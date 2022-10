Stilul tău, momentul tău!

Irina Rimes

Elle: Cum îți definești stilul?

Irina Rimes: Stilul meu este definit de comoditate când vorbesc de viața de zi cu zi și de extravaganță când vorbesc despre ținutele pentru evenimente. Păstrez în continuare accentele Lolita, care sunt prezente în mai toate ținutele mele. Inspirația Harajuku joacă un rol important, iar în prezent sunt inspirată și de piese vestimentare sexy sau sport.

Elle: Ce înseamnă pentru tine a avea stil?

I.R.: Pentru mine a avea stil înseamnă în primul rând a te cunoaște pe tine însuți. Atunci când te cunoști pe tine, când știi cine ești, emani încredere în tine, ai substanță și nu ai cum să te îmbraci în ceva și să nu ți se potrivească. Apoi a avea stil înseamnă a fi educat, a nu dori să epatezi cu orice preț și a alege haine de calitate, chiar dacă asta înseamnă mai puține.

Elle: Ai o piesă de rezistență în garderobă?

I.R.: Am mai multe și în general acestea sunt din sfera pieselor pe care le port în concerte. Dar am și piese pe care le port în mod obișnuit, cum ar fi un trenci negru din piele, pe care îl port obsesiv, sau niște bocanci negri cu talpă groasă la care revin iar și iar.

Salopetă și jachete, toate, Versace Jeans Couture, toate disponibile pe zalando.ro.

Lorelei Bratu

Elle: Cum îti definești stilul?

Lorelei Bratu: Aș zice că e actual, cu influențe cool minimaliste din zona anilor 90. Cool, but make it sexy and bold!

Nu alerg după trend-uri, sunt foarte atentă ca materialele să fie unele de calitate și cred în conceptul de sustenabilitate. Îmi place să port hainele de mai multe ori. E atât de passé să porți o rochie o singură dată.

Ador mătasea și cașmirul, mă intrigă dramatismul și bijuteriile voluminoase. Mă plictisesc convenționalul și previzibilul și caut tot timpul să am un element-surpriză în ținutele mele.

Altfel, îmi place să mă joc. Treaba asta cu moda nu e așa complicată precum pare. E despre ce simți, cine vrei să fii, ce iubești. E o construcție. Un film. De la tocuri la parfum. Spui o poveste.

Elle: Ce înseamnă pentru tine a avea stil?

L.B.: Înseamnă să știi cine ești, să ai încredere în tine, să-ți cunoști și iubești corpul. Să nu simți nevoia să demonstrezi nimic nimănui. Hainele vorbesc despre cine ești tu într-un anumit moment al vieții, ar trebui să fie egale cu tine. Și acesta e un act de mare curaj.

Și mai cred că, atunci când ai stil, te simți confortabil și liberă în hainele pe care le porți. Nu e nimic mai unsexy decât o rochie superbă care te strânge sau o pereche de pantofi ca niște bijuterii, dar cu care abia poți merge. Stilul e despre a fi, nu despre a părea.

Elle: Ai o piesă de rezistență în garderobă?

L.B.: După ceva transformări, căutări și detox-uri am ajuns să am în dulap doar piese pe care le iubesc și pe care abia aștept să le scot în lume. Așa că aș fi nedreaptă să aleg una singură.

Sunt fascinată de podoabele de cap pe care le-aș purta chiar și la Piața Obor și am câteva piese ale designerilor români pe care sunt sigură că le voi putea îmbrăca cu același entuziasm și peste 10 ani. Fac deseori pasiuni pentru o piesă pe care o port obsesiv câte un sezon. Vara asta au fost crocșii cu cristale colorate, pe care i-am purtat inclusiv cu rochii de seară.

Rochie Phillip Lim și sandale Proenza Schouler, ambele disponibile pe zalando.ro.

Rochie Weekday, mănuși Maison Margiela, pantofi Viky x Maria Luca, toate disponibile pe zalando.ro.

Barni Deak

Elle: Cum îți definești stilul?

Barni Deak: Pragmatic, unisex, distinct.

Elle: Ce înseamnă pentru tine a avea stil?

B.D.: Pentru mine, a avea stil nu se rezumă doar la articolele vestimentare pe care alegi să le porți. A avea stil reprezintă un multivers care ține cont de stilul de viață pe care îl ai, de comportamentul și atitudinea ta. Este felul în care comunici cine ești, non-verbal, o exprimare a imaginii pe care vrei să o prezinți lumii.

Elle: Ai o piesă de rezistență în garderobă?

B.D.: Bineînțeles! Consider că piesa de rezistență a unei ținute este reprezentată de accesoriul pe care alegi să îl porți, ca atare, piesa mea de rezistență o constituie întotdeauna o geantă – am o afinitate foarte dezvoltată către tot ce înseamnă accesorizare!

Cămașă Victoria Beckham, jachetă Emporio armani, jeanși Diesel, pantofi Vagabond, toate disponibile pe zalando.ro.



Bluză Just Cavalli, costum emporio Armani și curea Versace Jeans Couture, toate disponibile pe zalando.ro.

Maria Zvinca

Elle: Cum îți definești stilul?

Maria ZvincA: Fun. Mie îmi place să mă joc cu culorile, să port item-uri bold. Să le combin, să risc, uneori îmi iese, alteori nu prea. Stilul meu e reprezentarea vizuală a personalității mele.

Elle: Ce înseamnă pentru tine a avea stil?

M.Z.: Pentru mine să ai stil înseamnă să poți să reprezinți vizual exact cine ești și să fii confortabil cu asta. Să porți hainele cu relaxare și să arate ca și cum sunt parte din tine.

Elle: Ai o piesă de rezistență în garderobă?

M.Z.: Chuncky sneakers. Sunt power item în majoritatea ținutelor pe care le abordez.

Cămașă Moschino, bomber Weekday și colier Versace, toate disponibile pe zalando.ro.

Rochie Stieglitz, cizme Rubi și cercei Swarowski, toate disponibile pe zalando.ro.

Fotografii: Christian Tudose

Realizatoare: Domnica Mărgescu