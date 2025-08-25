Sustenabilitate, artă și modă responsabilă: Privé Fashion Events revine pe 18 septembrie

Privé Fashion Events, proiectul de design vestimentar și arte vizuale care promovează moda ca formă de cultură și mesaj social, revine pe 18 septembrie 2025 cu cea de-a IX-a ediție, într-un cadru exclusivist: Terasa Congress Hall, Palas Iași.

„Evenimentul propune mai mult decât un show de modă – este un manifest vizual pentru sustenabilitate, slow fashion și consum responsabil, într-o industrie care este, în acest moment, al doilea cel mai poluant sector la nivel mondial. Sub tema «Un manifest sub clar de lună», această ediție pune în lumină creațiile realizate în ateliere, în condiții etice, de designeri care aleg să creeze cu sens, nu cu viteză.', spune fondatoarea proiectului, Viorela Dimici.

Privé Fashion Events își asumă misiunea de a educa și inspira publicul să pună valoare pe piesele create cu grijă și respect pentru om și mediu. Ne dorim să contribuim la schimbarea percepției despre modă: dintr-un mecanism de consum rapid într-o platformă pentru expresie, identitate și responsabilitate.

Scena va fi reconfigurată într-un spațiu imersiv, unde o lună imensă amplasată pe catwalk va însoți fiecare moment artistic.

Evenimentul va include și o expoziție de artă contemporană, cu lucrări semnate de artiști consacrați precum Felix Aftene, Vladlen Babcinețchi și Dragoș Pătrașcu. O parte dintre sculpturi vor depăși spațiul expozițional și vor pătrunde în scenografia show-ului, fiind amplasate pe traseul de defilare.

Invitat special: Edward Aninaru

Și în acest an, Privé îl are ca invitat special pe Edward Aninaru – fotograf de modă și regizor stabilit în Los Angeles, cunoscut pentru colaborările cu Celine Dion, dar și cu publicații internaționale precum Vogue, Harpers Bazaar, ELLE, Glamour și Marie Claire.

Printre invitați se numără și creatoarea de modă spaniolă Duly Romero, o prezență internațională importantă, distinsă cu premiul „El Sueño de Madrid' și inclusă în topul celor 50 de designeri latino-americani recunoscuți de Casa América. Colecțiile sale au fost prezentate pe podiumuri atât naționale, cât și internaționale, inclusiv în Statele Unite, Costa Rica și Spania.

Ediția a IX-a reunește designeri din România, Republica Moldova și Spania, care vor prezenta colecții ready to wear. Lista designerilor include:

DULY ROMERO

La Privé, Duly Romero va prezenta colecția sa haute couture „El Valor de las Musas', un omagiu adus metamorfozei feminine. Această colecție reprezintă o evoluție artistică și personală. Fiecare creație ia naștere dintr-un loc al autenticității, explorând frumusețea care răsare după tăcere, rană sau așteptare. Volumetriile devin îmbrățișări, texturile evocă cicatrici care înfloresc, iar detaliile vorbesc despre libertate, renaștere și adevăr. „Valoarea Muzelor' este o exaltare a sufletului feminin. O invitație de a ne redescoperi propria muză.

TUDOR HALAȚIU

Viziunea designerului Tudor Halațiu pornește dintr-o convingere profundă în puterea transformatoare a hainelor. Pentru el, brandul personal nu este doar o formă de expresie estetică, ci un instrument prin care oamenii pot accesa versiuni mai înalte ale propriei identități. Crede că piesele semnate de el nu doar îmbracă trupul, ci luminează prezența celui care le poartă – redând încredere, curaj, feminitate sau autoritate, în funcție de ceea ce fiecare are nevoie să exprime într-un anumit moment al vieții. Inspirația pentru această colecție a venit dintr-un fir de gândire început încă de anul trecut – un concept care nu a apărut brusc, ci s-a sedimentat treptat, odată cu parcursul său personal. A fost un an de construcție interioară, în care Tudor Halațiu a simțit că își crește brandul în direcția dorită – organic, asumat, în acord cu cine este acum. Această perioadă l-a inspirat să vorbească, prin haine, despre procesul real al evoluției: un drum marcat de etape dificile, îndoieli, muncă tăcută, dar și momente de claritate și reușită. Colecția reflectă tocmai acest contrast: între fragilitate și forță, între întuneric și lumină, între începuturi nesigure și forma finală care confirmă că fiecare pas a avut un rost. Este, în esență, o celebrare sinceră a drumului parcurs – nu doar a destinației.

