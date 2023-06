Secretul succesului în această vară – Îngrijirea părului cu produse de lux de pe Notino.ro

Mii de stiliști din întreaga lume selectează branduri care au produse pentru păr de înaltă clasă. Acestea se găsesc în magazinul online Notino.ro cu peste 82 de mii de produse unice, parfumuri și produse cosmetice pentru păr, piele și îngrijirea tenului. Acestea sunt produse prețioase, au componente de cea mai înaltă calitate, unele provin din surse organice, bio, regenerabile.

Fie că este vorba despre șampoane, balsamuri, produse de styling – toate sunt aduse de la 1.500 de branduri renumite în lume și se pot vedea în e-shop-ul Notino.ro și în punctele de vânzare din capitală, din Mega Mall și Promenda Mall.

Notino are produse de lux care garantează frumusețea și rezistența părului!

Numeroase branduri locale și globale vin în acest an cu produse noi pentru îngrijirea părului, create cu pasiune pentru arta coafatului. Unele produse sunt ecologice și asigură o protecție excelentă pentru părul care a suferit schimbări din cauza factorilor externi. Astfel de produse se găsesc pe Notino.ro și au prețuri accesibile.

De exemplu, femeile pot găsi produse pentru păr cu sistem inovator de colorare, precum vopsea temporară sau vopsea de păr permanentă, care oferă o culoare naturală, intensă și strălucitoare podoabei capilare. Astfel de produse sunt fără amoniac, parabeni și resorcinol și asigură protecția structurii firelor de păr.

Notino are reduceri mari la sute de produse de îngrijirea părului, cum ar fi:

Șampoane pentru curățarea și hidratarea părului, cu extracte naturale, care întăresc, reduc porozitatea părului, combat căderea lui și îl protejează de radiațiile UV și de tratamentele termice de styling

Balsamuri care au ingrediente bio care hidratează, cresc rezistența părului și îi oferă o strălucire uimitoare

Cosmetice pentru combaterea mătreții și îndepărtarea impurităților și a rezidiurilor produselor de styling, cu proteine și alte ingrediente naturale, care au efect antiinflamator, de hidratare și refacere a structurii părului.

Astfel de produse sunt de lux, prelungesc durata de viață a culorii părului și combat căderea acestuia.

În opinia stiliștilor, placa de păr este necesară acasă pentru că ea garantează succesul coafurii. Cu ajutorul ei o femeie se poate coafa imediat, pentru că este potrivită pentru toate tipurile de păr. Notino are cele mai bune plăci de păr cu aburi, din ceramică, sau cu funcție ionică aduse de la cele mai populare branduri din lume.

În acest e-shop considerat cel mai mare din Europa, găsești tot ce vrei: placă de creponat, placă de întins părul, perii electrice, ondulatoare, etc. Cu ajutorul lor obții coafura dorită, un păr neted și întins sau cu bucle superbe.

Parfum pentru păr care evidențiază calitățile stilului senzual și oferă o aromă minunată coafurii

Notino are produse de styling care sunt ideale pentru a oferi un plus de volum coafurii. De exemplu, spumele de păr fără clătire sunt pentru definirea texturii părului și pentru a avea o coafură mai elegantă și catifelată. Astfel de produse oferă formă și moliciune părului și un plus de strălucire.

De asemenea, se poate folosi și un parfum de păr care prin aromele sale îngrijește delicat și persistă ore în șir pe firele de păr. Acest parfum poate avea ingrediente hidratante și de îngrijire cu note florale plăcute, care sunt benefice pentru păr.

Coafura cu volum se poate obține și cu un spray de păr, cu densitate mare, care protejează structura firelor de temperaturile ridicate. Acest produs se poate aplica pe părul umed sau uscat. El hidratează și hrănește părul și crește vizibil volumul coafurii, chiar și pe părul uscat.

Notino oferă și alte avantaje. În acest magazin livrarea produselor este gratuită pentru comenzile substanțiale, peste 250 RON. Produsele pot avea și ambalaje de lux, elegante, care sunt potrivite pentru cadouri. Acestea pot avea și o felicitare cu mesajul personal și pot fi trimise direct la adresa destinatarului, pentru a-i face o surpriză frumoasă.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro