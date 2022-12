Skechers Diaries Cu Andreea Remețan

Am stat de vorbă cu Andreea Remețan, ambasador Skechers Arch Fit Collection, despre feminitate, perechea perfectă de pantofi sport, trucuri de styling, confort & atitudine.

1. Întotdeauna mi s-a părut un clișeu teoria multora care spune că o femeie e feminină doar dacă poartă tocuri. Sunt convins că ești de acord cu mine, dar care este părerea ta despre reducerea feminității la o pereche de pantofi cu toc?

Eu cred că feminitatea nu mai este de mult timp doar despre tocuri, ci despre atitudine.

În plus, cred că trăim în era în care tocurile pot fi purtate de oricine, fară că asta să mai reprezinte un subiect wow de discuție.

Te uiți pe marile scene ale lumii, în orașele care dau tonul în materie de orice, și iți dai seama că feminitatea nu mai e de mult despre a te cocoța pe o pereche de pantofi cu toc, iar tocurile nu mai sunt doar despre și pentru femei.

2. În calitate de ambasadoare a colecției Skechers Arch Fit cum ai defini confortul atunci când vine vorba despre pantofi?

Aș defini confortul că pe o stare de plutire. E că atunci când stai în cada, în apă cu o temperatura perfectă…nici prea fierbinte, nici prea rece. Când simți că nimic nu îți deranjează corpul.

Confortul cred că se poate compara lejer cu acea stare care te aduce aproape de meditație.

3. Cât de important este suportul pe care ți-l oferă perechea perfectă, respectiv perechea potrivită pentru tine, de pantofi sport?

Când vorbim despre o pereche de pantofi sport, cred că suportul este esențial și, în același timp, hotărâtor. Mă gândeam la feelingul pe care l-am avut în momentul în care am ieșit la plimbare prima oara, încălțată cu noii mei Skechers Arch Fit. Am simțit că cineva face ceva pentru mine. Călcăm, la propriu, pe norișori.

4. Într-o perioadă în care styling-ul este atât de fluid, care sunt tipsurile tale pentru un mix cool & relevant?

În primul rand, stay true to yourself! Încearcă să afli care iți este stilul personal și alege doar piese care merg în direcția acestuia. Investește în piese timeless și încearcă să migrezi spre o garderoba clean. Bazează-te pe accesorii când vrei să schimbi cu totul look-ul unei ținute.

Și nu în ultimul rand: cumpără mai puțin, însă de calitate.

5. Porți pantofii sport și alături de piese clasice, cum ar fi costumul de inspirație masculină?

Port pantofii sport în toate combinațiile posibile și, da, ador alăturarea dintre un costum cu un croi impecabil și perechea perfectă de sneakersi, atâta timp cât găsești modelul care să te pună în valoare.

6. Care e prima ta amintire legată de clasicii sneakersi?

Prima mea amintire legată de clasicii sneakersi are legătură cu o pereche alba de high tops, primiți cadou de la Moșul, la grădiniță.

7. Care sunt particularitățile pantofilor Skechers?

Skechers sunt cei mai comozi pantofi sport. Cred că oricine a purtat o pereche de Skechers, indiferent de model, este de acord cu mine.

Confortul și inovația sunt definiția Skechers, și orice noua lansare vine în confirmarea acestui lucru.

8. Cât de mult mergi pe jos zilnic?

Sunt un om extrem de activ și, chiar daca nu fac sport constant, fac mișcare de orice fel.

Ies zilnic la plimbări împreună cu fiul meu și câinele nostru, indiferent de vreme. Îmi depășesc întotdeauna cei 10.000 de pasi și băț recorduri în city break-urile în care evadăm constant.

În plus, dacă nu merg pe jos, sigur mă vezi pe undeva cu trotineta, skate-ul sau cu bicicleta.

9. Care sunt articolele esențiale pe care le ai mereu în bagaj într-o călătorie?

Îmi place să #travellight și asta m-a ajutat în timp să fac o listă clară cu produse indispensabile.

Când plec în vacanțe, păstrez același registru stilistic, pentru că în felul asta căștig timp și spatiu în bagaj. Îmi construiesc ținutele prin metoda layeringului și combin maxim 3 culori.

Am mereu în bagaj ochelarii de soare, crema cu SPF 50 și două perechi de pantofi: una sport, super confortabilă, dar și una potrivită pentru mersul la teatru/opera. Cât despre trusa de make-up, am mereu cu mine crema cu vitamina E de la Malin + Goetz, demachiantul de la CeraVe, rujul roșu Mark by Avon (pe care îl folosesc și pe post de blush), dar și tot felul de miniaturi care îmi vin în ajutor.

10. Cum arată pentru tine ținuta perfectă?

Depinde de mood și de locul în care merg.

Pentru teatru/party: slip dress + sandale cu baretă fină.

Pentru Reme’s day by day meetings: sacou oversized, jeans, tricou și sneakersi.

