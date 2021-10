The S’aint

Spre surprinderea noastră, astfel cum am putut observa și din logo, acest local are un personaj simbol ce îl reprezintă. Ne-a fost explicat că acesta este un fel de suflet al locului, este personajul care ar lua viață dacă localul s-ar transforma într-o ființă umană. În mod ironic numit The Saint', tipul în discuție este un globetrotter mereu pus pe distracție, care știe să se simtă bine în orice situație și companie.

Am fost plăcut impresionați despre felul în care se mănâncă cât și despre se poate bea. Totul senzațional! Ce ne-a surprins complet este modul în care este prezentat meniul și anume după sufletul ‘sfântului, totul levitând în jurul băuturii, inclusiv pairingul cu mâncarea fiind făcut pronînd de la cocktailuri către mâncare și nu invers, cum am fost obișnuiți până în prezent.

Având în vedere faptul că locul este atât de bine transpus în acest personaj simbol ne-am gândit că ar fi inedit să vă dăm mai multe detalii printr-un interviu cu acest ‘sfânt.

R: Cum ai ajuns aici? S: Nici nu știu exact, îmi vedeam de treaba mea, hoinăream, beam ceva cu mai mulți prieteni și dintr-o dată m-am trezit aici și nici nu am mai vrut să plec.

R: După ce principii te ghidezi în viață?

S: Este foarte simplu, în viață trebuie să faci ce îți place, ce te face fericit! Pentru mine fericirea înseamnă să beau un cocktail inedit, să intalnresc oameni frumoși și să socializăm până terminăm tot ce este în bar

R: Ce trebuie să mai știm despre ține?

S: Am călătorit mult. În toată lumea. Îmi place să călătoresc și de obicei fac cea ce îmi place cum spuneam și mai devreme.

R: Ce ai descoperit în toate călătoriile tale?

S: În primul rând un univers de băuturi, mâncăruri, senzații, arome dar și nenumărate caractere și povești frumoase.

R: Ce te făcea să călătorești?

S: Îmi place să descopăr locuri noi, dar mai mult să cunosc oameni noi, pentru că știți cum se spune, „omul sfințește locul', și bineînțeles omul îl cunoști cel mai bine la un „pahar de vorbă.

R: Ai creat multe legături astfel?

S: Nenumărate. Oamenii au tendința să se relaxeze și să se deschidă la un pahar de alcool bun care dacă este asortat și cu o mâncare potrivită, ai scena perfectă pentru a crea astfel de legături. Cred că dasta m-am și oprit aici, în locul acesta minunat de pe Calea Victoriei.

R: Acesta este scopul tău, să creezi legături?

S: Nu este un scop în sine, este una din bucuriile vieții! În afară de asta, vreau să aduc câte ceva din toate cotloanele colindate de mine și să le împărtășesc cu oamenii mei de baștină și de ce nu, cu străinii ce vin în vizită. Care după o seară aici devin ‘oamenii mei.

R: Interesant! Alte surprize mai pregătești?

S: Surprize sunt destule, dar dacă le-aș dezvălui pe toate nu s-ar mai numi surprize!

R:…și…în încheiere?

S: Va doresc să faceți și voi cea ce vă place și abia aștept să faceți parte din experiența The Saint.

