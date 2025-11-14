Succesul începe când se termină frica! Pe 18, 19 și 20 noiembrie, profesioniștii care pun România în mișcare se întâlnesc la Zilele Biz 2025

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 14.11.2025, 20:08,  de  Advertorial
Succesul începe când se termină frica! Pe 18, 19 și 20 noiembrie, profesioniștii care pun România în mișcare se întâlnesc la Zilele Biz 2025

Cel mai puternic eveniment de business din România se desfășoară pe 18, 19 și 20 noiembrie, la Terra Events din București. De 25 de ani, Zilele Biz modelează mediul de afaceri românesc și îl conectează la piețele și tendințele internaționale. Zilele Biz 2025 oferă întâlnirea cu peste 100 de speakeri de top, un schimb autentic de informații, networking valoros și insighturi utile profesioniștilor.

18 noiembrie este ziua dedicată ENTREPRENEURSHIP & LEADERSHIP, ziua de miercuri, 19 noiembrie, este rezervată INNOVATION & MARKETING, iar joi, 20 noiembrie, este ziua SUSTAINABILITY & CSR, dar și pentru Gala Biz Sustainability Awards.

„Anul acesta împlinim 25 de ani de când realizăm maratonul Zilele Biz, 25 de ani de când reunim, creștem și consolidăm comunitatea de business din România. Toți marii CEO și profesionistii din business au fost la festivalul de business al României.

Arc peste ani, și la Zilele Biz 2025 continuăm tradiția de a reuni pe cei care pun România în mișcare. Anul acesta tema este curajul. Foarte multi manageri s-au speriat de situația politică și au pus frână, iar frica a parazilat multe domenii. Ca de fiecare dată, noi înfruntăm provocările și tot noi trebuie să depășim frica. Pentru că businessul și succesul încep când se termină frica!', punctează Marta Ușurelu, owner Biz.

Succesul începe când se termină frica! 

Sloganul sub care se desfășoară Zilele Biz 2025 este „Succesul începe când se termină frica'. Pentru a ajunge la succes, antreprenorii trebuie să transforme frica în motivație și să vadă provocările ca pe oportunități de creștere. Zilele Biz oferă exemple concrete la profesioniști și businessuri care au depășit frica, au inovat, s-au reinventat și au atins performanța.

ENTREPRENEURSHIP & LEADERSHIP la ZILELE BIZ 2025: Decizii curajoase în business

Ziua dedicată ENTREPRENEURSHIP & LEADERSHIP începe la ora 9:00 cu înregistrarea participanților și oportunități de networking relaxat. 

Cum iau liderii decizii într-o lume în care volatilitatea economică, AI, schimbările culturale și geopolitice rescriu constant regulile jocului? Cum se transformă leadership-ul atunci când frica nu mai este un obstacol, ci un catalizator al curajului? Ce rezervă viitorul pentru leadership și management? Acestea, dar și altele, sunt câteva dintre temele sub care vor sta discuțiile și prezentările marți, pe 18 noiembrie, la Terra Events. 

Printre speakerii care vor urca marți pe scena Zilele Biz 2025 se vor afla Corneliu Bodea (CEO, Adrem), Tal Lahav (CEO, SIXT Always Yes), Emma Zeicescu (Director Communications, Philip Morris România), Cristina Sindile (Director Executiv Companii, Banca Transilvania & Membru în Consiliul de Administrație BT Mic), Alina Stancu Bîrsan (Partener și Head of Corporate and M&A, Filip & Company), Adrian Dobre (CEO și fondator, Klarwin), Otilia Pețu (Fondatoare, NOA), Ovidiu Ghiman (CEO, Metaminds), Adrian Danciu (Senior Regional Director – South Eastern Europe, Fortinet), David Coÿne (CEO, EasyDo), Radu Nemeș (Managing Partner, ONV LAW), Denisa Tache & Nick Tache (Fondatori, The Elements Luxury Boutique SPA & Maestro Pizza), Andreea Talpoș (Director Resurse Umane, Salt Bank), Leonard Gilbert Fieraru (CEO, eduJOBS), Dragoș Anastasiu (Antreprenor), Arhip Pogurski (Fondator & CEO, GURSK), Michael Kaiser (Director Comercial, Sezamo România), Radu Timiș Jr. (Owner, Cris TIM), Gabriela Bereș (Central & Eastern Europe Managing Director, Puratos Group), Radu Savopol (Cofondator, 5 to go), Andreea Minuță (Director Executiv, Divizia de Abonamente, Rețeaua de sănătate Regina Maria), Florentin Avădanei (Fondator și Co-CEO, Goldbach Group), Radu Dumitrescu (Fondator și CEO, Stadio Hospitality). 

