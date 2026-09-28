TEAMBUILDING se întoarce. Partea a doua intră în cinematografe pe 5 octombrie

Homepage  / Advertorial
  de  Advertorial
TEAMBUILDING se întoarce. Partea a doua intră în cinematografe pe 5 octombrie

După succesul uriaș al primei comedii, văzută de peste un milion de spectatori în cinematografe, Micutzu, Anca Dinicu și gașca revin pe marele ecran. De data aceasta, teambuildingul trece granița, generațiile intră în competiție, iar inteligența artificială ajunge în mijlocul uneia dintre cele mai disfuncționale echipe din România.

Unul dintre cele mai mari fenomene ale cinematografiei românești recente revine pe marele ecran. Teambuilding 2, continuarea comediei care a adus peste un milion de spectatori în cinematografe, se lansează în toată țara pe 5 octombrie 2026.

La patru ani de la primul film, Horia Brenciu (Micutzu), Emil (Matei Dima), Lorena (Anca Dinicu) și colegii lor se întorc într-un nou teambuilding. Cu aceleași orgolii, rivalități și probleme de echipă, dar într-o lume a muncii care între timp s-a schimbat. Inteligența artificială a intrat în birouri, Generația Z are propriile reguli, iar diferențele dintre generații sunt mai vizibile ca niciodată. Și, pentru că un asemenea context nu putea fi rezolvat printr-un simplu meeting, compania îi trimite din nou în teambuilding. De data aceasta, în străinătate, adică în Republica Moldova.

De la un film la un fenomen

Lansat în 2022, primul Teambuilding a depășit rapid statutul unei comedii de succes și a devenit unul dintre cele mai urmărite filme românești de după 1990, cu peste un milion de spectatori în cinematografe. Filmul a transformat situații pe care milioane de români le recunoșteau din propria viață profesională, de la limbaj corporate și ședințe la rivalități între departamente și inevitabilele teambuildinguri, într-o comedie care a generat conversație, replici memorabile și un public masiv.

Succesul a trecut ulterior și granițele României, povestea Teambuilding fiind preluată și adaptată pentru alte piețe europene.

„După primul Teambuilding, cea mai mare provocare nu era să facem pur și simplu partea a doua. Primul film a avut o amploare pe care nu cred că putea să o anticipeze cineva și tocmai de aceea am simțit că trebuie să existe un motiv bun pentru care personajele astea se întorc. Au trecut patru ani, s-a schimbat foarte mult lumea în care lucrăm și ni s-a părut că avem din nou suficient material încât să râdem de noi. De fapt, ideea filmului a pornit de la felul în care sănătatea noastră mentală este pusă la încercare la birou, uneori până la limită. AI-ul, diferențele dintre generații și felul în care ne raportăm astăzi la job au intrat firesc în universul Teambuilding. Am vrut un film mai mare, dar care să păstreze exact lucrul care a funcționat prima dată: să te uiți la personaje și să spui «îl știu pe omul ăsta»', spune Matei Dima, scenarist și producător al filmului.

Teambuilding 2026: AI, Gen Z și eterna problemă de a lucra împreună

Teambuilding 2 pornește de la o realitate foarte actuală: felul în care muncim se schimbă mai repede decât reușim noi să ne schimbăm. Inteligența artificială promite să transforme joburi, Generația Z vine cu o relație diferită cu munca, iar companiile încearcă în continuare să rezolve probleme complicate cu meetinguri, prezentări și, inevitabil, câte un teambuilding.

Horia și gașca primesc o nouă provocare profesională. Numai că, înainte să poată convinge pe cineva că sunt pregătiți pentru viitor, trebuie să demonstreze că sunt capabili să funcționeze ei înșiși ca echipă. Așa începe un nou teambuilding, organizat de această dată într-un resort viticol din Republica Moldova, unde se întâlnesc echipe, generații și filosofii de viață foarte diferite. 

Cred că oamenilor le-a plăcut primul film și pentru că personajele nu erau niște personaje abstracte. Toți am lucrat cu un Horia, un Emil sau o Lorena. Poate chiar am fost unul dintre ei la un moment dat. Acum îi găsim câțiva ani mai târziu, într-o lume care vorbește despre AI, Gen Z și despre cum o să arate munca în viitor, dar oamenii au rămas la fel de complicați. Și de aici vine foarte mult din comedie. Tehnologia evoluează fantastic. Noi… mai vedem', spune Cosmin Nedelcu – Micutzu.

Gașca se întoarce. Și nu vine singură.

Teambuilding 2 îi readuce împreună pe Cosmin Nedelcu – Micutzu, Matei Dima, Anca Dinicu, Anca Munteanu, Vlad Ianuș și Nicu Banea, alături de Șerban Pavlu, Ștefan Iancu și Bogdan Iancu.

Distribuția se extinde și dincolo de România. O parte dintre filmări au avut loc la Castel Mimi, în Republica Moldova, iar în film apar și actorii Ion Liulică, Emily Istrate și Tatiana Saenco, alături de Antonia Scutaru, Dan Pughineanu, Alex Mîrnea, Beatriz Kondeva, Ștefan Voicu, Tudor Costina și Diana Ille.

