remodelare corporala, tratamente faciale, masaj, lifting nechirurgical). Cu siguranță aspectul spectaculos este cel financiar, deoarece odată cu achiziționarea abonamentului poți economisi până la 54%, față de varianta în care ți-ai achiziționa serviciile individual! Pe scurt, economisești bani, câștigi TIMP pentru tine!

Meriți să te pui pe primul loc, cu asta nu ne putem contrazice, de ce să nu începi chiar de mâine? Abonamentul Me First este disponibil într-un număr extrem de limitat (doar 50 de norocoase vor putea beneficia de acest super pachet) și îl poți studia în detaliu aici: beautyconnection.ro.