Ultimele locuri pentru înscrierea la Zilele Biz 2025 pentru Ziua de ENTREPRENEURSHIP & LEADERSHIP sunt disponibile la adresa zilelebiz.ro/inscriere.

INNOVATION & MARKETING la ZILELE BIZ 2025: Creativitate care sparge tipare în business

Miercuri este ziua INNOVATION & MARKETING la Zilele Biz 2025. De la ora 9:00 participanții sunt așteptați la Terra Events pentru o experiență intensă de învățare și cunoaștere care oferă acces la lecții din industrii care rescriu regulile jocului. Transformarea media din ultimii ani va avea parte de o sesiune dedicată cu unii dintre cei mai influenți oameni din industrie. Într-o lume a algoritmilor și a fragmentării atenției, cum își păstrează relevanța jurnaliștii, editorii și creatorii de conținut? Cum se redefinește influența și încrederea într-un peisaj media dominat de zgomot și viteză? Acestea, dar și altele, își vor găsi răspunsurile la Zilele Biz 2025. 

Pe scena Zilele Biz 2025 vor urca miercuri, printre alții, Radu Georgescu (Chairman, SeedBlink), Diana Ardelean (Director Executiv, ROTSA), Alex Kis (Cofondator & CEO, RentNBuy), Andrei Pitiș (Antreprenor în serie, Cofondator & CEO, Genezio), Alexandra Moisescu (Marketing Manager, 5 to go), Ioana Mârzac-Sigarteu (Communications & CC Manager, Samsung), Sergiu Neguț (Cofondator FintechOS & Angel Investor), Rareș Bănescu (Fondator, theMarketer), Adrian Păsărică (Marketing Director, Orkla Foods România), Laura Mihăilă (Director Marketing & Comunicare, Raiffeisen Bank România), Anca Miron (Head of Dairy Beyond Functionals Brands, Central Eastern Europe, Danone), Corina Stanciu (Co-Owner, g7), Matei Dima (Regizor, Actor, Scenarist și Producător), Alexandra Hash (General Manager, Vidra Productions), Răzvan Acsente (Chief Marketing Officer, eMAG România, Bulgaria & Ungaria), Victor Teioșanu (Marketing Director, Bergenbier (Molson Coors)), Simona Panait (Marketing & Online Director, Samsung Electronics România & Bulgaria), Diana Tănase (Head of Marketing, Mastercard România), Monica de Romeo (Marketing Director, MedLife), Andreea Dumitru (Chief Marketing Officer, Hagag Development Europe), Dragoș Stanca (Cofondator, Thinkdigital), Andrei Bereanda (Managing Director, Ringier România), Cristina Sava (Marketing Director, Kanal D România).

Ultimele locuri pentru înscrierea la Zilele Biz 2025 pentru Ziua de INNOVATION & MARKETING sunt disponibile la adresa zilelebiz.ro/inscriere.

SUSTAINABILITY & CSR la Zilele Biz 2025: Curajul de a schimba lumea

Schimbările climatice, presiunea reglementărilor europene, activismul social și noile așteptări ale generațiilor tinere pun companiile în fața unei întrebări decisive: ești parte din problemă sau parte din soluție?

CSR-ul și sustenabilitatea nu mai sunt departamente sau campanii izolate, ci motorul care decide viitorul businessului. Liderii curajoși nu aleg doar „să reducă răul', ci să construiască modele regenerative, care lasă în urmă comunități mai puternice, oameni mai încrezători și un mediu mai curat.

Zilele Biz 2025 oferă, joi, la Ziua SUSTAINABILITY & CSR, întâlnirea cu vizionari, executivi, ONG-uri și antreprenori care au ales să își asume decizii incomode, dar transformatoare. Este locul unde poveștile devin soluții, iar soluțiile devin modele pentru întreaga piață.

Ziua va fi deschisă Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana-Anda Buzoianu, cu o perspectivă a autorității implicate într-un proiect de țară pe termen lung. România are șansa să devină un hub regional pentru tranziția verde, dar depinde de curajul și coerența cu care companiile, autoritățile și cetățenii acționează împreună. 

Pe scena Zilele Biz 2025 vor mai urca, printre alții, Simona Petrescu (Director ESG, UniCredit Bank), Adina Tudor (External Communications Manager, Coca-Cola HBC Romania), Simona Cocoș (General Manager, Zentiva România & Moldova), Roxana Puia (Director Marketing, ENVIRON), Eugen Ionescu (Founder & CEO, MEVA Concept), Bianca Sbîrcea (Expert Corporate Communications & CSR, Orange), Adrian Vlase (Director operațional, RLG România), Florin Bâlcan (Director General, Provident Financial România), Virginia Oțel (Director Comunicare Corporativă, Garanti BBVA România), Viorica Lăudescu (CSR & Customer Experience Director, Carrefour România), Roberto Pătrășcoiu (CEO, Habitat for Humanity), Dan Dinu (Fotograf, Regizor, Inițiator România Sălbatică), Magor Csibi (Head of Leadership and Organizational Culture Practice, Trend Consult Group).

Ziua se va încheia cu Gala Biz Sustainability Awards, unde sunt celebrate companiile și liderii sustenabilității. Programul complet al galei și detaliile de participare sunt disponibile pe sustainabilityawards.ro.

 Ultimele locuri în sală la Zilele Biz 2025

Ultimele locuri pentru a participa la Zilele Biz 2025 se pot rezerva prin înregistrarea pe site-ul www.zilelebiz.ro. Evenimentul are loc exclusiv cu prezență fizică, fără a fi transmis online, pentru a încuraja schimbul de idei și networkingul pe parcursul festivalului de business al României. 

Informații complete pentru înscrierea la Zilele Biz sunt disponibile la adresa zilelebiz.ro/inscriere

Despre Biz Agency

Businessul Biz Agency înglobează revistele Biz și  Haute Culture Magazine by Biz, Biz Events – o divizie puternică de organizare evenimente și conferințe, Biz Storymakers – servicii de content marketing pentru clienți, Biz Market View – o divizie dedicată studiilor de piață și portalul online revistabiz.ro.

Biz este brandul care reunește de peste 26 de ani o comunitate puternică de oameni de afaceri, atât online, cât și offline.

Biz Market View: Divizia de market research s-a impus prin realizarea unor importante studii și topuri în parteneriat cu agenții de research, pe cele mai importante domenii de activitate din România: Top 50 companii performante, Anuarul directorilor de marketing, Top 20 companii IT pentru care merită să lucrezi, Topul agențiilor de PR din România, Brand Ro sau BizTech.

Biz Events: Divizia organizează anual zeci de conferințe de business și evenimente corporate sau gale, transmițând conținut relevant în formate inovatoare și atractive pentru publicurile țintă.

Revista Biz: Este o voce originală și profesionistă a presei de business românești. O revistă deschizătoare de drumuri, cu proiecte editoriale care aduc valoare cititorilor și comunităților de business.

Biz Storymakers: Divizia transformă mesajele corporate sau de marketing într-o poveste valoroasă din punct de vedere al formei și conținutului, punând la dispoziția brandurilor toate platformele de comunicare ale Biz Agency.Mai multe informații sunt disponibile pe www.revistabiz.ro.

