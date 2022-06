Tendinta acestui sezon: lookuri monocrome din colectia Levi’s Fresh

Levis readuce in garderoba fiecaruia colectia Fresh Produce, cu un twist ce evidentiaza tendintele secolului 21 – accentul cade pe o atitudine sustenabila, unde colorantii folositi provin din surse naturale, cum ar fi plantele.

Colectia Levis Fresh reinventeaza metodele traditionale de manufacturare. Prima inovatie e vizibila in sursa vopselelor folosite pentru colorarea articolelor vestimentare. Colorantii folositi sunt pe baza naturala, lucru care in mod firesc ar oferi niste nuante pamantii hainelor. Insa, Levis reuseste sa creeze o modalitate prin care aceste nuante sunt vibrante si expresive, precum piersica, lavanda, roz si galben. Tehnologia din spatele acestor coloranti a fost special conceputa pentru a necesita mai putine instrumente auxiliare si resurse umane, fara a compromite rezistenta si aspectul culorilor. Rezultatul este un proces de vopsire durabil si inovator. Toate vopselele folosite in cadrul colectiei avand un continut minim de plante sau minerale de 50%.

Economisirea apei reprezinta o alta prioritate a colectiei Levis Fresh. Dorindu-se ca aceasta colectie sa aiba un nivel de durabilitate cat mai ridicat cu putinta, tehnologia din spatele morilor de tesaturi folosite se concentreaza in jurul unui proces de osmoza inversa, care functioneaza pe baza apei reciclate provenita din procesarea umeda. Alte tehnici de economisire a apei au inclus vopsirea cu ultrasunete a fibrelor, colorantii pigmentati directi si vopsirea topurilor la spalatorii folosind apa reciclata si echipament econom din punct de vedere energetic.

Conceptul din spatele acestei colectii este despre look-uri monocromatice, fie in intregime, fie combinate intr-un mod cat mai creativ cu putinta. Articolele vestimentare care definesc colectia Levis Fresh sunt un blug 551Z Straight Crop si un Trucker de tip II in toate cele patru culori mentionate mai devreme. De altfel, se mai disting in colectie si o jacheta moale, supradimensionata, cu buzunar tip marsupiu; un pantalon scurt din twill plisat Levis XX Chino; un pantalon scurt Utility High Loose, o haina din bumbac cu buzunare, o rochie din denim pana la nivelul gambelor si o gama de tricouri Red Tab Vintage. Pentru a avea un look definit si complet, Levis include si palarii – un bucket hat din twill de bumbac si un beanie din tricot.

Nu in ultimul rand, un alt strop de nostalgie si culoare care ne intoarce pe toti cu gandul la colectia Fresh Produce din anii 1970 e reprezentata de faptul ca intreaga gama de produse include tab-uri speciale cu fructe si legume, o abordare alternativa a tab-urilor cu morcovi incluse in varianta originala.

Despre brandul Levis

Brandul Levis simbolizeaza stilul american clasic si cool fara efort. De la inventarea lor de catre Levi Strauss & Co. in 1873, blugii Levis au devenit una dintre cele mai recunoscute articole de imbracaminte din lume, captand imaginatia si loialitatea oamenilor de generatii. Astazi, portofoliul de marci Levis continua sa evolueze printr-un spirit de pionierat si inovator neobosit, care este de neegalat in industria de imbracaminte. Gama noastra de imbracaminte de blugi si accesorii de top este disponibila in peste 110 de tari, permitand persoanelor din intreaga lume sa-si exprime stilul propriu. Pentru mai multe informatii despre marca Levis, produsele si magazinele sale, va rugam sa vizitati levi.com.