RAMELLE

RAMELLE – un brand născut din pasiune pentru modă și artă, fondat în 2014 de către Ramona Mihaela. Încă de la început, fiecare creație a purtat o amprentă profund personală – pictată manual, cu detalii care evocau emoție și unicitate. Astăzi, RAMELLE îmbrățișează un design arhitectural subtil, cu linii minimaliste și siluete care pun în valoare eleganța naturală a femeii. Este un brand care creează piese atemporale, menite să transforme momentele simple în experiențe memorabile. Colecția The JOURNEY' este o celebrare a femeii autentice – aceea care s-a regăsit pe sine, care nu a renunțat în fața obstacolelor și care își lasă amprenta oriunde pășește. O colecție despre mișcare, transformare și forță interioară – despre alchimia experiențelor personale convertite în grație, încredere și putere creatoare.

MAISON YVONNE

Noua colecție LA RAGE semnată MAISON YVONNE este un strigăt visceral, o răzvrătire în șoaptă, un protest poetic. Inspirată de romanul distopic The Handmaids Tale al scriitoarei Margaret Atwood și de realitatea tulburătoare a cazurilor de femicid din România — atât cele recente, cât și cele trecute, adesea uitate sau ignorate de presă — LA RAGE devine un act de revoltă. Într-o societate care încă banalizează violența împotriva femeilor, această colecție cere o schimbare profundă, de mentalitate și structură. Pentru MAISON YVONNE , moda nu e un simplu mijloc estetic, ci un limbaj. Un mod de a scrie cu acul și firul ceea ce cuvintele uneori nu pot striga. Colecția LA RAGE nu cere permisiune. E o colecție care denunță, e un altar dedicat celor reduse la tăcere. E doliu transformat în armură și furie transformată în siluetă.

BY SOBOL

Brandul By SOBOL, fondat în 2018 de Alexei Sobol, aduce în prim-plan o viziune artistică profundă, unde fiecare piesă vestimentară sau accesoriu este purtător de sens. Îmbinând înțelepciunea ancestrală cu o estetică contemporană, creațiile By SOBOL sunt dedicate celor care caută unicitatea, simbolismul și o legătură autentică cu arta. În cadrul Privé Fashion Events, designerul va prezenta colecția Inward Treasures – o călătorie în profunzimea ființei. Fiecare om este un ocean – nemărginit, plin de lumină și mister. În adâncurile noastre se ascund amintiri, vise, înțelepciune, durere și frumusețe. Inward Treasures propune o selecție de look-uri unice, născute la granița dintre poetica subacvatică și high fashion. O colecție capsulă care explorează conexiunea dintre om, emoție și artă.

CONCEPT A TROIS

Sovereign Seduction' este un omagiu adus femeii moderne care nu cere permisiunea să strălucească – și nici scuze pentru cine este. O colecție de 10 ținute statement, gândite pentru podium, care îmbină forța cu rafinamentul, senzualitatea cu controlul. Siluete sculptate, tăieturi îndrăznețe și texturi luxuriante conturează imaginea unei femei care intră într-o încăpere și cucerește fără efort. Fiecare piesă este o declarație: despre încredere, despre putere personală, despre libertatea de a fi sexy în propriile reguli. Sovereign Seduction' nu este despre a seduce pentru validare – ci despre a seduce pentru că poți.

MAISON CHOUCHOU

Maison Chouchou este un brand care redefinește ideea de haină ca operă de artă – o formă de expresie purtabilă, nu doar o piesă vestimentară. Fiecare jachetă și fiecare palton unicat sunt construite cu precizie arhitecturală și sensibilitate instinctivă, gândite să îmbrace nu doar corpul, ci și starea de spirit a femeii care le poartă. În universul Maison Chouchou, timpul curge altfel: în ritmuri lente, al creației conștiente – o pledoarie pentru slow fashion și sustenabilitate autentică. Nimic nu se risipește: fiecare rest de material își recâștigă identitatea prin compoziții grafice, tăieturi intuitive și desene care transformă surplusul în poveste. Piesele sunt sculptate în materiale nobile, cu o atenție obsesivă pentru detaliu, menite să trăiască alături de tine. Maison Chouchou nu urmează tendințele, ci propune o estetică atemporală, poetică, în care haina devine prelungirea sinelui. Colecția prezentată la Privé Fashion Events este o meditație în mișcare – un tablou viu traversat de ecouri marine și forme organice inspirate din natură, vegetație și elemente acvatice. Ghidată de lumina lunii, colecția explorează feminitatea în ritmuri lente și senzoriale – de la siluete fluide până la nuanțele care curg: roșu aprins, fucsia, bleu ciel și bleumarin. Este o compoziție vie, unde instinctul creativ se împletește cu forțele naturii – o invitație la reconectare cu ritmul interior, cu peisajele interioare, cu frumusețea discretă care persistă.

