Locul unde te regăsești, element cu element

Nu este un spa. Este o declarație clară că starea de bine merită cel mai înalt standard. Este un templu al simțurilor, unde fiecare detaliu e gândit nu pentru a impresiona, ci pentru a transforma.

Într-o lume în care „relaxarea' a devenit adesea un serviciu bifat într-o listă, The Elements – Luxury Boutique Spa vine ca un răspuns ferm: starea de bine nu e un moft, ci o formă de respect profund față de propria persoană. Iar acest respect merită celebrat cu rafinament, cu ritual, cu echilibru.

Născut din vis, crescut din dorință.

Denisa și Nick Tache, fondatorii The Elements – Luxury Boutique Spa, nu și-au dorit să bifeze un business. Au construit locul care le-a lipsit lor – ani la rând – căutând în hoteluri de top, centre de wellness din capitale europene, retreat-uri private sau sanctuare luxoase. N-au găsit ce căutau, așa că au creat. Au creat o experiență care începe din clipa în care ajungi: un valet îți preia grija parcării, iar tu intri într-un univers paralel în care fiecare simț este onorat.

Denisa și Nick Tache, fondatorii The Elements – Luxury Boutique Spa. Foto: The Elements – Luxury Boutique Spa

Savoare, liniște și călătorii interioare

Te întâmpină mirosul cafelei de specialitate și al ceaiurilor fine, selecționate cu grijă din cele mai apreciate colecții. În Golden Egg Cafe, ciocolata artizanală deschide apetitul pentru o experiență multisenzorială, în care timpul încetează să existe.

Pământ. Apă. Aer. Foc. Și ceva ce nu se poate explica în cuvinte.

Foto: The Elements – Luxury Boutique Spa

Fiecare tratament are loc într-una dintre camerele ritualice ale elementelor: Earth, Water, Air, Fire – fiecare cu propria ei atmosferă, lumină, sunet, miros și texturi. Sunt spații vii, în care energia celor patru elemente se simte și se transformă. Dar, dincolo de ele, există un al cincilea element: liniștea care te readuce la tine.

Tehnologie de top. Branduri legendare. Experți fără egal.

Este primul spa din România care aduce în același loc:



Paturile Gharieni, supranumite Rolls Royce-ul echipamentelor spa, inclusiv Gharieni Libra – o experiență terapeutică multisenzorială prezentă doar în locații de top din lume.

Aromatherapy Associates, brand britanic cult cu o istorie de peste 30 de ani, este recunoscut pentru expertiza sa profundă în puterea terapeutică a uleiurilor esențiale. Fiecare produs este formulat pentru a induce o transformare emoțională și fizică, oferind o experiență olfactivă intensă, cu beneficii reale asupra stării de bine. În România, aceste ritualuri se regăsesc doar în două spa-uri, iar The Elements – Luxury Boutique Spa este unul dintre ele.

Foto: The Elements – Luxury Boutique Spa

Subtle Energies, născut din fuziunea între medicina ayurvedică și cercetarea științifică modernă, este un brand australian premiat, care lucrează cu ingrediente rare și energii subtile pentru a susține echilibrul dintre corp, minte și suflet. Fiecare terapie este o călătorie profundă de regenerare și reconectare interioară. În România, Subtle Energies este disponibil exclusiv la The Elements – Luxury Boutique Spa.

Valmont, sinonim cu excelența elvețiană în skincare, aduce în prim-plan biotehnologia celulară aplicată frumuseții. Produsele sale de lux sunt folosite în cele mai exclusiviste spa-uri ale lumii, iar formulele ultra-performante oferă rezultate vizibile și o experiență senzorială memorabilă. În România, Valmont este prezent doar în câteva locații selecte, The Elements – Luxury Boutique Spa fiind una dintre ele.

În completarea acestui univers senzorial se află The Golden Egg Boutique – un spațiu dedicat eleganței, care pe lângă branduri de renume, prezintă și o zonă curatoriată de Aparterre, sub semnătura Domnicăi Mărgescu, brand ambasador al The Elements -Luxury Boutique Spa. Aici se reunește o selecție exclusivă de produse profesionale folosite în spa, lumânări Lalique și obiecte rare, alese cu un rafinament aparte.

