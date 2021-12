Schema de vaccinare la puii de pisica

Daca ai un pui de pisica sau te gandesti sa adopti unul, este important sa stii care sunt primii pasi pe care trebuie sa ii urmezi pentru ca aceasta sa aibe o viata sanatoasa. Un prim aspect pe care trebuie sa il ai in vedere este vaccinarea pisicii.

Primul vaccin la puiul de pisica

In primul rand, daca vrei sa iti vaccinezi pisica, asigura-te ca aceasta este perfect sanatoasa, dupa un consult la medicul veterinar. Daca organismul acesteia este slabit, vaccinul efectuat nu ii va oferi imunitatea necesara. Primul rapel se administreaza atunci cand puiul de pisica are intre 12 si 16 saptamani. Aceasta injectie se face impotriva gripei feline (FHV si FCV), panleucopeniei (FPV), si contra virusului leucemiei feline ( FeLV).

Reguli de urmat inaintea administrarii primului rapel

Vaccinarea puilor de pisica este completa abia dupa ce acestora le-au fost administrate cel putin doua injectii, fiind protejati impotriva bolilor anterior amintite doar atunci. Una dintre cele mai des intalnite intrebari atunci cand vine vorba despre puii de pisica este: are voie afara inaintea celei de-a doua injectii? Raspunsul este: depinde de contextul in care traieste si ce alte animale de companie sunt in preajma sau numai in locuri cu risc scazut de infectare, cum ar fi curtea proprie. Este important ca acestia sa experimenteze diferite situatii noi astfel incat sa aiba un compotament sociabil cand ajung la maturitate. Daca animalul de companie va sta doar in casa, atunci acest aspect nu are relevanta.

De asemenea, este important sa ii procurati puiului de pisica hrana de care are nevoie, tinand cont de factori precum varsta, sensibilitati, rasa etc. Luati legatura cu medicul veterinar pentru alegerea celui mai bun tip de mancare pentru acesta.

Alte injectii

In functie de stilul de viata al puilui, dar si avand in vedere alti factori precum decizia de a calatori in strainatate cu pisoiul, acestuia trebuie sa ii fie administrat si primul vaccin antirabic. Acest aspect va fi stabilit impreuna cu medicul veterinar.

Apoi, pe masura ce puiul creste, anual acesta va avea nevoie de rapelulul celui de-al doilea vaccin obligatoriu. Si aici, medicul veterinar va stabili cea mai buna schema de vaccinre pentru pisica ta, fiind necesara administrarea rapelurilor pentru toate vaccinurile pe care acesta le-a facut, in functie de mai multi factori precum: tipul de vaccin, varsta, riscuri epidemiologice locale, modificari de legislatie etc.

Deparazitarea pisicilor

Pe langa vaccinare, trebuie sa acorzi atentie si schemei de deparazitare a pisicii, atat cea interna, cat si cea externa. Prima deparazitare interna se face la 4-5 saptamani de viata si se va repeta la 10-14 zile. Ulterior, deparazitarea interna se va face de 2-4 ori pe an, functie de contextul epidemiologic si istoric. Cea externa se face in functie de necesitatea acesteia. Daca pisica are contact cu exteriorul, deparazitarea externa este obligatorie. Atentie, pentru puii de pisica, deparazitarea externa se face doar cu produse speciale pentru pui.

Astfel, pentru ca puiul tau de pisica sa aiba o viata lunga si sanatoasa este important sa urmezi schemele de vaccinare si deparazitare interna si externa. Apeleaza la un medic veterinar si stabiliti impreuna toate detaliile astfel incat sa ii oferiti ingrijirea specifica de care are nevoie.