LUCCI

LUCCI este un brand contemporan de modă dedicat femeii moderne, care își exprimă eleganța prin atitudine și stil. Colecția LUCCI reflectă linii moderne, croieli minimaliste și siluete îndrăznețe, menite să evidențieze și să celebreze feminitatea în toată puterea ei. De la sacouri structurate, rochii elegante, până la piese statement, LUCCI combină designul sofisticat cu funcționalitatea, adresându-se femeii care își cunoaște valoarea și vrea să inspire prin prezență. Made to empower. Designed to seduce.

CONTRADRAFT

CONTRADRAFT este un brand conceptual aflat la granița dintre artă și modă, care propune un limbaj vestimentar ironic, hibrid și profund personal. Colecția capsulă explorează transformarea gândurilor în materie, prin siluete unisex, intervenții scrise sub formă de fraze ironice și imprimeuri inspirate din seria de picturi care a stat la baza narativului vizual al acestei ediții. În centrul expresiei vizuale se află „omulețul' – elementul recurent al brandului, redat printr-un umor critic. CONTRADRAFT nu produce doar haine, ci activează idei, stări și manifestări care invită la reinventare și conștientizare.

vishisku

vishisku este un brand care transformă moda într-o platformă de manifest – estetic, social și tehnologic. Născut dintr-o viziune sustenabilă și experimentală, brandul mizează pe materiale eco-friendly, fără risipă și execuție manuală, într-o pledoarie radicală pentru autenticitate și conștiință ecologică. Fiecare piesă semnată vishisku este lucrată cu o precizie obsesivă, unde cusătura devine simbol, iar forma – mesaj. Inspirat de energia Londrei și de contrastul dintre tradiție și viitor, brandul propune o estetică îndrăzneață, în culori vibrante, non-culori și patternuri sofisticate. Colecția pregătită pentru Privé Fashion Events este o fuziune între misticism și technical fashion – un discurs vizual unde streetwear-ul avangardist se împletește cu influențe cyber punk și accente conceptuale. Un exercițiu de imaginație purtat pe corp, în care fiecare piesă devine un totem personal al generației urbane care trăiește între real, digital si streetawer.

vishisku nu creează haine! Creează o comunitate. Un spațiu de întâlnire între artă, modă, tehnologie și expresie de sine.

CHOUETTE COUTURE

În inima Chouette Couture se află convingerea că eleganța adevărată vine din curajul de a fi diferit. Dame Distinguée înseamnă onorarea spiritului unic, care îmbrățișează farmecul etern al feminității. Creațiile Chouette armonizează detaliile îndrăznețe cu liniile rafinate, asigurându-ne că fiecare rochie este atât o declarație, cât și o reflectare a individualității feminine.

POISON

Brandul Poison va prezenta o colecție care transcende epocile, în cadrul noii ediții Privé Fashion Events, intitulată „La Dame Noire & La Dame Blanche', noua colecție fiind completată de pălării semnate de brandul Julie Jou. Această colecție este un omagiu adus eleganței clasice și forței feminine. Inspirată de rafinamentul secolului XX și de siluetele iconice ale cinematografiei de epocă, fiecare ținută îmbină contrastele alb-negru într-un dans subtil al autorității și grației. Texturile luxoase, capele sculpturale, corsetele fine și croiurile impecabile conturează o estetică ce evocă noblețea aristocratică, reinterpretată într-o cheie contemporană, cu atitudine și încredere. Fiecare piesă spune povestea unei femei care domină spațiul prin tăcere, stil și prezență. „La Dame Noire & La Dame Blanche' nu este doar o colecție, ci o declarație: puterea autentică izvorăște din eleganță.