„A fost foarte mișto să ne întoarcem la personajele astea după patru ani. Există deja o istorie între ele și există o relație pe care publicul o știe, așa că nu mai pornești de la zero. Dar tocmai asta îți permite să mergi mai departe și să le pui în situații noi. Iar când ne-am reunit pe set, energia dintre noi s-a întors aproape instantaneu. Doar că de data asta universul e mai mare, sunt personaje noi și suficient de multe lucruri care se pot întâmpla prost. Ceea ce, pentru o comedie, e ideal', spune Anca Dinicu.

Regia este semnată de Letiția Roșculeț, după un scenariu scris de Alex Coteț și Matei Dima, iar producția este realizată de Matei Dima și Alexandra Hash, prin Vidra Productions. Pentru noul film, universul familiar din prima parte se deschide către personaje, generații și contexte noi, fără să piardă satira care a stat la baza succesului Teambuilding.

„Nu ne-am propus să repetăm primul film. Am vrut să păstrăm ADN-ul lui, ritmul, personajele și tipul acela de umor foarte recognoscibil, dar să construim o lume nouă în jurul lor. Mi-a plăcut foarte mult ideea de a pune aceste personaje într-un context în care toată lumea vorbește despre schimbare, tehnologie și viitor, în timp ce ele continuă să se lupte cu niște probleme profund umane: ego, competiție, apartenență, nevoia de validare. Și, evident, cu ceilalți colegi', spune regizoarea Letiția Roșculeț.

În perioada 28 septembrie – 4 octombrie, companiile pot achiziționa pachete corporate pentru a vedea Teambuilding 2 în avanpremieră,  înaintea lansării oficiale din 5 octombrie. Filmul devine astfel o ocazie de întâlnire pentru echipe, angajați, clienți sau parteneri, într-un cadru informal și diferit de experiențele corporate obișnuite. 

„Teambuilding 2 intră în cinematografele din toată țara pe 5 octombrie 2026.

Despre film

Titlu: Teambuilding 2
Gen: Comedie
Durată: 110 minute
Rating: N15
Regie: Letiția Roșculeț
Scenariu: Alex Coteț, Matei Dima
Producător: Alexandra Hash
Casă de producție: Vidra Productions
Distribuție: Anca Dinicu, Cosmin Nedelcu – Micutzu, Matei Dima, Anca Munteanu, Vlad Ianuș, Nicu Banea
Lansare în cinematografe: 5 octombrie 2026

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Flori pentru fiecare ocazie: idei practice de la Maison Dadoo
Advertorial
Flori pentru fiecare ocazie: idei practice de la Maison Dadoo
Dragă improvizație financiară, a fost  frumos. Ne despărțim.
Advertorial
Dragă improvizație financiară, a fost  frumos. Ne despărțim.
Interviu Carmina Fusté, Managing Director, Philip Morris România
Advertorial
Interviu Carmina Fusté, Managing Director, Philip Morris România
Oddly enough
Advertorial
Oddly enough
Când spațiul mic devine cel mai frumos colț din casă
Advertorial
Când spațiul mic devine cel mai frumos colț din casă
Fashion emergency? 5 situații în care o pereche de pantofi cu toc te scoate instant din impas
Advertorial
Fashion emergency? 5 situații în care o pereche de pantofi cu toc te scoate instant din impas
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Antena 1
Cine este Anna Lewandowska, soția starului Poloniei. Este femeie de afaceri și a câștigat zeci de medalii în karate
Cine este Anna Lewandowska, soția starului Poloniei. Este femeie de afaceri și a câștigat zeci de medalii în karate
Program TV Antena 1. Polonia vs. Romînia, vineri, de la 21:45, live pe Antena 1 și AntenaPLAY. Când se difuzează Insula Iubirii
Program TV Antena 1. Polonia vs. Romînia, vineri, de la 21:45, live pe Antena 1 și AntenaPLAY. Când se difuzează Insula Iubirii
Noi detalii în cazul Emei Uta. Ce a transmis Poliția după ce make-up artista și-a reclamat fostul iubit
Noi detalii în cazul Emei Uta. Ce a transmis Poliția după ce make-up artista și-a reclamat fostul iubit
Maria de la Mireasa a izbucnit în lacrimi de ziua ei. Ce mesaj a primit de la tatăl ei, care a refuzat să intre în direct
Maria de la Mireasa a izbucnit în lacrimi de ziua ei. Ce mesaj a primit de la tatăl ei, care a refuzat să intre în direct
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Apa, primul pas în rutina de îngrijire
Apa, primul pas în rutina de îngrijire
Advertorial

Alegem cu grijă crema pe care o aplicăm pe ten sau șamponul cu care ne spălăm părul, dar rareori ne gândim la apa pe care o folosim. SHIFT Aroma schimbă perspectiva, printr-un sistem de duș conceput special pentru a avea grijă de pielea noastră.

+ Mai multe
7 soluții simple pentru o casă care miroase mereu plăcut
7 soluții simple pentru o casă care miroase mereu plăcut
Advertorial

+ Mai multe
Fotografiile de nuntă: cum să arăți natural și să nu regreți nimic când te uiți la album
Fotografiile de nuntă: cum să arăți natural și să nu regreți nimic când te uiți la album
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC