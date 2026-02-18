Spitalul MaDonna Maria continuă campania „Sunt femeie și am grijă de mine!” și oferă consultații ginecologice gratuite în toată luna martie

Grija față de sănătate nu ar trebui amânată niciodată. În luna martie 2026, Spitalul MaDonna Maria din Craiova readuce în atenție campania „Sunt femeie și am grijă de mine!', un demers de informare, prevenție și diagnostic precoce dedicat sănătății feminine. Ajunsă la a 5-a ediție, campania este unică la nivel național.

În perioada 1–31 martie 2026, unitatea medicală oferă consultații ginecologice de rutină și investigații pentru depistarea infecțiilor vaginale, fără costuri pentru paciente. Inițiativa vine ca răspuns la realitatea din cabinete: multe femei ajung la medic doar atunci când simptomele devin greu de ignorat.

„Campania aceasta este, înainte de toate, un proiect de conștientizare. Ne dorim ca femeile să înțeleagă că un control de rutină nu este opțional, ci esențial pentru echilibrul și siguranța lor medicală', explică Alexandra Preda Șurtea, managerul Spitalului MaDonna Maria.

Prevenția, mai importantă decât tratamentul

Infecțiile vaginale și alte afecțiuni ginecologice pot evolua discret, fără semne evidente în fazele incipiente. Tocmai de aceea, medicii subliniază importanța controalelor regulate, chiar și în absența simptomelor.

„Observăm frecvent paciente care nu au mai făcut un consult ginecologic de ani de zile. Unele au apelat la automedicație, altele au amânat din lipsă de timp. Prin această campanie unică în România, vrem să schimbăm această mentalitate și să readucem prevenția în prim-plan', afirmă Alexandra Preda Șurtea.

Consultațiile sunt realizate de medici specialiști și primari obstetrică-ginecologie, iar investigațiile permit identificarea rapidă a dezechilibrelor sau infecțiilor, astfel încât tratamentul să fie instituit la timp.

Fără tabuuri, fără amânări

Teama, lipsa de informare sau ideea că „nu mă doare nimic, deci sunt bine' sunt motive frecvente pentru care controlul ginecologic este amânat. Specialiștii avertizează însă că prevenția anuală ar trebui să fie o rutină, nu o excepție.

„Fiecare femeie are particularitățile ei biologice. Un diagnostic corect nu poate fi pus pe baza informațiilor găsite online sau a experienței altei persoane. Medicina personalizată înseamnă evaluare individuală și tratament adaptat', subliniază managerul spitalului.

Experții MaDonna Maria promovează grija față de sănătate indiferent de vârstă. Controlul ginecologic este recomandat oricând, dar devine cu atât mai necesar atunci când apar simptome precum usturimi, dureri, sângerări anormale, secreții modificate sau dereglări menstruale.

„Ne dorim ca mesajul campaniei să depășească limita lunii martie. Ideal ar fi ca fiecare femeie să își programeze anual un consult, chiar și atunci când se simte bine. Prevenția înseamnă responsabilitate față de propria persoană', adaugă Alexandra Preda Șurtea.

Spitalul MaDonna Maria – o construcție medicală bazată pe performanță

Astăzi, Spitalul MaDonna Maria este un reper în domeniul obstetrică-ginecologiei în sud-vestul țării. Povestea sa a început în urmă cu peste un deceniu, din dorința de a demonstra că managementul performant și standardele medicale ridicate pot fi implementate și dezvoltate în România.

De-a lungul timpului, unitatea s-a implicat constant în proiecte dedicate sănătății feminine. În 2014, spitalul a fost partener într-o campanie națională coordonată de Societatea Română de Ultrasonografie în Obstetrică și Ginecologie, devenind un susținător activ al diagnosticării precoce și al educației medicale.

În plan tehnologic și organizatoric, MaDonna Maria a implementat mai multe premiere regionale și naționale: utilizarea ecografiei 5D în diagnosticarea obstetricală și ginecologică, colaborări cu laboratoare din Statele Unite ale Americii, introducerea conceptului de „Terapia Durerii', promovarea nașterilor naturale asistate prin inhalare de gaz medical anestezic, precum și obținerea celui mai înalt grad de încredere acordat de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate.

De asemenea, spitalul dispune de compartimente de Anestezie și Terapie Intensivă pentru adulți și nou-născuți, de mai multe incubatoare de ultimă generație care reproduc în proporție de peste 97% mediul intrauterin și, din 2021, de o unitate proprie de transfuzie sanguină – devenind primul și singurul spital privat din sud-vestul țării care poate furniza acest serviciu pacienților săi.

Programările pentru campania „Sunt femeie și am grijă de mine!' se pot realiza telefonic la 0351.442.574 și 0734.419.989. Spitalul MaDonna Maria se află pe strada Constantin Brâncuși, nr. 8, în municipiul Craiova.

Sursa foto: https://www.maternitateamadonna.ro/



