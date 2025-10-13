Tenorul ŞTEFAN von KORCH aduce VALSURI CELEBRE pe 15 octombrie la Sala Dalles în stagiunea Musical Extravaganza

Homepage  / Advertorial
  de  Advertorial
Tenorul ŞTEFAN von KORCH aduce VALSURI CELEBRE pe 15 octombrie la Sala Dalles în stagiunea Musical Extravaganza

Pe 15 octombrie, stagiunea Musical Extravaganza prilejuieşte un concert extraordinar, în paşi de vals, la Sala Dalles. Tenorul gazdă Ștefan von Korch, soprana invitată Daniela Bucșan și pianistul Alexandru Burcă vor aduce la viață emoția și eleganța creațiilor semnate de Lehár, Strauss și Kálmán, într-un concert spumos, iar tineri artişti în curs de afirmare vor completa seara cu interpretări pline de pasiune şi dăruire. Arii pline de strălucire, duete pasionale și valsuri ameţitoare vor recrea atmosfera fastuoasă a  seratelor muzicale din Germania şi Austria vieneze, oferind publicului o seară de pură încântare.

Tenorul Ştefan von Korch, solist amfitrion şi coordontor artistic spune: «prin concertul „Dein ist mein ganzes Herz' lansez o invitație la visare, dans și reverie muzicală, într-o seară dedicată frumuseții nepieritoare a operetei și a valsului.»

Concertul deschide şi o nouă dimensiune a stagiunii Musical Extravaganza, oferind spaţiu de manifestare tinerilor artişti. Astfel, Kirina Arnăutu – violoncel, va susţine un moment artistic în cadrul evenimentului.  

Un omagiu adus muzicii de inspirație austro-germană, concertul „Valsuri Celebre' promite o experiență sonoră autentică, unde tradiția și emoția se împletesc într-un spectacol de neuitat. 

Stagiunea Musical Extravaganza continuă astfel:

Valsuri celebre – Dein is mein ganzes Herz' – 15 octombrie – Sala Dalles

Duelul Tenorilor' – 17 noiembrie – Sibiu

Vivo per lei' – 19 noiembrie – Sala Dalles

Duelul Tenorilor' – 17 noiembrie – Sibiu

Duelul Tenorilor' – 21 noiembrie Craiova

Invitaţie la Vals' – 12 decembrie Teatrul Constantin Tănase – Sala Savoy

Christmas Extravganza' – 17 decembrie – Sala Dalles

Revedere' – 12 ianuarie – Teatrul Naţional Bucureşti – Sala Studio

Carmina Burana' –  *prima lucrare integrală din stagiune* – 17 iulie 2026 – Grădina de Vară Herăstrău

Despre protagonişti

** Ştefan von Korch – Tenor  ** 

Despre Ştefan von Korch

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională, Ştefan von Korch este apreciat pentru interpretările inconfundabile ale partiturii sale din Carmina Burana, multiplele roluri de operă şi concertele din stagiunea Musical Extravaganza, pentru care este solist-gazdă şi coordonator artistic. Proiectul este de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova. 

A început anul 2025 pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania, în Carmina Burana, lucrarea sa „semnătură,' în care a deschis şi stagiunea Filarmonicii Arad în luna octombrie, a trecut pe la Opera Naţională din Iaşi în „Văduva veselă 2.0' în regia lui Andrei Şerban şi derulează seria de concerte Musical Extravaganza

Este vocea inconfundabilă  pentru linia de tenor din Carmina  Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o usurinţă debordantă. Graţie manierei de interpretare  acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în  Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariţie aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

În luna octombrie va debuta pe prestigioasa scenă a Ateneului Român, în Concert la Curtea Imperială,' alături de Filarmonica George Enescu, în noiembrie este invitat în America Centrală în turneul Los Tres Tenores,' programat în cele mai importante oraşe din Honduras. 

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei' şi „Falstaff,' dar şi de premiera naţională a operei I Puritani,' de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculine. 

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian,  la  Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara, iar în anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: I Puritani' şi La Sonnambula,' ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică Messa di Gloria' de Rossini, dar şi în premiera europeană Traiano in Dacia.'

 În decursul vremii a interpretat rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: Rigoletto', Bărbierul din Sevilla', Elixirul Dragostei', Don Pasquale', pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, în Stabat Mater' de Rosinni,  Requiemul' de Mozart, „Oratoriul de Crăciun' de Bach şi „Lobesang' de Mendelssohn printre altele.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo Japonia, Zhuhai Opera House China, Auditoriumul din Zaragoza Spania, Steri Concert Hall Italia, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre – China, Opera Kaiserslautern Germania, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava. 

