SOFI TUKKER, colaborare cu deadmau5 și Kaskade pentru noul single Sacrifice, pe care îl vei asculta live vara aceasta la Neversea

Duo-ul de origine americană SOFI TUKKER ajunge pentru prima oară în această vară pe scena principală a festivalului Neversea, cel mai mare festival organizat pe o plajă din Europa.Sophie Hawley-Weld și Tucker Halpern sunt cunoscuți în toată lumea pentru succesele de chart ,,Drinkee', ,,Best Friend' sau ,,Purple Hat'.

Pentru single-ul ,,Drinkee' au fost nominalizați la premiile Grammy, iar albumul „Treehouse' a avut o nominalizare la categoria Best Dance/Electronic Album.

Cei doi artiști americani au lansat noua colaborare ,,Sacrifice', la care au lucrat cu două personaje legendare în cultura dance: deadmau5 și Kaskade. Anul trecut cei doi producători au lansat proiectul Kx5 și au anunțat lansarea albumului de debut pentru data de 17 martie.

,,Sacrifice' e combinația ideală: voce, synth-uri, energie, emoție, e tot ceea ce ai nevoie pentru o noapte perfectă în față mainstage-ului Neversea.

Duo-ul SOFI TUKKER are un portofoliu impresionant, în luna aprilie a anului trecut și-au lansat cel de-al doilea album de studio intitulat ,,Wet Tennis', au colaborat cu ALOK și INNA pentru ,,It Dont Matter', single care le-a adus locul 27 în Billboard Hot Dance/Electronic Songs chart, pe Spotify are un peste 81 de milioane de ascultări.

Colaborarea cu Gorgon City pentru uriașul succes ,,House Arrest' a pus în valoare latura underground a celor doi membri SOFI TUKKER. Piesa a intrat în seturile marilor DJ de la Armin van Buuren, Oliver Heldens, Tiësto, Kryder, EDX până la Pete Tong și Alison Wonderland și a fost un hit la posturile de radio din lume.

Festivalul Neversea va avea loc în perioada 6 – 9 iulie 2023, în Constanța.

