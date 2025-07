The Ritual of Karma, gama esențială pentru o piele îngrijită și protejată vara asta

Puterea bunătății

The Ritual of Karma este colecția care aduce un plus de energie pozitivă în rutina zilnică de îngrijire vara asta. Îmbogățită cu parfumul delicat al ceaiului alb și al florii de lotus, această gamă cuprinde produse de îngrijire corporală, protecție solară și parfumuri pentru casă.

Inspirată din conceptul străvechi indian al karmei, colecția încurajează reflecția asupra propriilor acțiuni și asupra impactului acestora în mediul înconjurător. The Ritual of Karma devine astfel un îndemn la tratarea sinelui, a celorlalți și a mediului cu respect și compasiune.

Această colecție extinsă conține formule hrănitoare pentru protecția solară, atât pentru ten, cât și pentru corp, având la bază îndrăgita aromă de floare de lotus și ceai alb. Produsele oferă hidratare avansată și protecție eficientă, fără utilizarea filtrelor minerale.

Majoritatea produselor pentru baie, îngrijire corporală și protecție solară includ complexul Hydra-Boost, care contribuie la menținerea hidratării pielii printr-o combinație unică de ingrediente: aloe vera, squalan și alge. Aceste formule sunt special concepute pentru a calma pielea uscată și deshidratată, redându-i catifelarea, elasticitatea și aspectul sănătos.

Colecția oferă formule avansate, intens hidratante, precum și o protecție solară revoluționară, lejeră și non-grasă, ideală pentru toate tipurile de piele. Sunt disponibile și rezerve pentru crema de corp, săpunul lichid de mâini, bețișoarele parfumate, parfumurile pentru îngrijirea pielii și odorizantul auto, toate cu aroma emblematică de lotus și ceai alb.

Rutina de îngrijire The Ritual of Karma:





Pregătirea pielii



Exfolierea de astăzi aduce strălucirea de mâine

Protecție



Produsele SPF lasă pielea delicată și protejată

Întreținere





Uleiul strălucitor hrănește pielea, o hidratează

și oferă o strălucire discretă

**Testele de rezistență la apă și protecție SPF sunt realizate conform ghidurilor COLIPA și standardului internațional ISO 24444:2010.

**Nu se aplică pentru: gelul igienic de mâini, deodorant, parfumuri de interior, ulei de duș, ulei strălucitor, îngrijire corporală, scrub, parfumuri EDP și șampon.

Complexul Hydra-Boost ajută la creșterea și menținerea nivelului de hidratare al pielii datorită proprietăților intens hidratante ale aloei, squalanului și algelor.

SQUALAN ALOE VERA ALGE Are efect hidratant puternic, ajută la refacerea barierei lipidice a pielii și îi redă fermitatea și elasticitatea. Ingredient natural și eficient care ajută la calmarea pielii și la menținerea hidratării, mai ales după expunerea la soare Specie de alge cunoscută pentru capacitatea de a hidrata pielea și a reduce pierderea de apă.