Foto credit: Musical Extravaganza

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum

Recomandari
Bucătăria franceză și noua direcție Bistro Patio
Advertorial
Bucătăria franceză și noua direcție Bistro Patio
TNB invitat în Polonia cu spectacolul-eveniment „Mary Stuart”, regizat de Andrei Șerban
Advertorial
TNB invitat în Polonia cu spectacolul-eveniment „Mary Stuart”, regizat de Andrei Șerban
THIAMIDOL®: Soluția inovatoare Eucerin împotriva petelor pigmentare
Advertorial
THIAMIDOL®: Soluția inovatoare Eucerin împotriva petelor pigmentare
Notino redefinește standardul de skincare în România: Descoperă gama ultra premium La Prairie
Advertorial
Notino redefinește standardul de skincare în România: Descoperă gama ultra premium La Prairie
Crocs Cozzzy Collection – confort absolut, stil inconfundabil
Advertorial
Crocs Cozzzy Collection – confort absolut, stil inconfundabil
Destinații de vacanță frecventate de români și aeroporturile unde se pierd cele mai multe bagaje + ce poți face pentru a te proteja
Advertorial
Destinații de vacanță frecventate de români și aeroporturile unde se pierd cele mai multe bagaje + ce poți face pentru a te proteja
Libertatea
Olga Barcari a spus motivul despărțirii de Cătălin Bordea: „S-a speriat și el, probabil”. Dezvăluirile făcute de concurenta de la Asia Express
Olga Barcari a spus motivul despărțirii de Cătălin Bordea: „S-a speriat și el, probabil”. Dezvăluirile făcute de concurenta de la Asia Express
Reacția lui Cornel Păsat, după ce soția ar fi plecat de acasă: „Mă aștept să primesc actele de divorț”. Bianca l-a părăsit
Reacția lui Cornel Păsat, după ce soția ar fi plecat de acasă: „Mă aștept să primesc actele de divorț”. Bianca l-a părăsit
Boala de care suferă Irinel Columbeanu. Irina, fiica lui, a confirmat în presa din SUA: „Am devenit convinsă că manifesta simptome”
Boala de care suferă Irinel Columbeanu. Irina, fiica lui, a confirmat în presa din SUA: „Am devenit convinsă că manifesta simptome”
Imagini de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Motivul pentru care sora actriței nu a venit să o conducă pe ultimul drum
Imagini de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Motivul pentru care sora actriței nu a venit să o conducă pe ultimul drum
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Olga Barcari a dezvăluit care e relația ei cu prezentatorul The Ticket. Ce spune concurente Asia Express despre Cătălin Bordea
Olga Barcari a dezvăluit care e relația ei cu prezentatorul The Ticket. Ce spune concurente Asia Express despre Cătălin Bordea
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși în ipostaze tandre. Ce au dezvăluit surse apropiate celor doi
Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși în ipostaze tandre. Ce au dezvăluit surse apropiate celor doi
Rochia transparentă nu a mai lăsat loc de interpretări. Cum a apărut Alexandra Stan la Bucharest Fashion Week
Rochia transparentă nu a mai lăsat loc de interpretări. Cum a apărut Alexandra Stan la Bucharest Fashion Week
Unica.ro
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe... aplicația Tinder
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe... aplicația Tinder
„Ori nu eram pregătit, ori Maica Sfântă m-a salvat”. Ce s-a întâmplat cu Cosmin Seleși. Prezentatorul TV a ajuns la spital
„Ori nu eram pregătit, ori Maica Sfântă m-a salvat”. Ce s-a întâmplat cu Cosmin Seleși. Prezentatorul TV a ajuns la spital
Deși se afișează cu mașini și genți de lux în spațiul public, casa Biancăi Drăgușanu nu e deloc cum ți-ai imagina! Imaginile din apartamentul ei au ajuns virale pe internet / FOTO
Deși se afișează cu mașini și genți de lux în spațiul public, casa Biancăi Drăgușanu nu e deloc cum ți-ai imagina! Imaginile din apartamentul ei au ajuns virale pe internet / FOTO
catine.ro
Cum poți curăța ușor un cuptor cu microunde, potrivit experților
Cum poți curăța ușor un cuptor cu microunde, potrivit experților
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025. Leii sunt atenți la deciziile pe care le iau. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025. Leii sunt atenți la deciziile pe care le iau. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Aceste zodii se bucură de noroc în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Aceste zodii se bucură de noroc în săptămâna 13 &#8211; 19 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
De ce e recomandat să eviți ultimul rând din avion? Iată ce spun experții în călătorii
De ce e recomandat să eviți ultimul rând din avion? Iată ce spun experții în călătorii
Mai multe din advertorial
Ținute de birou pentru toamna 2025: cum să arăți stylish și profesional în același timp?
Ținute de birou pentru toamna 2025: cum să arăți stylish și profesional în același timp?
Advertorial

+ Mai multe
Sofwave: Inovația în rejuvenarea facială pe care trebuie să o încerci
Sofwave: Inovația în rejuvenarea facială pe care trebuie să o încerci
Advertorial

+ Mai multe
Eleganță, atitudine și feminitate în modă
Eleganță, atitudine și feminitate în modă
Advertorial

Moda nu este doar despre haine, ci despre emoția pe care o transmiți prin prezență și detalii.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC