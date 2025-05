Sesiuni live de make-up, masterclass-uri, lansări exclusive și inspirație la The Beauty Hub

Cea de-a 6-a ediție a campaniei The Beauty Hub, desfășurată în Băneasa Shopping City, se încheie duminca aceasta, cu un nou succes și o experiență multisenzorială dedicată pasionaților de beauty, skincare, parfumerie și haircare. Evenimentul, care a reunit peste 40 de branduri de top – unele disponibile în exclusivitate în acest centru comercial – a oferit clienților masterclass-uri cu ambasadori de brand, demonstrații live, oferte speciale și surprize și cadouri exclusive.

Pe parcursul a nouă zile, clienții au putut descoperi produse premium de la case de renume precum Guerlain, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Dior, MAC, Sephora, Douglas, dar și de la branduri cunoscute și apreciate de make-up, skincare și bodycare precum Pupa Milano, Sabon, Xpert Beauty, LOccitane, Gerovital, Kiehls sau Bath & Body Works.

Campania a fost marcată de două weekenduri-cheie, pe 10–11 și 17–18 mai, când zona Atrium de la parterul centrului comercial s-a transformat într-un hub vibrant al frumuseții. Vizitatorii au participat la sesiuni interactive și masterclass-uri susținute de experți în domeniu. Printre cele mai apreciate momente s-au numărat prezentările Guerlain, cu focus pe parfumerie de nișă, dar și masterclass-ul Armani, susținut de Alina Bâlgiu, National Face Designer Armani Beauty.

În acest weekend, atenția se mută către Kiehls, care aduce în prim-plan îngrijirea pielii în sezonul vacanțelor, printr-un workshop intitulat Prepare to Take Off', cu trucuri, produse esențiale și sfaturi de la specialiști, ce va avea loc duminică, pe 18 mai.

Obsentum: rafinament olfactiv în cel mai pur stil

O altă atracție remarcabilă a ediției din acest an a fost fără îndoială magazinul Obsentum, unde iubitorii de parfumuri au ocazia să descopere în exclusivitate lansările care celebrează rafinamentul în formele sale cele mai pure. Ați auzit vreodată expresia „optimismul este un magnet pentru fericire'? Pentru că exact aceasta este senzația pe care o lasă EXISTENCE și DECISION, noile creații din eleganta colecție ODYSSEY semnată de prestigioasa casă AMOUAGE. Această călătorie a prestigioasei case AMOUAGE a început în 2020 și transcrie în extracte de parfum o aventură către cel mai înalt vârf din regiunea Oman, unde pământul se întâlnește cu cerul, iar flori misterioase cresc pe versanții stâncoși. Cu cele două parfumuri orientale, minerale și lemnoase, colecția ODYSSEY poate fi considerată acum completă. Prezența AMOUAGE în cadrul campaniei reflectă misiunea Obsentum de a aduce în România parfumeria de nișă la cel mai înalt nivel, oferind acces exclusiv la creații rare, autentice și pline de personalitate.

Frumusețea ca stare de spirit

Campania The Beauty Hub 2025 nu s-a concentrat doar pe produse sau trenduri, ci a promovat o stare de bine, în care frumusețea este trăită ca ritual de răsfăț și descoperire de sine.

Pentru cei care încă nu și-au făcut planuri de weekend, Băneasa Shopping City oferă în continuare motive solide să descopere universul beauty într-un cadru interactiv, elegant și inovator.

Foto: Băneasa Shopping City

