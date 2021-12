Superstarul hollywoodian Milla Jovovich devine noul ambasador Johnnie Walker, care se alătură mișcării internaționale „The Walkers”

Johnnie Walker, marca de Scotch Whisky nr. 1 la nivel mondial, anunță colaborarea cu Milla Jovovich, o femeie progresistă, care se alătură mișcării The Walkers' inițiate anul acesta de brand.

Milla Jovovich este al doilea star care se alătură campaniei internaționale intitulate The Walkers', după ce recent Johnnie Walker a încheiat un parteneriat cu actorul câștigător de Oscar Adrien Brody.

Videoclipul regizat de Paul W.S. Anderson prezintă un nou capitol al campaniei The Walkers' și îmbină caracterul dinamic și vibrant al Millei Jovovich cu energia elegantă și exclusivă a mărcii. Johnnie Walker Black label este simbolul ei de-a lungul întregii experiențe, atât din punct de vedere filozofic, cât și vizual. Experiența cinematografică stilizată inspirată de povestea personală a Millei este o călătorie dinamică, în continuă evoluție, surprinsă într-o singură mișcare perfectă a camerei.

Povestea clipului este inspirată de tenacitatea și forța oamenilor din Europa de Est, care nu au nimic de demonstrat, dar care au determinarea de a continua să meargă mai departe, în ciuda obstacolelor istorice. Solidari cu alte activări și experiențe locale, Milla și Johnnie Walker își propun să inspire oamenii să meargă mai departe, să socializeze cu încredere și să emane pozitivitate, curaj și entuziasm.

Clipul campaniei poate fi vizionat aici:

„Asistăm la o transformare globală fără precedent', spune Milla Jovovich. „În vremurile în care trăim, atitudinea pozitivă, reziliența și curajul de a continua călătoria sunt esențiale. Și eu întâmpin provocări, dar la fel ca Johnnie, prefer să merg mai departe. Îmi dau seama că, atunci când merg mai departe, ceilalți walkers' mi se alătură, iar împreună suntem mai puternici'.

La fel ca povestea brandului Johnnie Walker, povestea Millei nu a fost niciodată despre a alege un drum bătătorit, ci despre a merge mai departe, dincolo de zona de confort, depășindu-și limitele. Milla este o actriță care a făcut carieră la Hollywood, cu rădăcini est-europene, mamă a trei copii, supermodel, designer de modă, cântăreață și persoană publică – ea inspiră Walker-ul din fiecare. Nu renunță niciodată, luptă cu pasiune, promovează o abordare pozitivă prin toate acțiunile sale.

„Johnnie Walker nu a fost niciodată despre a alege drumurile știute. Fondatorul brandului Johnnie Walker nu credea în viața definită de reguli. El știa că lucrurile mărețe nu se petrec în linie dreaptă. Progresul are loc atunci când accesezi căi neașteptate, când ești dispus să ignori limita și să riști totul în timp ce mergi spre propriile tale frontiere îndrăznețe. În clipul dedicat campaniei, cu Milla Jovovich în rol principal, povestea atinge o nouă direcție captivantă și inspirațională: Less Talking, Keep Walking', declară DoraAnna Fejes, Senior Brand Manager categoria whisky din cadrul companiei Diageo Europa de Est.

Johnnie Walker este whisky-ul numărul 1 la nivel mondial în categoria whisky scotch (IWSR 2019) și este prezent în peste 180 de țări din întreaga lume. Povestea brandului a început acum 200 de ani, continuându-și de atunci excelența în arta blending-ului. Gama de whisky-uri elegante, premiate, include în prezent Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label, 18 ani și Blue Label și ajunge la 19 milioane de cutii vândute anual (IWSR 2018), ceea ce face din Johnnie Walker cel mai popular Scotch Whisky din lume.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro