Love at first style: Dyson celebrează iubire prin tehnologie și inovație

Love at first style: Dyson celebrează iubire prin tehnologie și inovație

Sâmbătă, 14 februarie, Dyson a celebrat Valentines Day printr-un eveniment dedicat iubirii în altă formă, a relației cu sinele. Desfășurat în magazinul Dyson din AFI Cotroceni, sub conceptul „Love at First Style'  evenimentul a adus în prim-plan ideea de self-love, încredere și autenticitate, demonstrând cum tehnologia inteligentă poate susține frumusețea adaptată fiecărei femei.

Evenimentul a transformat rutina de styling într-o experiență de redescoperire. Invitatele au fost încurajate să își îmbrățișeze textura naturală a părului, trăsăturile și stilul propriu, într-un cadru cald și interactiv, unde accentul a fost pus pe personalizare, confort și exprimare individuală.

Un moment central al zilei a fost sesiunea exclusivă de styling susținută de Cătălin Manolache, stylistul Dyson, care a creat coafuri adaptate fiecărei persoane, folosind recomandările inteligente din aplicația MyDyson™. Pe baza tipului de păr, a formei feței și a preferințelor personale, fiecare invitată a beneficiat de o abordare personalizată, menită să evidențieze stilul unic și să ofere mai multă încredere.

La eveniment au participat creatori de conținut și influenceri din zona de beauty și lifestyle, care au testat produsele Dyson într-o experiență hands-on. Magazinul Dyson a devenit astfel un hub al descoperirii, unde invitații au putut explora produse din categoria de Beauty, aspiratoare și purificatoare de aer, într-un mediu ce pune tehnologia în contact direct cu utilizatorul.

Cu ocazia Valentines Day, Dyson a lansat și o ediție specială în nuanțe Red Velvet și Gold, o expresie vizuală a eleganței și feminității, disponibilă pentru unele dintre cele mai apreciate produse Dyson.

Dyson Supersonic r™, uscătorul de păr reproiectat pentru mai multă precizie și control, cu un design mai ușor și ergonomic, ce oferă uscare rapidă și protecție împotriva deteriorării termice, menținând strălucirea naturală a părului.

Dyson Airwrap i.d.™, multi-stylerul inteligent conectat la aplicația MyDyson™, care personalizează automat rutina de coafare, ajustând timpii și setările pentru rezultate constante, adaptate fiecărui tip de păr.

Dyson Airstrait™, placa ce usucă și îndreaptă părul simultan folosind doar flux de aer, fără plăci fierbinți, pentru un styling eficient, cu mai puțin damage termic asupra firului de păr.

Dyson Airwrap Co-anda 2x™ cu o tehnologia avansată Co-anda, un flux de aer amplificat, pentru bucle, volum și finisare mai rapidă, fără căldură extremă.

Prin „Love at first style', Dyson continuă să demonstreze că inovația nu înseamnă doar performanță tehnologică, ci și experiențe care inspiră încredere și stare de bine. De Valentines Day, mesajul a fost simplu: cea mai importantă formă de iubire este cea față de tine însăți. Magazinul Dyson din  AFI Cotroceni rămâne spațiul unde consumatorii pot testa și descoperi tehnologiile Dyson, într-o experiență interactivă, construită în jurul tehnologiei, designului și stilului personal.

Sursa foto; Dyson