JULIE JOU

Fiecare pălărie Julie Jou este realizată cu pasiune și atenție la detalii, folosind materiale de cea mai înaltă calitate și tehnici tradiționale, pentru a crea accesorii unice, durabile și pline de caracter. În cadrul spectacolului de modă Privé, Julie Jou va completa cu pălării elegante colecția prezentată de brandul Poison. Modelele semnate Julie Jou sunt expresii autentice de originalitate – o fuziune între eleganța clasică și accentele moderne. Materialele atent selecționate asigură confort sporit și o rezistență remarcabilă în timp. Fiecare pălărie este lucrată manual, transformând fiecare piesă într-o veritabilă operă de artă. Colecțiile acoperă o paletă largă de stiluri și ocazii – de la ținute casual la apariții elegante, de la zile însorite la evenimente speciale.

NOUVELLE BY LUCIANA

Nouvelle by Luciana este un brand românesc complex, fondat în 2012, dedicat eleganței contemporane, cu accent pe linii curate, volume rafinate și materiale de calitate. Fiecare colecție reflectă o estetică atent gândită, în care feminitatea se exprimă natural, fără artificii, prin croiuri echilibrate și detalii subtile. Pentru această ediție Privé Fashion Events, Nouvelle propune o selecție de zece piese speciale, atent construite, care îmbină confortul cu un aer sofisticat. Ținutele sunt gândite pentru femeia care își definește stilul prin încredere, selecție și stare de bine, fără a renunța la expresivitate și personalitate. Conceptul colecției rezonează cu tema evenimentului – o pledoarie pentru naturalețe și esențial – punând în prim-plan o eleganță tăcută, dar asumată. Fiecare apariție propune o estetică sinceră, caldă, construită în jurul ideii de echilibru și prezență, într-un ritm stilistic care nu urmează tendințele, ci propria viziune.

RAMONA SCRIPCARU DESIGN

Fondat în 2019, Ramona Scripcaru Design este un brand românesc de design vestimentar care celebrează feminitatea autentică, rafinamentul și expresia personală prin piese create pe comandă. Fiecare articol este realizat cu grijă și atenție la detalii, astfel încât să reflecte nu doar frumusețea estetică, ci și personalitatea celei care îl poartă. Brandul oferă o gamă largă de piese vestimentare: de la rochii de zi la rochii elegante pentru ocazii speciale, rochii de mireasă, precum și costume personalizate pentru ținute business sau casual, compuse din sacouri, veste, pantaloni, fuste și cămăși, dar și ținute nonconformiste. Brandul se remarcă prin croiuri unice și detalii sofisticate, creând o experiență vestimentară completă, unde confortul, stilul și eleganța se întâlnesc într-un echilibru perfect. Colecția ,,Reflexii' combină eleganța misterioasă, strălucirea nocturnă și elementele supradimensionate. Ținutele sunt versatile, cu detalii atent lucrate, drapaje dinamice, linii fluide, texturi diafane, dar și ținute care au la bază corsetul. Produsele sunt realizate din țesături fine, precum dantela Chantilly, tafta Duchesse, crep imperial, opulent, mătase lichidă, catifea, tulle, organza, jerse metalizat, broderii luxuriante cu paiete, perle, cristale și pietre semiprețioase, în nuanțe de negru, auriu, argintiu, nude, ivoire. Punctele forte ale colecției sunt reprezentate de accente florale lucrate manual, funde supradimensionate, aplicații tip oglindă și aplicații metalice.

RODICA NICOV X SĂLCUȚA

Rodica Nicov, una dintre cele mai apreciate creatoare de modă din Republica Moldova, reinterpretează portul tradițional românesc cu o forță vizuală aparte. Inspirată de ia și catrința autentică, dar cu un spirit rock inconfundabil, creațiile sale combină feminitatea cu atitudinea. O femeie care poartă Rodica Nicov nu doar se îmbracă, ci afirmă cine este: ancorată în rădăcini, dar cu o minte liberă și vizionară. La Privé Fashion Events, Rodica Nicov va prezenta o colecție susținută de Vinăria Sălcuța – un partener care împărtășește aceleași valori: respect pentru tradiție, rafinament și dorința de a duce mai departe identitatea autentică, colecția fiind un omagiu adus tradiției trăite cu pasiune și atitudine.

Privé Fashion Events este o inițiativă independentă care a crescut organic, susținând designerii, brandurile de atelier și artiștii care aleg o voce distinctă. Evenimentul contribuie la consolidarea poziției Iașului ca oraș creativ și cultural, atrăgând atenția publicului și presei din România și din afara țării.

