Ten frumos și sănătos la orice vârstă: 4 ingrediente folosite în produsele cosmetice care sunt benefice pentru piele

Există însă câteva ingrediente folosite în majoritatea produselor cosmetice, care prezintă beneficii semnificative asupra sănătății pielii, oferindu-i fermitate, strălucire și protecție împotriva factorilor dăunători.

Vitamina C

Vitamina C este unul dintre cele mai folosite ingrediente în produsele cosmetice, având beneficii în special în ceea privește îmbătrânirea pielii. Organismul uman nu produce vitamina C, motiv pentru care aceasta trebuie asimilată din alte surse. Pentru îngrijirea tenului, serumurile, precum și cremele aplicate local reprezintă o modalitate excelentă de a menține tenul neted, ferm, strălucitor și tânăr, vreme îndelungată.

Vitamina C este un ingredient puternic, care apare în numeroase produse antiîmbătrânire. Una dintre proprietățile de bază ale vitaminei C este că influențează nivelul colagenului din organism. Sinteza colagenului nu poate avea loc fără vitamina C, iar această proteină este importantă pentru menținerea elasticității și fermității pielii. Nivelul de colagen scade odată cu înaintarea în vârstă, dar și din cauza unor factori externi, precum expunerea la soare. Drept urmare, pielea devine mai puțin elastică și își pierde din fermitate. Vitamina C susține producția de colagen.

Totodată, vitamina C contribuie la netezirea ridurilor fine, la diminuarea cercurilor negre din jurul ochilor și la estomparea hiperpigmentării.

Glicerina

Un alt ingredient care contribuie la îmbunătățirea aspectului pielii și la întărirea barierei naturale de protecție este glicerina. Organismul este, așadar, mai bine protejat împotriva factorilor iritanți. Glicerina penetrează eficient straturile pielii și îi oferă o hidratare de lungă durată.

Folosită în numeroase produse cosmetice, precum Cicaderm Crema Bariera, glicerina are proprietăți antiiritante și antiinflamatoare, susținând sănătatea pielii și calmând iritațiile. De asemenea, glicerina protejează pielea împotriva infecțiilor și ajută la cicatrizarea rapidă a leziunilor superficiale. Nu în ultimul rând, glicerina asigură hidratare și confort pentru piele.

Acidul hialuronic

Acidul hialuronic se găsește, în mod natural, în organism, în special la nivelul ochilor, articulațiilor și al pielii. Este una dintre substanțele esențiale pentru sănătatea pielii, întrucât ajută la sinteza colagenului și reținerea apei. Cu cât resursele de acid hialuronic sunt mai mari, cu atât pielea este mai hidratată și își păstrează elasticitatea și strălucirea mai mult timp.

Însă, vârsta este unul dintre factorii care determină pierderea colagenului și a acidului hialuronic care se găsesc, în mod natural, în organism și e nevoie de suplimentare lor, pentru ca pielea să nu se deshidrateze.

Aloe Vera

Aloe vera este o plantă folosită frecvent în produsele cosmetice. Cea mai importantă componentă a planetei este gelul, folosit în special pentru tratarea arsurilor solare.

Cel mai adesea, produsele cu Aloe vera sunt aplicate local, fiind benefice, printre altele, pentru tratarea acneei, a dermatitei atopice, a rozaceei, dar și pentru vindecarea rapidă a rănilor sau tăieturilor de la nivelul pielii.

Întrucât are proprietăți antiinflamatoare, Aloe vera poate reduce durerea cauzată de răni. Datorită efectului antioxidant, încetinește procesul de îmbătrânire a pielii. Nu în ultimul rând, produsele care conțin Aloe vera susțin producția și eliberarea de colagen.

Combinațiile de ingrediente pot avea efecte adverse asupra sănătății pielii, de aceea este recomandată folosirea acestora ținând cont de recomandările specialiștilor.

Sursă foto: Unsplash