Foto: The Elements – Luxury Boutique Spa

Atunci când atingerea devine artă

La The Elements – Luxury Boutique Spa, masajul nu este un serviciu. Este un limbaj al sufletului, o formă de artă și intuiție pură. Această filozofie este transmisă și cultivată de Simona Negrilă – multiplu campion mondial la masaj, membru de onoare în juriile celor mai prestigioase competiții de masaj din Europa și din lume. Prezența ei nu este doar o garanție a excelenței, ci și o sursă continuă de inspirație și formare profesională. Simona lucrează direct cu echipa de terapeuți, dezvoltând alături de ei o abordare profund personalizată, empatică și impecabilă tehnic, în care atingerea devine un adevărat instrument de transformare.

Simona Negrilă – multiplu campion mondial la masaj. Foto: The Elements – Luxury Boutique Spa

Pe partea de terapii faciale, colabărează cu Ana Tsankova – campioană mondială la masaj facial și formator internațional – dar și cu traineri dedicați din partea fiecărui brand prezent în spa: Valmont, Subtle Energies, Aromatherapy Associates. Toți acești specialiști contribuie la dezvoltarea continuă a echipei, susținând traininguri constante, astfel încât să rămână conectați la cele mai noi tehnici și la cele mai înalte standarde din lume.

Facilități care depășesc imaginația. Și ating perfecțiunea.

Adevăratul lux nu se vede. Se simte. Iar facilitățile The Elements – Luxury Boutique Spa sunt concepute pentru a transforma fiecare minut într-o experiență rară, irepetabilă:



Sauna umedă și sauna uscată, construite pentru a recrea liniștea ritualurilor ancestrale, unde fiecare inspirație purifică și fiecare expirație eliberează.

Jacuzzi-ul nu este doar o baie cu hidromasaj – este o scenă a relaxării profunde, unde apele calde devin ecoul interior al stării de bine.

Foto: The Elements – Luxury Boutique Spa

Dușurile emoționale, cu jocuri de lumină, aromaterapie și sunet, creează o coregrafie a simțurilor – un spectacol intim pentru trup și suflet.

Fântâna antigravitațională din Camera de Apă, unică în România, sfidează gravitația și logica – și te invită într-un spațiu poetic, unde timpul se suspendă și liniștea capătă formă.

Paturile cu nisip cald, o revelație terapeutică care aduce împământare, siguranță și o căldură profundă, calmă, vindecătoare.

Foto: The Elements – Luxury Boutique Spa

Coaforul și serviciile de manichiură premium, pentru ca starea de bine să fie completă – până în cele mai fine detalii estetice.

Experiențe pentru fiecare legătură importantă din viața ta

The Elements – Luxury Boutique Spa nu e doar un loc pentru sine. E un loc pentru noi. Poți alege experiențe personalizate pentru cupluri, momente unice mamă-fiică sau chiar un ritual de petrecere a burlăcițelor, în care prieteniile sunt celebrate într-un mod intim, senzorial și sofisticat.

O experiență care nu se încheie la ieșire

Ieși altfel decât ai intrat. Mai prezent. Mai ancorat. Mai viu. Cu simțurile limpezite și cu o stare de bine care persistă. Pentru că The Elements – Luxury Boutique Spa nu este doar un spa. Este un nou standard. Este o redefinire a luxului prin simplitate, rafinament și echilibru. Este o stare pe care o iei cu tine. Și care revine de fiecare dată când vrei să-ți amintești de tine.

Foto: The Elements – Luxury Boutique Spa

The Elements – Luxury Boutique Spa și-a deschis porțile în București, pe Bulevardul Pipera 86–88. Programările se pot face online, pe www.theelements.ro sau telefonic, la +40 735 363 687. Pentru detalii, echipa spa-ului este disponibilă și pe email la [email protected].

Foto: The Elements – Luxury Boutique Spa