Sursa foto: BIZ Agency

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Benihana România marchează 20 de ani printr-o relansare spectaculoasă: tradiția japoneză întâlnește modernul urban
Advertorial
Benihana România marchează 20 de ani printr-o relansare spectaculoasă: tradiția japoneză întâlnește modernul urban
După două concerte în America Centrală, tenorul ŞTEFAN von KORCH revine la Bucureşti pentru recitalul „VIVO PER LEI”  din 19 noiembrie 
Advertorial
După două concerte în America Centrală, tenorul ŞTEFAN von KORCH revine la Bucureşti pentru recitalul „VIVO PER LEI”  din 19 noiembrie 
Piet Kommers, profesor UNESCO în tehnologii digitale, vine la București
Advertorial
Piet Kommers, profesor UNESCO în tehnologii digitale, vine la București
De ce toată lumea vorbește despre Heartless – captura inimilor într-o poveste de dragoste intensă
Advertorial
De ce toată lumea vorbește despre Heartless – captura inimilor într-o poveste de dragoste intensă
Completează-ți noul look: Black Friday 2025 cu JD Sports
Advertorial
Completează-ți noul look: Black Friday 2025 cu JD Sports
Design german, spirit newyorkez – CYBEX deschide primul magazin de referință în New York
Advertorial
Design german, spirit newyorkez – CYBEX deschide primul magazin de referință în New York
Libertatea
Cum arată apartamentul cumpărat de Daniela Iliescu, soția lui Culiță Sterp, special pentru bona copiilor
Cum arată apartamentul cumpărat de Daniela Iliescu, soția lui Culiță Sterp, special pentru bona copiilor
Cum a apărut Nidia Moculescu lângă sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu. Primele imagini
Cum a apărut Nidia Moculescu lângă sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu. Primele imagini
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 15 – 21 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 15 – 21 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion
Cine este tânăra brunetă alături de care a fost surprins Dan Bittman. Artistul a făcut primele declarații. „Este foarte, foarte frumoasă”
Cine este tânăra brunetă alături de care a fost surprins Dan Bittman. Artistul a făcut primele declarații. „Este foarte, foarte frumoasă”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
„Dă-o afară!”. Irina Fodor a uitat să dea medaliile câștigătorilor Asia Express! Ce a zis Mona Segall, de față cu Răzvan Fodor
„Dă-o afară!”. Irina Fodor a uitat să dea medaliile câștigătorilor Asia Express! Ce a zis Mona Segall, de față cu Răzvan Fodor
Magicianul Robert Tudor a trecut printr-o intervenție chirurgicală. De ce a fost internat și cum se simte în prezent
Magicianul Robert Tudor a trecut printr-o intervenție chirurgicală. De ce a fost internat și cum se simte în prezent
Cea mai frumoasă femeie din lume potrivit proporției de aur. Ce vedetă de la Hollywood ocupă prima poziție în top
Cea mai frumoasă femeie din lume potrivit proporției de aur. Ce vedetă de la Hollywood ocupă prima poziție în top
Cine sunt fostele soții ale lui Horia Moculescu. Compozitorul a fost căsătorit de patru ori
Cine sunt fostele soții ale lui Horia Moculescu. Compozitorul a fost căsătorit de patru ori
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
„Am început să transpir”. Denise Rifai, adevărul despre ediția „40 de întrebări” cu Dan Bittman. Ce s-a întâmplat între ei, în platou. Asta nu s-a văzut la TV
„Am început să transpir”. Denise Rifai, adevărul despre ediția „40 de întrebări” cu Dan Bittman. Ce s-a întâmplat între ei, în platou. Asta nu s-a văzut la TV
Viorica Dăncilă, apariție neașteptată. Alături de cine a fost surprinsă fosta prim-ministră a României. Nimeni nu se aștepta să-i vadă împreună, mai ales de mână! „Am avut plăcerea!”
Viorica Dăncilă, apariție neașteptată. Alături de cine a fost surprinsă fosta prim-ministră a României. Nimeni nu se aștepta să-i vadă împreună, mai ales de mână! „Am avut plăcerea!”
catine.ro
Covorul roșu de la Premiile GQ Men of the Year 2025. Ce ținute au ales vedetele
Covorul roșu de la Premiile GQ Men of the Year 2025. Ce ținute au ales vedetele
Horoscopul zilei de 15 noiembrie 2025. Berbecii sunt plini de energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 noiembrie 2025. Berbecii sunt plini de energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cardi B a devenit mamă pentru a patra oară. Vedeta a adus pe lume primul ei copil cu Stefon Diggs
Cardi B a devenit mamă pentru a patra oară. Vedeta a adus pe lume primul ei copil cu Stefon Diggs
Cum l-a întâlnit Justin Baldon pe Ryan Reynolds. Protagonistul din „It Ends With Us” spune că a fost o experiență „traumatică”
Cum l-a întâlnit Justin Baldon pe Ryan Reynolds. Protagonistul din „It Ends With Us” spune că a fost o experiență „traumatică”
Mai multe din advertorial
De la cicatrici la riduri fine: află cum laserul CO₂ reface textura perfectă a pielii
De la cicatrici la riduri fine: află cum laserul CO₂ reface textura perfectă a pielii
Advertorial

Pielea este cel mai mare organ al corpului și, totodată, cartea noastră de vizită.

+ Mai multe
Cum să eviți problemele dentare înainte să apară
Cum să eviți problemele dentare înainte să apară
Advertorial

Fiecare etapă a vieții vine cu provocările ei specifice, iar ceea ce funcționează perfect pentru un copil poate să nu fie suficient pentru un adult de 50 de ani.

+ Mai multe
Pași de urmat pentru renovarea casei în stil vintage
Pași de urmat pentru renovarea casei în stil vintage
Advertorial

Renovarea în stil vintage presupune planificare, alegerea cu atenție a materialelor și coordonarea tuturor etapelor.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC