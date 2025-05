The Beauty Hub continuă și în weekendul 17–18 mai în Băneasa Shopping City

Dacă ești pasionată de beauty, skincare sau pur și simplu iubești momentele care te fac să te simți bine în pielea ta, atunci The Beauty Hub te așteaptă din nou în zona Atrium – sâmbăta și duminica aceasta, între orele 13:00 și 21:00 – pentru un nou maraton de activări de beauty, testări de produse și experiențe olfactive.

„The Beauty Hub' este un concept dedicat pasionaților de beauty, care reunește peste 40 de branduri de top din domeniul skincare, make-up, hair și parfumerie, unele dintre acestea prezente în exclusivitate în Băneasa Shopping City, oferind o experiență multisenzorială, oportunități, oferte și cadouri exclusive la cumpărături.

Ajunsă la a 6-a ediție, campania aduce un al doilea weekend plin de experiențe, transformând centrul comercial într-un adevărat festival al frumuseții pe 17 și 18 mai, unde branduri iconice precum LOccitane, Sabon, Pupa Milano, Xpert Beauty, Gerovital și Douglas îți dau întâlnire cu ritualuri de îngrijire, sesiuni demo, cadouri și consultanță personalizată.

Tot pe 18 mai, nu rata masterclass-ul Kiehls – Prepare to Take Off' – dedicat îngrijirii pielii înainte, în timpul și după vacanță. Trucuri de hidratare, produse must-have pentru bagaj și secrete de la experți – toate într-un workshop exclusiv la care ai acces cu o achiziție de minimum 300 lei din magazinul Kiehls (inclusiv carduri cadou). Bonus? Un goodie bag care îți va transforma rutina zilnică într-un ritual de vacanță.

Dacă mai aveai nevoie de un motiv în plus să-ți programezi o sesiune de shopping în Băneasa Shopping City, atunci îți reamintim că, între 17-18 mai, clienții care au cumulat pe parcursul celor 9 zile de campanie bonuri de minimum 500 de lei din magazinele de beauty (maximum 3 bonuri cumulate) primesc un cadou instant, direct de la cornerul The Beauty Hub. Totul se întâmplă în zona Atrium, de la parterul mall-ului, așa că nu pleca fără să verifici ce ți-au pregătit partenerii campaniei.

The Beauty Hub 2025 este în mod cert despre frumusețe, dar nu numai – este despre inspirație și descoperire, despre o stare completă de bine, în care fiecare gest devine o formă de răsfăț. Iar dacă încă nu ți-ai făcut planuri pentru weekend, acum ai toate motivele să te lași cucerită de experiențele pregătite de Băneasa Shopping City. Poti afla mai multe detalii despre program și activările din cadrul campaniei The Beauty Hub pe www.baneasa.ro și pe paginile oficiale de Instagram și Facebook @baneasashoppingcity.

Foto: Băneasa Shopping City

